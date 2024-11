Familia del locutor Francisco ‘Paco’ Ramírez, la ‘Tía Inés’, confirmó fecha y hora del sepelio: le hicieron petición a quienes quieran asistir al homenaje

El cuerpo del célebre locutor será expuesto desde la madrugada hasta el mediodía, antes de su sepelio en el Cementerio Metropolitano Sur - crédito redes sociales

En un momento de profundo dolor, la familia de Francisco ‘Paco’ Ramírez, conocido como ‘Tía Inés’, expresó su agradecimiento por el apoyo recibido tras su fallecimiento el pasado 18 de noviembre.

El locutor caleño, quien dejó una huella en emisoras como Tropicana y Olímpica, será despedido por sus seres queridos este miércoles 20 de noviembre en Cali, luego de haber permanecido siete horas en cámara ardiente. El sepelio del cuerpo de ‘Tía Inés’ tiene lugar a las 2:30 p. m. en el Cementerio Metropolitano del Sur.

La familia de ‘Tía Inés’ ha solicitado a quienes asistan a las honras fúnebres que lo hagan vistiendo prendas blancas, como símbolo de paz y respeto. Además, han pedido que se restrinja el uso de cámaras durante la ceremonia y que el acompañamiento de la caravana se limite hasta el camposanto. También han solicitado que no se vendan souvenirs durante el evento.

Estas fueron las recomendaciones de la familia del locutor para su sepelio - crédito captura de pantalla Instagram

En un comunicado difundido a través de la cuenta de Instagram de ‘Tía Inés’, la familia expresó su gratitud por las muestras de amor y solidaridad recibidas. “Sus gestos de amor y solidaridad han sido una luz en medio de la oscuridad”, manifestaron, destacando, la importancia de la familia y los amigos en momentos difíciles.

Jhon Álex Sánchez, amigo y colega del locutor, compartió detalles sobre el homenaje póstumo, subrayando la relevancia de ‘Tía Inés’ en el ámbito radial y su impacto en la comunidad. La familia concluyó su mensaje con un agradecimiento eterno a todos aquellos que han honrado la memoria de su ser querido, recordando su legado como padre, hijo, hermano, tío y abuelo.

Video viral revela tensas discusiones entre periodistas en Tropicana Cali, incluido a Francisco Ramirez

Un video que circula en redes sociales, desde el 7 de febrero, sigue generando controversia al mostrar al periodista Francisco ‘Paco’ Ramírez en un programa en vivo de la emisora Tropicana Cali, donde se le escucha insultar a sus compañeros de mesa.

En el video, una periodista relataba una noticia sobre la condonación de créditos del Icetex por parte del gobierno de Gustavo Petro. Durante su intervención, Ramírez interrumpe con un bostezo exagerado, lo que provoca una reacción de la periodista, quien le pide que no sabotee las noticias positivas.

Periodista de Tropicana insulta a sus compañeros al aire Crédito @ColombiaOscura / X

La discusión se intensifica cuando Ramírez responde de manera despectiva, llamando “boba” a su colega y expresando su desagrado hacia el presidente Petro: “No estoy saboteando tus noticias. ¿Entonces no bostezo, pues, boba?”.

“La verdad, te digo una cosa, me interesa muy poco Petro, lo detesto, si él viene a condonar un montón de cosas me parece muy bien, pero, por otro lado, roba al país. Es mi punto de vista, tienes que saber que detesto tu presidente, pero si es tu noticia, a mí no me importa, mi amor, puedes decirla, simplemente bostecé y voy a bostezar las veces que me dé la regalada gana si el cuerpo me lo pide”. afirmó Ramírez, mientras insiste en que puede bostezar cuantas veces quiera. La periodista, que no es colombiana, responde que se trata de noticias relevantes para los colombianos.

El intercambio se torna más acalorado y deriva en comentarios políticos, alejándose del tema inicial de la noticia. Ramírez continúa interrumpiendo a su colega, quien intenta mantener la compostura y explicar la importancia de informar al público sobre programas gubernamentales que podrían beneficiarlos.

En otro fragmento del video, Ramírez arremete contra otro compañero, Rafael, utilizando lenguaje ofensivo al no estar de acuerdo con sus opiniones sobre un curso académico. “Coma mierda, hermano”, se le escucha decir a Ramírez, quien también lo llama “bobo hijueputa”. La situación sigue generado debate en redes sociales sobre el comportamiento profesional en los medios de comunicación y el respeto entre colegas.