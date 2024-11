Carla Giraldo ya tiene nuevo amor: La actriz fue pillada junto al guapo joven que la conquistó

Carla Giraldo estrena amor. La actriz fue captada por paparazzi de la 'Revista Vea' en el concierto de Manuel Medrano - crédito cortesía Canal RCN y @larevistavea/Instagram

Fue a finales de agosto que los rumores sobre la separación entre Carla Giraldo y el papá de sus dos pequeños cobraron mayor fuerza en las redes sociales cuando la actriz empezó a dejar pistas en su cuenta de Instagram con mensajes de superación, sin embargo nunca confirmó si se había divorciado o no.

Tres meses después, la conductora de La casa de los famosos Colombia quedó captada junto al apuesto joven que la conquistó, confirmando con apasionado beso que se encuentra viviendo un nuevo romance.

Paparazzi de la Revista Vea pilló a Carla Giraldo bastante ‘acaramelada’ en el concierto del cantante cartagenero Manuel Medrano en el Movistar Arena de Bogotá. Allí, la presentadora paisa llegó junto a su mejor amiga, la también actriz Verónica Orozco. No obstante, llamó la atención la presencia de un joven hombre con el que la recordada Lolita no paró de bailar.

Tras el seguimiento del lente, un apasionado beso delató que el acompañante de Carla sería su nuevo amor, además de que, la presentadora de 38 años ya había dejado en sus redes sociales un guiño acerca de su nuevo romance. “Me estoy comiendo este ‘churro’”, escribió en una de sus historias de Instagram donde suma los más de 2,1 millones de seguidores.

“Nuestro paparazzi se encontró a la actriz Carla Giraldo disfrutando en buena compañía, del concierto de Manuel Medrano en Bogotá. La presentadora de La casa de los famosos Colombia y su acompañante disfrutaron de cada canción del artista cartagenero”, anunció el medio de comunicación que compartió el video en el que se reveló que evidentemente la actriz está enamorada.

“Ahora si no puede negar que se separó”, “está como Shakira, soltera”, “ella se merece solo amor y cosas buenas”, “lo importante acá es que ella sea feliz, Fin del comunicado”, “está guapo, para qué”, “pues hay que ser feliz en la vida, o por lo menos intentarlo. Desear lo mejor a la otra persona y a vivir... claro que sí”, “o sea que sí volvió con el esposo”, “es que estar mucho con el mismo no aguanta... es mejor cambiar como mínimo cada 5 meses” y “a rey muerto, rey puesto... Así es todo en el mundo de la farándula”, “Y que paso con el esposo. No pues wue era el mejor”, estas son parte de las reacciones que dejaron los internautas en la publicación.

Carla Giraldo confirmó su separación

Luego de 12 años de relación con el Dj y empresario del mundo del entretenimiento y de la música Mauricio Fonnegra con el que la actriz tuvo a sus dos hijos llamados Adrián y Damián, el amor entre la pareja llegó a su fin.

Pese a las evidencias, ninguno de los dos se refirió a las especulaciones, sin embargo, Carla estaría estrenado amor y esto pondría fin a todas las dudas que tenían los medios y sus fanáticos sobre su actual estado sentimental.

De acuerdo con la información que compartió en horas recientes Lo sé todo Colombia, programa de entretenimiento del Canal 1, una fuente cercana a la actriz antioqueña les contó que, desde hace varias semanas, terminó la relación amorosa con el padre de sus hijos.

Como argumento a la versión de la supuesta ruptura, el mencionado magacín afirmó que la presentadora de La casa de los famosos se fue a vivir sola en una propiedad a las afueras de Bogotá.

“Fonnegra habría pasado un tiempo en Miami con sus hijos, y ya regresó al país, pero desde entonces no hay ninguna señal de reconciliación entre él y la actriz colombiana”, mencionó el desaparecido programa de farándula nacional Lo sé todo Colombia sobre Carla Giraldo y su exesposo.

Además, los presentadores del mencionado programa añadieron comentarios como: “Los detalles que nos han dado es que aparentemente, probablemente, posiblemente, aunque los problemas al interior de esta relación sentimental, se desconocen, por ahora, las fuentes cercanas a la actriz dicen que ella habría decidido irse a vivir sola en las inmediaciones de la ciudad de Bogotá, específicamente entre los municipios de Cajicá y Chía (...) sola sin sus hijos y sin el señor Fonnegra”.