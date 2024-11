Diomedes Díaz no murió en el hospital como se dijo: este es el verdadero lugar en el que falleció el cantante según su hermano

Elver Díaz, hermano de Diomedes Díaz sacó a la luz la verdad sobre el lugar real en el que murió el Cacique de La Junta - crédito @diomedesdiazvive/Instagram

Elver Díaz, hermano de Diomedes Díaz, publicó un nuevo episodio de su serie de relatos en los que revela Secretos de la dinastía Díaz.

En este capítulo sorprendió a la fanaticada del ídolo vallenato al desmentir la versión que registró la prensa sobre el lugar en el que murió el Cacique de La Junta, pues no fue en el hospital de Valledupar como se dijo.

Casi once años después de su fallecimiento, la partida del intérprete de Mi primera cana, continúa generando noticia, puesto que en esta ocasión, salió a la luz que en realidad el cantante murió en la que fue su última casa, pues desde salió ahí a la clínica su cuerpo sin vida.

A sus 56 años, el 22 de diciembre del 2013, Diomedes Díaz enlutó a su familia y al mundo del vallenato que perdió al que hasta el momento ha sido el mayor exponente de este género en Colombia y que según se comunicó no consiguió sobre vivir a una grave afección cardio respiratoria que causó su muerte cuando el artista se encontraba en su morada.

Elver Díaz, hermano de Diomedes Díaz, sacó a la luz nueva revelación sobre la muerte del Cacique de La Junta - crédito @elverdiazm/Instagram

“Esta es la verdad de la dinastía días. Esta es la casa. Aquí nos encontramos desde la última casa que tuvo nuestro ‘Cacique’. Dios me decía que fue aquí mismo donde él se murió. Hoy quiero contarles de nuestra dinastía, que la gente hablaba y hablaban de Martincito le echaron lengua al muchacho. y vean cómo comenzó de bien y apenas fue los comienzos porque ahora es donde falta. empezó contando Elver desde la fachada de la que afirmó es la propiedad en la Diomedes habitó durante sus últimos días.

Esta historia que narró el también cantante vallenato y quien ha sido uno de los mentores de la dinastía Diaz, generó debate en las redes social donde para algunos fanáticos del ‘Cacique’ estos videos son una falta al legado artístico del ídolo, mientras que para otros, las anécdotas que comparte Elver ayudan a mantener viva la memoria del Diomedes así como también los acerca a su realidad:

“Entonces vengo a decirles que la dinastía Díaz está muy bien, vamos para adelante, cada día más motivados con ganas de hacer las cosas bien, porque a eso nos mandó Dios a esta tierra a divertir a nuestros seguidores y alegrarle el corazón a todo el que esté triste ahora quiero hablarles de nuestro Cacique, nosotros la gente me preguntan de pronto muchos no saben nosotros éramos 10 hermanos, 5 mujeres y cinco varones”, continuó contando al tiempo que prometió hacer más adelante un tour por el interior de la residencia desde la que se refirió también al debut musical de Martín Elías Jr, nieto del ‘Cacique’ que lanzó al mercado su primer álbum musical.

Elver Díaz, hermano de Diomedes Díaz, contó la verdad detrás de la muerte del ídolo vallenato - crédito @elverdiazm/Instagram

“Claro que sí, más adelante tendremos la oportunidad de sacar un momento en el que podemos mostrar por adentro cómo vivía nuestro Diomedes Díaz. Yo sé que todos lo queremos mucho y esperen muy pronto otra vez la verdad de la dinastía Díaz con muchos más”, apuntó.

“Ventilando la intimidad de la familia solo para ganar likes”, “¿a quién le quedó esa casa?”, “este señor no respeta memoria de Diomedes” ,”gracias por contar las anécdotas a los fieles seguidores de la dinastía Díaz”, “excelentes historias”, “chévere saber dónde queda”, “cuéntanos quién vive ahí actualmente”, “ya me imagino a sus fieles llevando ofrendas”, “Elver muestra un recorrido por dentro”, “el chismoso de los Diaz, jajaja”, “este tipo no para de inventar con tal de ganar fama”, estos son algunos de los mensajes que le dejaron los cibernautas a Elver Díaz en su más reciente relato.

Nuevos secretos sobre la vida de Diomedes Díaz

Elver Díaz, hermano de Diomedes Díaz, enseñó la que fue la última casa del cantante vallenato y donde murió - crédito @elverdiazm/Instagram

Si bien el dato que más llamó la atención sobre las diversas revelaciones que hizo Elver en su más reciente contenido fue el verdadero lugar en el que murió el Cacique, pues se pensó que el cantante había perdido la vida en la clínica de Valledupar, su hermano compartió detalles sobre cómo estaba compuesta su familia.

“Diomedes era el mayor y mi hermanita menor se llamaba Elvira luz de pronto ustedes no saben nada de ella, mi hermanita murió hace como 38 años más o menos. sobre eso, yo recuerdo estaba muy niño Diomedes cuando eso estaba grabando con el maestro Colacho Mendoza recuerdo que ‘Colacho’ tenía una camioneta roja y una noche llegó Diomedes allá. Él se vino de Bogotá eh, con Colacho que lo acompañó llegaron allá de la muerte de mi hermanita acá en Valledupar se encargó el amigo de Diomedes que yo me he nombraba tanto y compadre el padrino Rafael Santos este santo González y llegó Diomedes allá a la a Carrizal fueron momentos muy tristes mi gente”, añadió.

Elver Díaz, hermano de Diomedes Díaz, lanzó nuevo episodio en el que desveló más secretos de la dinastía Díaz - crédito @elverdiazm/Instagram