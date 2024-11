Diego Trujillo reaccionó al enterarse del número de parejas sexuales que ha tenido su hijo Simón: “No me lo creo”

Simón Trujillo reaccionó a la cantidad de parejas sexuales que tuvo su hijio - crédito @diegotrujillo/Instagram

El actor Diego Trujillo es una de las caras más reconocidas de la televisión en Colombia, después de haber participado en diferentes producciones que lo llevaron a la fama y al prestigio, incluso en ámbitos internacionales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Su hijo, Simón Trujillo, también ha llegado a la fama en los últimos años, después de dar inicio como influenciador en redes sociales, y recientemente como artista emergente bajo el nombre de Sai, con el que se ha convertido en una de las nuevas promesas del rap en la capital.

Simón Trujillo, hijo del actor Diego Trujillo confesó la cantidad de parejas sexuales que ha tenido - crédito @diegotrujillo / Instagram

Por publicaciones en redes sociales, se conoce que ambos mantienen una relación cercana y según lo han confesado, la confianza ha sido parte de ellos, sin embargo, fue en una reciente entrevista para el programa Desnudate con Eva que ambos confesaron el uno al otro, infidencias de sus vidas sexuales.

En medio de la entrevista, Eva les pidió a ambos que apostaran por cuál de ellos había tenido más encuentros sexuales, a lo que el actor confesó que por su edad le llevaba mucha ventaja a su hijo. “No podría decir un número... Tengo 64 años, Eva, pero más de 100 sí, yo creo que 150, por ahí”, dijo el actor.

Ante la cifra Diego, Eva no dudó en revelar que su hijo estaba a punto de alcanzarlo con varios encuentros. “Han sido 30″, le confesó Simón a su padre. “Simón, pero si recién entraste a la pubertad, o sea eso fue hace como dos o tres años, no te creo”, dijo.

Sai fue cuestionado por su padre - crédito @simontrujillor / Instagram

Las declaraciones de ambos generaron una cantidad de reacciones en donde los internautas lanzaron criticas a ambos. “Que conversación tan constructiva”, “Diego piensa que tiene como 15 años”, “el que más habla es el que menos hace”, “ni el papá le cree”, “que necesidad”, “se ve que Diego fue terrible cuando jóven”, fueron algunos de los comentarios.

Simón confesó que tuvo un mal momento con el consumo de drogas

Simón ha sido criticado en las plataformas digitales porque, según algunos internautas, él pretende tener una personalidad rebelde que no es considerada genuina; sin embargo, más allá de los señalamientos, el joven ha crecido en la música.

Aunque confesó que en su proceso de crecimiento musical ha pasado por momentos complicados, recientemente aseguró para El Espectador que paso por un mal momento por el abuso del consumo de drogas.

Simón Trujillo, ampliamente reconocido bajo su nombre artístico SAI, ha ganado gran notoriedad en las redes sociales y en el mundo de la música después del lanzamiento de su canción "Pegado a la Bolsa" - crédito @simontrujillor/Instagram

El joven cantante confesó que a la edad de 13 años tuvo su primera experiencia con alucinógenos con el consumo de marihuana, situación que vivió bajo la supervisión de sus padres, pues confesó que siempre ha sido honesto con ellos.

“Yo la marihuana la probé a los 13 años, como por curiosidad. Digamos que mis papás siempre me han puesto así, todo sobre la mesa, ‘hay esto, hay esto otro’, no es como ‘te prohíbo hacer tal cosa’, sino que es más bien cogerles respeto y miedo a las cosas que, pues, es su vida a la final, también” dijo el cantante de Rap.

Además, explicó que la honestidad con sus padres le ayudó a ver la realidad de las drogas, aparte de entender que en algún momento consumirlas podría generar algún tipo de dependencia.

En la entrevista, Simón compartió que, tras una ruptura amorosa, volvió a caer en el consumo de drogas. Sin embargo, logró superar esta situación sin experimentar consecuencias significativas para su salud.

Simón Trujillo confesó que fue honesto con su familia y el consumo de drigas - cortesía @simontrujillor/Instagram

“No volví a fumar, pero ya más adelante, por una novia, en una tusa, de huevón, que es lo peor que usted puede hacer, por estar triste y eso, me puse a probar otras cosas y pues me quedé ahí un rato, jodiendo. Me desenfoqué también de mi centro, pero gracias también al amor que tengo adentro y a la mente que han forjado ellos (sus papás), tengo, pues, las bases y estoy bien”, dijo.