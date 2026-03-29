BTS en Colombia 2026: fechas en Bogotá y cómo acceder a la preventa con Army Membership para comprar entradas

La agrupación surcoreana BTS regresa a los escenarios con una gira global que incluye presentaciones en América Latina. - Crédito Maya Sarin/BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' 2026

La agrupación surcoreana BTS confirmó su regreso a los escenarios con la gira BTS World Tour ‘ARIRANG’, que incluirá a Colombia dentro de su recorrido por América Latina. Bogotá será una de las sedes del tour con dos presentaciones programadas en octubre de 2026, junto con un esquema de venta de entradas que contempla preventa exclusiva para miembros del club oficial.

De acuerdo con el anuncio, BTS se presentará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín en las fechas del viernes 2 de octubre y sábado 3 de octubre de 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Estas presentaciones hacen parte del tramo latinoamericano de la gira, que también pasará por Lima, Santiago, Buenos Aires y São Paulo. En el caso de Bogotá, se trata de la primera vez que el grupo incluye la ciudad dentro de una gira mundial.

Precios de boletas de BTS en Colombia 2026

La organización dio a conocer la estructura de precios para los conciertos en Bogotá. Los valores incluyen el costo del servicio, a los que se suma un cargo adicional de $8.000 por emisión digital en la aplicación Quentro.

Estas son las localidades y precios confirmados:

Sur Baja: $300.000

Oriental Norte Baja: $300.000

Norte Baja: $300.000

Oriental Sur Alta: $396.000

Sur Alta: $396.000

Oriental Norte Alta: $396.000

Norte Alta: $396.000

Oriental Alta: $588.000

Occidental Alta: $661.000

Oriental Baja: $961.000

Occidental Baja: $1.009.000

VIP (gramilla): $1.081.000

Además, se habilitó un paquete especial:

VIP con soundcheck: $2.953.000

Este paquete incluye beneficios adicionales como acceso a prueba de sonido, ingreso anticipado, escarapela VIP, mercancía exclusiva y registro preferencial en el recinto.

El Estadio Nemesio Camacho El Campín tendrá localidades con precios diferenciados según ubicación y tipo de experiencia. - crédito Ticketmaster

Fechas y horarios de la preventa y venta general en Colombia

Para el caso específico de Bogotá, ya están definidos los horarios oficiales:

Preventa Army Membership

Inicio: 7 de abril de 2026, 10:00 a. m.

Fin: 10 de abril de 2026, 9:59 a. m.

Durante esta etapa se habilitará hasta el 90 % del aforo total del estadio. Cada usuario podrá comprar máximo cuatro boletas por transacción.

Venta general

Inicio: 10 de abril de 2026, 10:00 a. m.

Duración: hasta agotar existencias

La disponibilidad dependerá del número de entradas vendidas en la fase de preventa.

¿Qué es la Army Membership y por qué es necesaria?

La Army Membership (GLOBAL) es la membresía oficial del club de fans de BTS. Para los conciertos en Colombia, es un requisito obligatorio para participar en la preventa.

Entre sus beneficios se encuentran:

Acceso anticipado a compra de entradas

Contenido exclusivo

Productos oficiales

Solo los usuarios con membresía activa y registro previo podrán acceder a la fila virtual de compra.

Cómo comprar la Army Membership (GLOBAL)

El proceso se realiza a través de Weverse Shop:

Crear o iniciar sesión en una cuenta de Weverse Buscar “BTS GLOBAL OFFICIAL FANCLUB ARMY MEMBERSHIP” Completar el pago en línea

Al finalizar, el usuario recibe un número de membresía de 9 dígitos (inicia con BA), que será solicitado durante el proceso de preventa.

La membresía oficial permite acceder a la preventa mediante registro previo y verificación en la plataforma Weverse. - Crédito weverse

Registro obligatorio para la preventa

Para acceder a la preventa en Colombia es necesario completar un registro previo:

Fecha límite: 2 de abril de 2026

Plataforma: Weverse

Requisito: ingresar el número de membresía y validar los datos

Este registro permite obtener un código único asociado a la membresía, indispensable para participar en la compra.

