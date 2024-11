Ante la Fiscalía declaró dueño de la firma que habría sido contratada con plata de Fecode en la campaña ‘Petro presidente’ en 2022

FOTO DE ARCHIVO. Fachada de la sede de la Fiscalía General de Colombia en Bogotá, Colombia, 12 de febrero, 2020. REUTERS/Luis Jaime Acosta

Diego Fernando Buitrago Mora, representante legal de Ingenial Media, rindió declaración juramentada ante la Fiscalía General de la Nación.

Ingenial Media es la empresa que habría sido contratada por Colombia Humana con los quinientos millones de pesos que proporcionó Fecode el 3 de mayo de 2022, en medio de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia de Colombia.

La información revelada por W Radio detalla que la investigación que lleva a cabo el ente acusador, es que la mencionada empresa supuestamente se encargó de la estrategia y testigos electorales, así como sus pagos.

El citado medio precisó que desde la 1:30 de la tarde del martes 19 de noviembre de 2024, Buitrago Mora brindó declaración juramentada ante el fiscal coordinador del Eje Temático de Protección a los Mecanismos de Participación Ciudadana de la Decc, Elkin Ardila Espinosa.

Durante su declaración juramentada, el representante legal de Ingenial Media se refirió a la contratación y actividades que se realizaron en la campaña ‘Petro presidente’ en 2022.

W Radio indicó que Diego Fernando Buitrago Mora detalló ante la Fiscalía que su labor durante la campaña fue la vigilancia electrónica, haciendo énfasis en que es el objeto social en su empresa, fundada hace más de 10 años.

Además, habló del valor de la contratación y las labores que se llevaron a cabo durante el periodo electoral en 2022.

Sobre este caso, el polémico empresario catalán Xavier Vendrell también rindió declaración juramente sobre la campaña presidencial que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia de Colombia en 2022.

La declaración de Vendrell fueron en las antiguas instalaciones del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en Bogotá.

Xavier Vendrell hizo parte de la estrategia electoral que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia, así como ser el encargado de organizar a los testigos electorales en las elecciones.

Su versión fue escuchada por el fiscal Elkin Ardila, encargado del Eje Temático de Protección a los Mecanismos de Participación Ciudadana del ente acusador.

Vendrell ha mencionado en diferentes medios de comunicación que a el lo contrataron por cien millones de pesos para trabajar por veinte meses en la campaña presidencial.

“Me pagaron cien millones de pesos por trabajar veinte meses… a mí no me contrató la campaña, me contrató una empresa que estaba contratada por la campaña… La campaña Petro contrató a una empresa y esta empresa me pagaba a mí por hacer un trabajo…Y alguien dice y esto ¿por qué no lo has dicho antes? Porque no me ha preguntado a mí”, indicó el empresario catalán a Blu Radio.

En entrevista con W Radio, Vendrell precisó que nunca habló con los candidatos a la Presidencia de ISA en su vida.

“No conozco al señor Carrillo, ni como dijo algún medio al que tengo denunciado por esa información falsa, nunca he hablado con ninguno de los candidatos a la Presidencia de ISA en mi vida; no sé ni quiénes son”, aseveró.

Y agregó: “No tengo ningún tipo de interés en Ecopetrol ni en ISA y no tengo relación con ninguna de esas empresas”.

El diario ABC de España, en una investigación, señaló que el catalán Xavier Vendrell, cercano al presidente Gustavo Petro, estaría amasando una fortuna en Colombia, y habría recibido la nacionalidad colombiana sin cumplir algunos requisitos legales. El informe fue titulado como ‘El cerebro de Tsunami amasa una fortuna en la Colombia de Gustavo Petro’.

En entrevista con W Radio, el cuestionado catalán aseguró que se conoció con Gustavo Petro en 2011, cuando el presidente era el alcalde de Bogotá. De acuerdo con Vendrell, “sintieron una conexión” con el ahora jefe de Estado.

“Nos presentó un amigo en común. No es nadie público. No es importante. Es intrascendente. A partir de allí surgió una amistad”, indicó en el Informe Coronell.

Ante el cuestionamiento de quién fue la persona que los presentó, el exasesor de la campaña decidió no revelar su nombre, pero aseguró que no tiene nada que ver con la política.