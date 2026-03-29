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Resultado Lotería de Boyacá hoy 29 de marzo

Cada semana se realiza un sorteo en dónde están en juego varios millones de pesos

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La Lotería de Boyacá es uno de las más antiguas de Colombia y cada semana reparte millones de pesos en premios (Jesús Avilés/Infobae)
La Lotería de Boyacá es uno de las más antiguas de Colombia y cada semana reparte millones de pesos en premios (Jesús Avilés/Infobae)

Los números ganadores de la Lotería de Boyacá de este 29 de marzo ya han sido anunciados. Este sorteo, liderado por el gobierno del departamento de Boyacá, busca recaudar fondos destinados a iniciativas sociales y culturales.

Resultados de Lotería de Boyacá

Sorteo Mayor

Número ganador: 6924

Serie: 282

¿Qué necesito para cobrar un premio en la Lotería de Boyacá?

Para cobrar un premio en la Lotería de Boyacá, debes presentar diferentes documentos según el valor del premio:

Para premios inferiores a 40 UVT, solo necesitas presentar el tiquete o premio original junto con tu documento de identidad para recibir el premio de inmediato.Para premios iguales o superiores a 40 UVT (aproximadamente desde $2.390.352 para 2025), debes completar el formulario RCO-01 para el cobro de premios, estampar tu huella y adjuntar copia del RUT y del documento de identidad.Para premios que superen 140 UVT o más de 10 millones de pesos, el cobro debe realizarse en las instalaciones de la Lotería de Boyacá en Tunja, donde además tendrás que presentar el tiquete original, documento de identidad, copia del RUT y una certificación bancaria reciente (emitida en los últimos 30 días).

El pago se realiza generalmente mediante transferencia electrónica y suele completarse en un plazo que puede variar pero no suele exceder un mes desde la recepción de los documentos. Para premios en especie, como bonos o electrodomésticos, el trámite se hace directamente en la Lotería.

Cada sábado puedes ganar millones de pesos en los diferentes premios que sortea la Lotería de Boyacá (Imagen Ilustrativa Infobae)
Cada sábado puedes ganar millones de pesos en los diferentes premios que sortea la Lotería de Boyacá (Imagen Ilustrativa Infobae)

Historia de la Lotería de Boyacá

La Lotería de Boyacá, una de las más antiguas de Colombia, ha estado presente desde 1923, siendo un ícono del azar en el país. Su sistema tradicional de venta se basa en billetes que incluyen un número y una serie impresos, convirtiendo cada sorteo en una experiencia de esperanza y emoción para sus compradores.

Los billetes de la Lotería de Boyacá están disponibles para todos y pueden adquirirse a través de vendedores autorizados en la calle o en tiendas oficiales. Estos puntos ofrecen una amplia gama de números y series, permitiendo a los jugadores elegir aquel con el que se sienten más afortunados.

Cada sábado, esta lotería distribuye en promedio más de 350 millones de pesos en premios, según sus propias cifras. Además de brindar entretenimiento y emoción, tiene un propósito social importante: generar recursos para financiar servicios de salud en el país, promoviendo un impacto positivo en la sociedad.

El sorteo se lleva a cabo todos los sábados a las 22:42 hora local y puede seguirse en vivo a través del Canal Trece y en la página de Facebook de Telesantiago mediante su transmisión en vivo.

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