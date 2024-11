Ariel Ávila respondió a Pacho Santos por decir que Petro quería “quedarse”: “Sin Vergüenza”

El senador Ariel Ávila arremetió en contra de Francisco Santos por decir que Gustavo Petro quería quedarse en el poder - crédito arielavilaanaliza / Instagram

El 23 de noviembre de 2024, personas críticas del gobierno dirigido por el presidente Gustavo Petro se congregaron en múltiples ciudades del territorio nacional para expresar sus inconformidades relacionadas con la gestión del mandatario durante algo más de dos años de administración.

Dichas movilizaciones dejaron todo tipo de episodios a partir de estas. Uno de estos fue un video que se compartió en redes sociales del exvicepresidente, Francisco Santos, conocido como Pacho Santos, en el que comentó que podría haber más movilizaciones, pues según él, el actual jefe de Estado de Colombia tiene la intención de quedarse en el poder.

Debido a estas palabras, el senador del Partido Alianza Verde, Ariel Ávila por medio de la red social X, decidió contestarle a Santos desvirtuando su hipótesis, de que Gustavo Petro querría quedarse en el poder más allá de su periodo presidencial y recordó que la reelección se hizo posible en Colombia durante el Gobierno de Álvaro Uribe

En dicho material audiovisual, Pacho Santos comentó que marchas como la del 23 de noviembre se tienen que repetir e incluso comentó que se tendrían que realizar bloqueos durante otras manifestaciones de la oposición.

“Aquí, en la Plaza de Bolívar, estamos presenciando el primero de muchos enfrentamientos que vendrán, sobre todo el próximo año. Tenemos que ser más estratégicos; nos va a tocar desbloquear carreteras y ciudades, ya que eso es lo que Petro quiere hacer. Nos va a tocar presionar a estos señores del Congreso que se venden por dos centavos”, comentó el político.

Pacho Santos habla de las marchas de la oposición contra el Gobierno de Gustavo Petro - crédito @PachoSantosC

“Tenemos que empezar a apretar mucho más para que Petro no se quede; esa es la razón por la que salí hoy. Petro quiere quedarse, no les quepa la menor duda. Pero cuando le digo a la gente: “Bueno, ¿y usted está dispuesta a arriesgar su vida si nos toca salir a desbloquear ciudades?”, dicen que sí. Alistarse es el primer paso que vamos a tener que tomar en serio para que este país no acabe como Venezuela. ¡Viva Colombia! Y gracias a toda esta gente por estar aquí, Dios los bendiga”, dijo el político contrario al Gobierno nacional.

Es por ese motivo, que el senador Ariel Ávila comentó que Pacho Santos estaba acusando a otros de “las cosas que hicieron ellos”, en referencia al Gobierno de Álvaro Uribe el que Santos hizo parte.

“Jajajaja sin vergüenza don @PachoSantosC. Les recuerdo que los únicos que se quedaron y se reeligieron, utilizando ilegalidades a para habilitar la reelección, fue el Uribismo con la yidispolítica. No acusen a otros de las bajezas que solo hacen ustedes señor @PachoSantosC”, escribió en respuesta el legislador perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República.

Ariel Ávila llamó "sin vergüenza" a Pacho Santos - crédito @ArielAnaliza

En la capital del país, más de 5,000 ciudadanos marcharon desde el Parque Nacional hacia la Plaza de Bolívar, coreando consignas como “Fuera Petro”. La manifestación se llevó a cabo bajo la lluvia. Entre los asistentes se encontraban figuras políticas, como el senador Miguel Uribe, y exmilitares, como el antiguo comandante de las Fuerzas Militares, Eduardo Enrique Zapateiro.

En Cali, alrededor de 2.000 ciudadanos se sumaron a las movilizaciones, mientras que en Armenia hubo una nutrida concurrencia cercana a las 2.000 personas, conformada por empresarios, miembros de las fuerzas armadas, policías retirados y comunidad en general.

En la capital del país, más de 5,000 ciudadanos marcharon desde el Parque Nacional hacia la Plaza de Bolívar, coreando consignas como “Fuera Petro” - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/ EFE

En Barranquilla, un colectivo de educadores se unió a la jornada de manifestaciones, sumando sus voces a las de líderes políticos y ciudadanos que corearon consignas contra el gobierno. Las urbes de Cúcuta, Ibagué, Manizales, Pasto, Pereira, Dosquebradas, Valledupar, Cartagena, Bucaramanga y Yopal también fueron escenarios de masivas movilizaciones en rechazo a las políticas gubernamentales.

Con respecto a Medellín, 15.000 personas que se movilizaron por diferentes sectores, acompañadas por funcionarios de la Personería Distrital y la Secretaría de Seguridad, quienes velaron por el orden durante las protestas.