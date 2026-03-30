Colombia

Investigan la desaparición de la familia Reina Carrillo en Bogotá: una semana sin pistas y una llamada extorsiva aumentan la incertidumbre

Cinco integrantes de la familia Reina Carrillo permanecen desaparecidos desde el domingo 22 de marzo. Fueron vistos por última vez en el sur de la ciudad, mientras sus allegados denuncian una extraña comunicación con amenazas y exigencias económicas

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La desaparición de la familia Reina Carrillo en Bogotá suma una semana de misterio y angustia entre allegados y autoridades - crédito Visuales IA
La desaparición de la familia Reina Carrillo en Bogotá suma una semana de misterio y angustia entre allegados y autoridades - crédito Visuales IA

La desaparición de los cinco miembros de la familia Reina Carrillo en Bogotá mantiene en vilo a sus allegados y a las autoridades, tras una semana sin noticias sobre su paradero. La familia fue vista por última vez el domingo 22 de marzo de 2026 en el barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito, al sur de la capital colombiana.

Los desaparecidos son Alexis José Reina Gómez, de 44 años; Yessica Carrillo Uzcátegui de 42 años; Luz Reina Carrillo, de 19, y las menores Susec Alejandra Thayrin Reina Carrillo de 12 años y Mia Antonella Cardona Reina de 2 años.

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De acuerdo con familiares citados por Noticias Caracol, los cinco residían en el barrio Fátima, pero ese domingo se encontraban reunidos en un parque cercano al lugar de trabajo de la joven Alexandra, otra familiar.

Los cinco miembros, incluidos dos menores, fueron vistos por última vez en el barrio Venecia, al sur de la capital colombiana - crédito Fiscaliacol / X
Los cinco miembros, incluidos dos menores, fueron vistos por última vez en el barrio Venecia, al sur de la capital colombiana - crédito Fiscaliacol / X

Un caso envuelto en misterio y sin señales en la vivienda

La preocupación aumentó cuando, pasadas las horas, ninguna de las personas contestó llamadas ni regresó a su vivienda. Al ingresar al domicilio familiar, los allegados encontraron todo en orden. No había huellas de violencia; lo único ausente era el coche utilizado para transportar a la menor de dos años y, por supuesto, los propios integrantes del grupo familiar.

La cuñada de uno de los desaparecidos aseguró al medio que “no sabemos qué pudo pasar” y recalcó que la familia no tenía vínculos con actividades ilegales. Este dato fue corroborado por varios allegados, que insistieron en la extrañeza de la situación.

La llamada extorsiva que encendió las alarmas

El caso cambió de dimensión cuando el hermano de Yessica Carrillo denunció haber recibido una llamada extorsiva. El mismo medio reveló que el interlocutor exigió $2′000.000 a cambio de la supuesta liberación de una de las integrantes.

En el audio, el hombre afirmó: “Yo aquí solo sigo órdenes”, agregando que, aunque los cinco familiares estaban desaparecidos, solo entregaría a uno.

Durante la conversación, el extorsionista advirtió: “La integridad de su hija depende de estas llamadas, si me corta la llamada usted mismo pone en riesgo la integridad de su hija”.

Extorsiones en Bogotá suben un 63,52%, afectando principalmente a comerciantes - crédito Colprensa
Una llamada extorsiva exigió $2 millones a cambio de la supuesta liberación de un integrante de la familia desaparecida - crédito Colprensa

El presunto criminal agregó: “Yo no me voy a comprometer más. Yo aquí también estoy arriesgando mi integridad, así como usted espera a su hija en casa, a mí también me esperan.

Durante la llamada extorsiva también indicó que el dinero debía enviarse solo cuando el familiar estuviera en su poder y prohibió acudir al punto acordado con efectivo para el intercambio: “No me va a comprometer con dinero ni mucho menos, ¿vale?”.

Investigación y llamado de auxilio a las autoridades

Tras recibir la llamada, los allegados acudieron a la Fiscalía General de la Nación para formalizar la denuncia. De acuerdo con lo relatado por la familia al noticiero mencionado, el Grupo Antisecuestro y Extorsión (Gaula) de la Policía Nacional los remitió a la Fiscalía, que actualmente lidera la investigación a través de la Seccional de Policía Judicial de Bogotá.

Las autoridades habilitaron líneas de contacto para recibir información sobre el paradero de la familia Reina Carrillo: 5803814 ext. 31265 – 17710 y 317 430 7172. Por el momento, la información disponible no permite establecer un móvil claro o descartar hipótesis.

Uniformados del Gaula de la Policía Nacional y la Fiscalía realizaron operativos simultáneos para ocupar bienes vinculados a la estructura financiera del Tren de Aragua en Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá
La Fiscalía General y el Gaula de la Policía Nacional lideran la investigación sobre el paradero de la familia Reina Carrillo - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Incertidumbre y solidaridad en la comunidad

El caso despertó inquietud en la comunidad del sur de Bogotá y generó muestras de solidaridad. Familiares y amigos insisten en que los cinco desaparecidos compartían una vida familiar tranquila y no tenían antecedentes de conflictos o amenazas.

A una semana de la desaparición, los allegados insisten en su llamado a las autoridades y a la ciudadanía para aportar cualquier dato que ayude a dar con el paradero de la familia. Por ahora, la incertidumbre y la preocupación dominan el ambiente, mientras se multiplican los esfuerzos para esclarecer el destino de los Reina Carrillo.

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