Cómo comprar boletas para BTS en Bogotá

La venta de entradas se realizará exclusivamente en línea a través de Ticketmaster Colombia. Los requisitos son:

Tener una cuenta activa en la plataforma

Contar con medios de pago habilitados (tarjetas débito, crédito o MercadoPago)

Ingresar el código de membresía en caso de preventa

Las entradas serán gestionadas digitalmente mediante la aplicación Quentro, donde los usuarios podrán recibir y administrar sus boletos.

Ubicación en el estadio y condiciones de ingreso

El evento contará con dos tipos principales de acomodación:

Gramilla VIP: ingreso general sin numeración, por orden de llegada

Silletería numerada: en zonas oriental, occidental, norte y sur

La distribución final dependerá de la producción del evento, aunque el mapa del estadio servirá como referencia para los asistentes.

En cuanto a las condiciones de ingreso:

Se permite el acceso a menores desde los 7 años

Los menores deben ingresar con un adulto responsable

Ambos deben contar con boletas en la misma localidad

Detalles del paquete VIP con soundcheck

El paquete VIP incluye:

Entrada en zona VIP

Acceso a prueba de sonido previa al concierto

Escarapela VIP

Ingreso anticipado al estadio

Acceso preferencial a compra de mercancía oficial

Registro exclusivo dentro del recinto

Es importante tener en cuenta que, al tratarse de gramilla, la ubicación no es numerada, por lo que el acceso se organiza según el orden de llegada.

Producción y características del espectáculo

La gira contará con un escenario de formato central de 360 grados, diseñado para ampliar la capacidad de los recintos y mejorar la visibilidad desde distintos puntos del estadio.

Este tour representa el regreso del grupo a presentaciones conjuntas tras la serie de conciertos ‘PERMISSION TO DANCE ON STAGE’ (2021–2022), que incluyó shows en Seúl, Los Ángeles y Las Vegas.

Detalles del tramo latinoamericano

Luego de su paso por Bogotá, la gira continuará en:

Lima, Perú (Estadio San Marcos)

Santiago, Chile (Estadio Nacional)

Buenos Aires, Argentina (Estadio Único de La Plata)

São Paulo, Brasil (Estádio do MorumBIS)

El recorrido por América Latina forma parte de una agenda global que contempla 34 regiones y más de 80 conciertos, con presentaciones en Asia, Europa, Norteamérica y Oceanía.

Un recorrido global con múltiples escenarios

El tour iniciará el 9 de abril de 2026 en Goyang, Corea del Sur, con tres fechas consecutivas. Posteriormente, BTS se presentará en Tokio antes de iniciar su paso por Estados Unidos, comenzando en Tampa, Florida, en el Raymond James Stadium.

La gira incluye ciudades como Ciudad de México, Las Vegas, Londres, París, Múnich, Toronto, Chicago y Los Ángeles, entre otras. Tras el tramo en América Latina, el grupo continuará con presentaciones en Asia durante noviembre y diciembre, y posteriormente en Australia a inicios de 2027.

Las fechas correspondientes a algunos destinos en Asia y Oceanía aún no cuentan con detalles de escenarios ni venta de entradas, información que será anunciada posteriormente.

Bogotá es una de las ciudades incluidas en el tramo latinoamericano del tour de BTS. - Crédito Maya Sarin/BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' 2026

Sobre BTS

BTS, acrónimo de Bangtan Sonyeondan o “Beyond the Scene”, debutó en 2013 y está conformado por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook. El grupo ha sido reconocido por su música, presentaciones en vivo y su relación con el público.

A lo largo de su trayectoria han obtenido múltiples reconocimientos, incluyendo nominaciones a los premios Grammy, y han encabezado listados como el Billboard Hot 100. También han participado en iniciativas globales como la campaña LOVE MYSELF y el discurso ‘Speak Yourself’ en la Organización de las Naciones Unidas.

Además, la gira acompaña el lanzamiento de su más reciente álbum de estudio, “ARIRANG”, publicado el 20 de marzo de 2026, trabajo que da nombre a esta nueva etapa musical del grupo.