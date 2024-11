Manuela Gómez reveló que tiene problemas de salud: “Estoy súper mal”

Manuela Gómez compartió su la lucha contra intensos dolores de columna - crédito @manugomezfranco1/Instagram

La empresaria e influencer Manuela Gómez, que se dio a conocer en 2012 al participar en el reality Protagonistas de nuestra tele, del Canal RCN, se ha destacado por su personalidad franca y su interacción con su comunidad en su cuenta de Instagram, en donde cuenta con más de dos millones de seguidores.

Sin embargo, esta vez se mostró afectada por problemas de salud. La emprendedora reveló a través de un video que tenía fuertes dolores en su columna.

“Les cuento que estoy súper mal de la columna. Ayer llegué de súper tarde a casa, me pusieron demasiados medicamentos, pues nada me ha servido, me van a tener que infiltrar nuevamente la columna porque yo ya había perdido dos discos de la columna vertebral, estoy re mal de la columna, o sea, me va a tocar ir otra vez al hospital y juepucha ya no tengo ni tiempo para eso”.

Gómez afirmó que es un mal momento para enfermarse debido a que a enfrentado dificultades con su emprendimiento de postres.

“Hoy me levanté también con otra mala noticia. Me quitaron nuevamente la línea de los postres, me la suspendieron otra vez, no sé por qué, no sé qué está pasando. Tengo demasiada rabia, tengo demasiada impotencia, me siento frustrada, o sea, me quitaron otra vez la línea oficial de los postres”.

La emprendedora indicó que por segunda vez le suspendieron la línea de atención de clientes de sus postres, pero ofreció otro número y otra cuenta de Telegram para atender los pedidos mientras que le solucionan el inconveniente.

“Voy a seguir entonces trabajando con Telegram mientras me solucionan el problema de WhatsApp. Hoy hay que producir postres así yo esté mal, no importa, hay que producir porque todos los días gracias a Dios se vende, pero quería decirles que esa línea está otra vez bloqueada”, añadió la paisa con evidente tristeza.

Los usuarios en las redes sociales comentaron acerca de lo problemas de salud y en la empresa de Manuela. “Que rabia que sea tan complicado sacar adelante un emprendimiento”; “Manuela la verdad yo te sigo me caes bien y espero que te recuperes pronto. Lo único que no me gusta es que tú muestras cómo si estuvieras sola y la verdad yo siento que no es así. Deberías hacer las cosas mejor para que todo te salga bien”; “Se llama Karma, habla critica cuestiona y juzga la vida de otros y mire por estar pendiente a los demás su vida se desmorona 🫤”; “Ella se queja mucho, nunca está conforme con nada, esa quejadera es lo que la tiene así”; Pues para la salud siempre hay tiempo, sin salud ni postres ni nada enfócate”.

Manuela Gómez, en diálogo con su comunidad de seguidores, también habló de las dificultades de emprender: “El emprendimiento de los postres, yo les he contado absolutamente todo de este emprendimiento para que ustedes vean a veces lo difícil que es emprender. Ustedes no se imaginan el estrés que yo tengo para mandar esa mercancía, por ejemplo a Bogotá. En este momento me falta concretar algunas venticas”.

Asimismo, Gómez contó que ha hecho todo para que su negocio tenga éxito, como envírale postres a sus amigas para que le hagan publicidad en redes sociales y no ganar nada de la venta de estos: “Así este en pérdida, a mí no me importa (...) a mí no me importa si pierdo porque yo perdiendo yo siempre gano (...) así yo pierda, así yo gané, así tenga que gastarme toda la plata de mi ganancia (...) ustedes saben que Manuela Gómez es una mujer súper responsable para todo y yo cumplo con mi palabra (...) Me quitaron el número de WhatsApp, la página de Instagram la tengo súper castigada, me castigaron los likes, me castigaron los canales de difusión, la gente no encuentra fácilmente mi perfil, no está en buscadores, no está en nada, o sea, ha sido una cosa terrible y eso me ha dificultado mucho a mí concretar las ventas (...) Yo siempre me siento una ganadora y juepucha toca seguir para adelante”.