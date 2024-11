Dos personas fueron individualizadas por el asesinato de la hermana de la boxeadora Valeria Arboleda

La boxeadora aseguró que las autoridades no tienen rastro de los victimarios - crédito @valeria.arboleda_

El lunes 11 de noviembre de 2024 el cuerpo de ‘Noemi’ Arboleda fue encontrado por un ciudadano residente en el barrio Las Cruces, localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá a las seis de la mañana. Arboleda habría sido atacada cuando se dirigía a su casa, según los informes preliminares de las autoridades.

El cuerpo de la mujer de 25 años presentaba golpes en diferentes partes de su cuerpo y en su cabeza que habrían sido ocasionadas con un ladrillo. Según comentaron los mismos vecinos a las autoridades, el ataque habría sido perpetrado por un grupo de habitantes del sector a quienes consideran peligrosos.

La boxeadora dijo que las autoridades deben esclarecer los casos porque no se trató de un robo o una riña - crédito @valeria.arboleda_/Instagram

Según dijo un residente de la zona al diario Q’Hubo, los hombres serían venezolanos y los vecinos les tienen miedo: “Dicen que justo al frente de donde encontraron a la pelada muerta, la noche anterior (domingo) a eso de las 9:00 p. m. había unos venezolanos tomando al frente de la casa que habitan. La verdad, eso es un peligro cuando esa gente está en ese sitio, y más porque esa calle es chiquitica, y cuando están ahí nadie se atreve a pasar por esa zona”.

Por esta razón, la boxeadora olímpica Valeria Arboleda, hermana de la víctima, ha compartido su indignación por redes sociales, también ha pedido justicia para que su hermana “no sea una estadística más”, según comentó en una publicación. Además, en otra actualización, la deportista olímpica escribió un mensaje recordando a su hermana y alentando a sus seguidores a que la apoyen: “Muchachas, hoy falta mi hermana. Cómo duele el alma. ¿Quién me la devuelve, cómo consuelo a mami?”

Por medio de sus redes sociales, la deportista ha pedido justicia por el fallecimiento de su hermana - crédito @valeria.arboleda_/Instagram

Desde que se confirmó el asesinato de Naomi, como le decían de cariño a Yelena, Valeria a estado diariamente publicando mensajes con el fin de que el caso se esclarezca. Recientemente, en una de sus historias en Instagram, escribió: “No olviden a mi hermanita, no olviden a mi mariposa hermosa, por favor”.

Según publicó RCN Noticias, las autoridades ya tendrían fichadas a dos personas en este caso que ha generado indignación en la zona donde ocurrieron los hechos, que no estaría relacionado ni con un robo o con una riña, según familiares de la persona afectada. La Fiscalía sigue trabajando para esclarecer a otras personas involucradas en el asesinato.

Valeria Arboleda aseguró que las autoridades no tienen un informe claro sobre las causas de su muerte - crédito; @valeria.arboleda_/Instagram

El medio citado entrevistó a la deportista, que aseguró que no se trató de un robo, puesto que la víctima tenía todos sus objetos personales cuando fue hallada sin vida: “Mi hermana estaba sola, en frente de no sé cuántos hombres, ¿por qué? Todavía no sabemos, ella no fue víctima de robo... Esto, definitivamente, no es una riña”, indicó para el medio mencionado.

También dijo que las autoridades no han rendido cuentas de este hecho a la familia de Yelena: “No nos han dado ningún avance hasta ahora, lo que han hecho es revictimizar a mi hermana. Le pedimos a las autoridades que nos den cuentas de qué está pasando (...) si la cámara que estaba ahí funciona o no, y si no estaba funcionando, por qué no estaba funcionando”.

La hipótesis que manejan los investigadores es que un grupo de hombres la habría acosado y a ella, al intentar defenderse, le habrían propinado golpes con un objeto contundente. Ella estaba cerca de su hogar cuando los hechos ocurrieron y también se investiga si estos hombres habrían violentado sexualmente a ‘Naomi’.

Finalmente, en lo corrido de 2024, se han reportado 64 casos de feminicidios con corte de septiembre del año, según el Concejo de Bogotá, lo que presenta un aumento del 18.5% con respecto a años anteriores.