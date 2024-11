“Les falta decir que también quiero marchitar la Nasa”: Ministro de Educación respondió a investigación periodística sobre crisis financiera del Icetex

El ministro de Educación, Daniel Rojas, reiteró que Icetex es dependencia de Hacienda y no de su cartera - crédito Colprensa

En la mañana del 20 de noviembre la revista Cambio publicó un artículo perdidístico en el que se da cuenta de una presunta crisis financiera que el Ministerio de Educación estaría dejando “marchitar”, dándole prioridad a la gratuidad de la educación.

Según el mencionado medio de comunicación, unos doscientos mil estudiantes se verían perjudicados ante la falta de recursos para ofrecer créditos.

En su cuenta de X, el ministro Daniel Rojas Medellín señaló que es imposible que esa responsabilidad recaiga su cartera puesto que Ministerio de Educación no es encargado del Icetex.

“¿Y cómo se supone que quiero marchitar una entidad que ni siquiera pertenece a nuestro sector? Les falta decir que también quiero marchitar la Nasa”, escribió.

Posteriormente, el funcionario citó el Decreto 492 de 2020 para reafirmar lo dicho. “El Icetex no está vinculada ni adscrita al ministerio de Educación de acuerdo con lo establecido en el Decreto 492 de 2020, los recursos del Icetex no los gira el ministerio de Educación, es una entidad que pertenece al presupuesto general de la nación. Claramente tiene un rol fundamental en el sector y el programa de gobierno que ganó en las urnas prometió una reforma que llevaremos al congreso construida con las víctimas del sistema financiero a las que en lugar de hacerlas sujetas del derecho a la educación las vieron siempre como clientes”, señaló.

La representando Cathy Juvinao salió al paso y señaló lo que calificó como un “preocupante desconocimiento del ministro”, citando la Ley 1002 de 2005. Hizo énfasis en que el ministro es también el presidente de la junta directiva de la entidad y aprueba el presupuesto con su voto.

En respuesta, Rojas Medellín volvió a citar el decreto 492 de 2020 y aprovechó para invitar a Juvinao a “que nos acompañe en impulsar la reforma que haremos del Icetex para que su naturaleza sea social y no bancaria”.

Juviano le respondió que MinEducación sí tenía que responder por la entidad que otorga los créditos:

“Ministro, con todo respeto creo que está confundido. Que Icetex esté adscrito a MinHacienda con la creación del Grupo Bicentenario no implica que la entidad no haga parte del sector educación, tal y como lo dicta la Ley 1002. Le invito a revisar la norma con mayor cuidado. Es claro que usted no puede desentenderse de su responsabilidad en la crisis del Icetex, menos aún cuando es el presidente de la junta directiva. A pesar de su malquerencia contra esta entidad, entienda que tiene una responsabilidad de Estado y es garantizar la cobertura de los 200.000 créditos activos que son jóvenes que necesitan terminar sus estudios”.

Finalmente, Rojas insistió en que es el Ministerio que actualmente dirige Ricardo Bonilla el que se encarga de los giros y del mantenimiento presupuestal del Icetex.

Experto dirimió el debate

Víctor Hugo Vallejo, constitucionalista, habló con Infobae para responder la incógnita de a cuál ministerio está adscrito o pertenece el Icetex, tema que hizo confrontar al ministro con la congresista. Señala que Icetex, en últimas, es autónoma y no tiene por qué depender directamente de ninguna cartera. Esta es la explicación:

“El Icetex es una entidad descentralizada, de orden nacional y se clasifica como Banco de Segundo Piso, cuyo objetivo es financiar, vía créditos blandos con plazos muertos, estudios superiores de colombianos. Demanda rendimiento académico y se amortizan los créditos una vez la persona se recibe de profesional. Sus beneficiarios deben obtener notas aprobatorias. La desaprobación de una materia o el abandono de clases, pone en marcha la llamada Cláusula Aceleratoria, que demanda el pago inmediato de lo debido, con intereses de mora. Es una entidad autónoma y debe ser autosuficiente, con la circulación de lo que presta y le van pagando Los Ministerios de Educación y Hacienda son parte de su Junta Directiva, pero es autónoma y posee patrimonio propio. Funciona con el modelo bancario, pero con fines sociales en educación superior”.