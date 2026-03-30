Colombia

Video muestra vendaval que provocó emergencias en el norte de Cali: hay cortes de energía, caída de árboles y daños en servicios esenciales

Un fenómeno climático impactó distintos sectores del norte de la ciudad, arrasando mobiliario y provocando riesgos eléctricos, lo que motivó la intervención de equipos de emergencia y recomendaciones de precaución

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El vendaval en el norte de Cali generó emergencias y afectaciones en varios barrios, dejando a la ciudadanía en alerta ante fenómenos climáticos extremos - crédito redes sociales/@EcosdelCombeima /X

Un fuerte vendaval sorprendió en la tarde del lunes 30 de marzo de 2026 a los habitantes del norte de Santiago de Cali, generando momentos de tensión y múltiples emergencias en distintos barrios de la ciudad. El fenómeno climático, acompañado de intensas ráfagas de viento y lluvias, se registró especialmente en el sector de la antigua 14 de Calima, donde actualmente funcionan varios establecimientos comerciales.

Según testigos, la potencia del viento provocó que sillas, sombrillas y otros objetos fueran arrastrados a gran velocidad, obligando a los ciudadanos y trabajadores a buscar resguardo. El susto fue mayor cuando en plena calle 52 con carrera 12, en el barrio Villacolombia, un rayo impactó el asfalto, causando alarma entre quienes transitaban por el sector. Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas como consecuencia del impacto.

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Las consecuencias del vendaval no se limitaron a los daños en mobiliario urbano y comercios. En el barrio Los Alcázares, la caída de un árbol sobre el tendido eléctrico tumbó varios postes de energía, dejando sin servicio a una parte significativa de la zona.

Emcali acudió al lugar para intervenir y trabajar en el restablecimiento de la energía eléctrica. El organismo recomendó a la ciudadanía mantenerse alejada de cables caídos y reportar cualquier emergencia a las líneas oficiales.

Las autoridades de Cali recomendaron asegurar objetos ligeros y evitar refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas para minimizar riesgos en vendavales futuros - crédito redes sociales/@EcosdelCombeima /X

Otros sectores afectados por el vendaval incluyeron Villa del Sol y Chiminangos, donde se presentaron caídas de árboles y obstáculos en las vías, dificultando la movilidad y obligando a la intervención de los cuerpos de emergencia. Las autoridades locales activaron sus protocolos de respuesta y se espera un balance oficial de los daños y afectaciones en las próximas horas.

Vecinos y comerciantes del norte de Cali compartieron imágenes y videos en redes sociales que evidencian la fuerza de los vientos y la magnitud del vendaval. En varios puntos, el tránsito vehicular se vio afectado por ramas y escombros en la vía, mientras cuadrillas de limpieza y mantenimiento trabajaban para despejar las zonas y normalizar la situación.

La Oficina de Gestión del Riesgo Municipal y el Cuerpo de Bomberos de Cali se mantienen en alerta ante la posibilidad de nuevos episodios de inestabilidad atmosférica. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a los reportes oficiales y seguir las indicaciones de seguridad para evitar accidentes.

Imágenes y videos en redes sociales mostraron la magnitud de los daños causados por el vendaval, que obligó a labores de limpieza y mantenimiento en varias zonas afectadas - crédito redes sociales/Cali Informa/Facebook

Hasta el momento, no se han reportado personas heridas ni daños estructurales de gravedad, pero se mantiene el monitoreo en los puntos críticos de la ciudad. Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen un informe consolidado sobre el impacto del vendaval y las acciones adoptadas para la atención de las emergencias.

En desarrollo…

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