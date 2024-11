Karol G ya tiene su propia versión de una muñeca: le rindieron homenaje a la aparición de la paisa en los Latin Grammy

Karol G fue homenajeada - crédito REUTERS/Marco Bello

El 14 de noviembre se llevaron a cabo la entrega de los premios a lo mejor de la música latina en lo que va del último año, los Latin Grammy celebraron su entrega número 25 a lo más destacado de la academia en donde brillaron los nombres de colombianos como Carlos Vives, Ela Taubret y Karol G.

La Bichota hizo historia en la reciente entrega al ser la única mujer en recibir dos años consecutivos el gramófono por Mejor álbum de música urbana, en 2023 por Mañana será bonito y en 2024 por la continuación de su proyecto titulado Mañana será bonito (Bichota Season).

La línea de muñecas destaco el éxito de Karol G en la entrega de los Latin Grammy - crédito @bratz / Instagram

El éxito de Karol G en la entrega de premios fue tan notable que la cuenta oficial de una famosa línea de muñecas compartió una foto homenajeando a la colombiana. La imagen recrea el momento exacto en que subió a recibir su galardón con vestido azul de la marca Versace.

La publicación de la cuenta desató la euforia de los fanáticos de Karol, quienes destacaron el impacto de la cantante, pues la cuenta suele recrear las apariciones de estrellas grandes de la cultura pop como Lady Gaga, Ariana Grande, Billie Eilish, entre otras personalidades.

“Que viva Colombia”, “hágame el favor y me hacen un Bratz boy de Feid para que estén juntos”, “mi gente latino”, “Bratz is latina mami”, “ese será mi regalo perfecto para esta Navidad”, “les doy toda mi plata para que me vendan esa muñeca”, “qué guapa la madre de Colombia”, “definitivamente me lo compraría”, “Bratz devoró con esto”, fueron algunos de los comentarios en el post que cuenta con más de 60 mil reacciones.

Aunque las versiones que comparte la cuenta oficial de Bratz no están disponibles para venta, los fanáticos de La Bichota le pidieron los creadores que pensarán lanzar una versión en colaboración con la colombiana.

Karol G envió mensaje a sus fanáticos tras recibir un nuevo Latin Grammy

Aunque La Bichota era una de las favoritas de la gana con 8 nominaciones, logró llevarse solo el gramófono por mejor Álbum de música urbana, en el que compitió con Bad Bunny, Eladio Carrión, Trueno y Álvaro Díaz y Feid, en donde resaltó su trabajo por los sencillos Qlona y Mi ex tenía razón.

Karol G recibe el premio a mejor álbum de música urbana en la 25a entrega del Latin Grammy el jueves 14 de noviembre de 2024, en Miami. (Foto AP/Lynne Sladky)

Al momento de subir al escenario, Karol agradeció a las personas que la ayudaron a lograr el impacto de su álbum, incluso dedicó su premio al proyecto musical de su novio Feid. “Este premio va por este álbum, por el Ferxxocalipsis también. La verdad, la vida y mi música se trata del amor de todos ustedes, gracias a mi equipo y a Dios por todo... Pero esto de verdad de corazón va para mi familia, que de verdad hacen la vida demasiado feliz”, dijo la cantante.

Además, confesó que por el apoyo de su familia ha podido enfrentar grandes retos que han llegado con la fama. “Sin ellos no podría superar nada, no tendría salud mental, porque me hacen sentir todos los días orgullosa y segura de lo que hago, esto significa mucho hoy más que nunca... Gracias a mis fanáticos, al rededor del mundo que me escuchan, aquí hay música bonita para todo, pero también hay perreo”, añadió la paisa a su discurso.

Karol G agradeció a sus fans, a su familia y a las personas que trabajaron en 'Mañana Será Bonito (Bichota Season)', que recibió el Latin Grammy a 'Mejor álbum de música urbana' - crédito @karolg/Instagram

Pese a que la cantante de Amargura agradeció en el escenario, también se tomó el momento de escribirle un sentido mensaje a sus fanáticos por hacer de sus dos albums un éxito durante su gira. “Gracias a todos por hacer posible este Grammy, en especial a todos los que trabajaron conmigo en el corazón. A mi familia que siempre me acompaña y a mis seguidores que luego se lo disfrutan, lo escuchan, lo bailan y lo dedican. Nada de esto sería posible sin ustedes... Gracias Dios por tanto”, escribió la paisa en su cuenta de Instagram.