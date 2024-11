El peso pudo con ella: María Isabel Urrutia pasó de ser medallista olímpica a investigada por actos de corrupción

La vallecaucana fue la primera colombiana que ganó una medalla de oro olímpica - crédito AFP

Tras el triunfo de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de 2022, uno de los nombramientos que más expectativa generó fue el de María Isabel Urrutia como ministra del Deporte, una de las carteras más cuestionadas en los últimos años.

Esto se debía a que múltiples atletas habían pedido que el ministerio fuera liderado por una figura representativa del deporte colombiano. Por ello, la llegada de Urrutia fue celebrada por varios representantes de diversas disciplinas practicadas en el país.

Sin embargo, lejos de cumplir con las expectativas generadas, el tiempo de Urrutia al frente de la cartera estuvo marcado por múltiples polémicas, incluyendo señalamientos contra la vallecaucana por su poca atención a la organización de los Juegos Panamericanos, evento que meses después fue retirado a Colombia.

Tras menos de seis meses en el cargo, el presidente Gustavo Petro anunció la salida de varios ministros, incluida la exdeportista, quien afirmó en una entrevista con Caracol Radio que no entendía los motivos de su destitución.

De leyenda del deporte a cuestionada

El nombramiento de la vallecaucana generó felicidad en el gremio del deporte porque además de la preparación que tenía, Urrutia también representaba uno de los más importantes hitos en la historia del Comité Olímpico Colombiano.

Antes de los Juegos Olímpicos de Sidney 2000, Colombia solo había ganado seis medallas, cuatro de bronce y dos de plata, pero en el país de Oceanía se registró lo impensado, María Isabel Urrutia levantó más peso que todas sus rivales en la competencia de halterofilia en la categoría de 69 kilogramos y ganó la primera medalla de oro para el país.

Es por ello que antes de que tuviera un cargo público, Urrutia solo era mencionada cuando se tenía que hablar de las glorias del deporte cafetero.

Tras su salida del Gobierno nacional, varias entidades comenzaron a investigar a la vallecaucana por algunos contratos firmados durante el tiempo que estuvo a cargo del Ministerio del Deporte, principalmente 202 que fueron firmados por la oriunda de La Calendaría después de que el presidente había notificado públicamente que no seguiría al frente de la cartera.

“Lo he asumido con toda la tranquilidad y responsabilidad, sé que se hicieron las cosas bien y no nos robamos ni un peso, hicimos lo que había que hacer, pero nos faltó tiempo, la idea era llegar a todos los rincones de Colombia, pero no se logró… Funcionario público que no le toque procuraduría no será funcionario”, declaró Urrutia a AS sobre estas acusaciones.

Finalmente, luego de más de un año desde su salida del Ministerio del Deporte y múltiples señalamientos en su contra por presuntos favorecimientos con allegados, a pesar de que negó haber estado involucrada en este tipo de acciones, el 21 de noviembre la Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado en el que informó que imputó cargos a Urrutia por irregularidades en un proceso de contratación.

De esta forma, la exdeportista deberá defenderse de los cargos por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documentos relacionados con el trámite precontractual, ya que la fiscalía indicó que Urrutia intento favorecer a un particular para que recibiera un contrato con el que se buscaba establecer un software para impedir que a los estadios de fútbol ingresaran personas con antecedentes o que sean buscados por la justicia.

“La servidora pública, al parecer, buscó en dos oportunidades a intermediarios para adjudicarles el contrato; sin embargo, los condicionó a subcontratar a una particular con quien se había acordado desde el inicio del proceso que se quedaría con el proyecto”, es parte del comunicado emitido por la fiscalía.