⁠Reapareció hombre con familia de trapo y reveló si la vendería como muñeco de año viejo

Cristian Montenegro, el joven bogotano que a falta de suerte en el amor decidió fabricarse una novia de trapo, con su familia incluida, reapareció en redes para darle una entrevista al también creador de contenido, conocido como Iguana TV.

En un video publicado los primeros días de noviembre, Montenegro y su pareja aparecen divirtiéndose en un parque, mientras el muñeco que fabricó como un hijo “pinta” un cuadro infantil.

Con una apariencia algo más madura, pero sosteniendo a Natalia Ortiz, como solía hacerlo en sus primeras publicaciones para redes, se comunica con ambos muñecos como si pudieran entenderlos y responder a sus preguntas. Lo que llevó a que Iguana Tv iniciara la entrevista con una aclaración.

“Muchos te juzgarán, otros te defenderán y otros te entenderán”. Pero lejos de mostrarse afligido, el bogotano promocionó su proyecto como creador de contenido junto a Natalia y su pequeño hijo.

“No se les olvide seguirme, estamos mirando qué contenido hacer para este fin de año 2024, inventar más cosas, he querido hacer cosas en auditorio, pero no tenemos el auditorio”.

La entrevista avanzó rápido y de un momento a otro, guana Tv le preguntó a Cristian si le han ofrecido dinero para quemar a Natalia este 31 de diciembre y, sin titubear, respondió: “No, no, porque yo la tengo ahora a ella presente y me da pesar destruirla y todo eso. Es lo que más quiero y amo”.

Su amor, pese a las críticas, la exposición en redes y el tiempo parece mantenerse intacto, recordando a personajes como Nathaniel del programa televisivo ‘Mi extraña obsesión’, que lleva poco más de una década de relación con sus automóviles: Lex y Chase.

¿Qué se sabe sobre la vida de Cristian y por qué decidió fabricarse una familia?

Desde el 2022, Cristian Montenegro, un joven bogotano de 28 años, ha llamado la atención en redes sociales al compartir su vida junto a su familia compuesta por muñecos de trapo. Según declaró a City TV, esta inusual dinámica surgió tras varias decepciones amorosas, incluida una ruptura que ocurrió cuando propuso a su pareja organizar un baby shower para un hijo de trapo que él mismo había confeccionado. Desde entonces, Cristian creó su “familia” con una muñeca a la que llama Natalia Ortiz, con quien asegura mantener una relación romántica y tener tres hijos: Adolfo Daniel, Leidy María y el más reciente, Sammy.

El joven ha llegado a documentar su convivencia, con fragmentos de paseos e, incluso, viajes en TransMilenio junto a los muñecos. Además, llegó a simular un embarazo en Natalia, añadiendo más trapos al abdomen de la muñeca, y celebró la llegada de su tercer hijo ficticio, publicando fotografías del proceso en sus redes.

Este comportamiento, que algunos inicialmente atribuyeron a un personaje ficticio creado para llamar la atención, ha sido desmentido por Cristian, que justifica sus acciones como un refugio tras no encontrar estabilidad emocional en sus relaciones anteriores.

En uno de sus relatos más personales, Montenegro explicó: “Duré solo y no encontraba a nadie en mi vida, decidí inventar y fabricar mi familia para que estemos todos y me acompañen en esta adultez”. Esta decisión, según dijo, le ha permitido evitar caer en situaciones que podrían llevarlo a prisión o a perder su libertad, afirmando que su vida “es un infierno” si se encuentra solo.

A pesar de haber anunciado que quemó a los muñecos tras iniciar una relación con una mujer mexicana que conoció en redes sociales, el vínculo no prosperó, y Cristian retomó su dinámica con la familia de trapo. Lo que generó grandes críticas y preocupación por su estado mental en redes sociales, donde insisten que debería recibir ayuda psiquiátrica, pues, algunos temen que su comportamiento pueda representar un peligro para otros.