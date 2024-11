Luis Carlos Leal aseguró que no será el director del INS y contó cómo fue su salida de la Supersalud: “Ahí voy a estar”

El exsuperintendente Luis Carlos Leal aseguró que el presidente Gustavo Petro habló directamente con él sobre los cambios que se aproximaban - crédito Desnúdate con Eva/IG

La salida de Luis Carlos Leal de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) generó múltiples reacciones, puesto que algunos consideran que no fue un funcionario ejemplar, mientras que otros destacan su trabajo revelando irregularidades. De hecho, la decisión de sacarlo del cargo se tomó justo cuando descubrió presuntos casos de corrupción en varias entidades promotoras de salud (EPS) y los dio a conocer a la opinión pública.

El exsuperintendente habló sobre su salida de la entidad, asegurando que fue notificado por el presidente Gustavo Petro, con el que se reunió para discutir la situación. Según reveló en el programa Desnúdate con Eva, dirigido por la periodista española Eva Rey, el jefe de Estado le dijo que era necesario tomar decisiones con respecto a su continuidad en la Superintendencia, por lo que le propuso ubicarlo en otra entidad para continuar trabajando con el Estado.

La respuesta de Leal fue de aceptación y de disposición: “Donde toque trabajar, ahí voy a estar”, dijo. Desde entonces, se cree que podría llegar al Instituto Nacional de Salud (INS); sin embargo, hasta el momento no hay nada confirmado y el exfuncionario optó por no revelar cuál será su nuevo rol. “Por agüero, yo digo que hasta que no se materialice una idea de estas, prefiero no compartirla ni nada”, indicó.

No obstante, despejó dudas sobre su posible llegada al INS: aseguró que no será el nuevo director del Instituto, como se pensaba. Esto, a pesar de que su hoja de vida fue publicada para su postulación para el cargo, el cual que dejaría Guiovanni Rubiano García, que pasaría a ser el nuevo superintendente Nacional de Salud.

Luis Carlos Leal: ¿un fiel seguidor de Gustavo Petro?

Por otro lado, apartándose un poco de su postura como exfuncionario, confesó que se siente a gusto con el Gobierno nacional, pero su afinidad con sus políticas impulsadas no lo hacen un fiel seguidor del presidente; aseguró que no considera una persona petrista, sino, más bien, progresista.

Desde esa perspectiva, afirmó que no está arrepentido de haber votado por Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de 2022. De hecho, recordó que trabajó para impulsar su campaña presidencial. “Le hice campaña las dos veces y me siento satisfecho, me siento contento, me siento orgulloso, me siento muy agradecido, además, de haber podido hacer parte de este equipo durante este tiempo”, afirmó.

Asimismo, reveló detalles de cómo es su relación laboral con el jefe de Estado, teniendo en cuenta que algunos funcionarios ni siquiera hablan con él. Contrario a ellos, Leal confirmó que tiene el número de teléfono del presidente y que suele ponerse en contacto con él cuando se requiera, generalmente, dos veces al mes, por lo que supone que sería un funcionario “consentido” dentro del Gobierno Petro. “No había temas tan graves de la Superintendencia que demandaran una comunicación semanal”, precisó.

Su caso difiere de el del director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, que en conversación con la periodista española afirmó no tener el número de teléfono del jefe de Estado y que su comunicación es muy limitada. En la entrevista confesó que preferiría poder tener mayor contacto con el primer mandatario, para hablar sobre la entidad y poder escuchar sus puntos de vista.

“Me gustaría hablar más con él, sobre todo porque hay muchas cosas en las que sería muy valioso escuchar de su propia voz, para dónde vamos”, precisó.

No obstante, recalcó que el hecho de ser el presidente de la República implica tener que cumplir muchas funciones bastante complejas, lo que conlleva a un aislamiento. Por eso, aseguró que no le gustaría estar en sus zapatos.