Sara Corrales quieren formar una familia junto a su futuro esposo: “Decidimos hacer un protocolo de fertilidad”

La actriz ha congelado óvulos como parte de su protocolo de fertilidad

Sara Corrales y su pareja, el empresario Damián Pasquini, compartieron su deseo de convertirse en padres, según declaraciones recientes de la actriz colombiana a la revista Vea. Corrales, conocida por su participación en el reality Protagonistas de Novela y su éxito en el mercado internacional, anunció su compromiso con el argentino el 24 de octubre y planean casarse en México en abril o mayo de 2025.

La actriz, nacida en Medellín en 1985, ha destacado en producciones como El señor de los cielos y El clon. En 2024, la modelo participó en varios proyectos que la llenaron de satisfacción y expectativas, incluyendo una serie con Telemundo y su participación en el programa Ojos de mujer. “Cierro el año con muchísimas cosas hermosas”, expresó Corrales, que también ha trabajado en su desarrollo personal y amor propio.

Sara Corrales y Damián Pasquini planifican casarse en México en abril o mayo de 2025

En la entrevista, Corrales manifestó su deseo de formar una familia desde hace tiempo. Como parte de sus preparativos para la maternidad, inició un protocolo de fertilidad que incluye la congelación de óvulos. “Decidimos hacer un protocolo de fertilidad para poder tener una calidad de óvulos maravillosa y tener una congelación exitosa para posteriormente ser una mamá absolutamente feliz”, explicó.

El siguiente año se perfila como un año significativo para la actriz, quien espera no solo celebrar su boda, sino también dar la bienvenida a su primer hijo. “2025 va a ser un año sorprendente, increíble y cargado de muchas cosas en mi vida. En lo personal, pues se viene una boda, pensamos ya obviamente en tener nuestra familia y tener un hijo, o sea, el 2025 espero que Dios me regale la oportunidad de poder ser mamá y creo que ya solo con eso va a ser un año maravilloso para mí. Vamos a ver cómo manejo el tema del tiempo, porque también hay una película que me están proponiendo hacer a mediados de año, entonces vamos a ver cómo se maneja un tema con el otro”, afirmó Corrales.

En 2025, Sara aspira a celebrar su boda y la llegada de su primer hijo

Así enfrenta Sara Corrales el ‘hate’ en redes sociales

La empresaria colombiana ha enfrentado tanto elogios como críticas desde su incursión en el mundo del espectáculo. En la entrevista con Vea, Sara Corrales compartió su perspectiva sobre cómo maneja los comentarios negativos en las redes sociales, especialmente aquellos relacionados con su vida personal y relaciones sentimentales. La actriz enfatizó la importancia de la madurez y la experiencia para lidiar con estas situaciones, destacando que prefiere rodearse de personas que ofrecen amor y apoyo en lugar de enfocarse en las críticas destructivas.

Corrales ha construido una carrera sólida en la actuación, participando en telenovelas como Todos quieren con Marilyn y Vecinos, su talento la llevó a formar parte de producciones internacionales. A pesar de su éxito, la actriz ha tenido que enfrentar comentarios negativos en las redes, pero asegura que la mayoría de las interacciones que recibe son positivas y llenas de cariño.

Sara Corrales comparte cómo maneja los comentarios negativos en redes sociales, destacando la madurez y experiencia necesarias para enfrentarlos

La antioqueña también reveló que, al recibir críticas destructivas en línea, prefiere ignorarlas para no contaminar su bienestar emocional. La actriz explicó que, al recibir un mensaje negativo, opta por no terminar de leerlo, eligiendo enfocarse en los numerosos mensajes positivos que recibe. Esta actitud le permite mantener una relación saludable con sus seguidores y continuar compartiendo sus conocimientos y experiencias de manera genuina.

Sara Corrales ha logrado mantener una conexión especial con su público, basada en el respeto y el amor mutuo. Corrales considera que esta relación se debe a la autenticidad que transmite en sus interacciones, lo que le ha permitido construir una comunidad de seguidores que la apoyan y valoran su trabajo.