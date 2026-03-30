Niña de dos años fue abandonada en hospital de Barranquilla: su madre denunció por escrito abuso sexual en el entorno familiar

La niña permanece bajo custodia institucional después de que su madre la entregara con una carta en la que señalaba episodios de violencia sexual - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Hay alerta por un aberrante caso de abandono y presunto abuso sexual infantil contra una niña que ingresó con graves lesiones al hospital Niño Jesús de Barranquilla. De acuerdo con versiones preliminares, se trata de una mujer de escasos recursos que llevó a su hija de dos años y medio al centro médico en busca de atención especializada.

Tras solicitar ayuda, la ciudadana se marchó sin dejar mayor rastro. Los médicos encontraron a la menor junto a una nota en la que la madre denunciaba abuso sexual contra la niña por parte de varios familiares, lo que activó las alertas en el centro médico.

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La madre, en la carta, señaló a varios familiares por presunto abuso e indicó que ya no podía proteger a la niña, por lo que pidió que otros se hicieran cargo de ella. Las autoridades investigan el caso, mientras que la niña permanece internada en el hospital Niño Jesús bajo acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

La menor de edad fue atendida de urgencia en el centro hospitalario - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con información revelada por Blu Radio, la madre redactó una nota manuscrita en la que no solo aseguró que su hija era víctima de abuso por parte de familiares dentro del hogar, sino que señaló que esta situación podría haber originado una enfermedad de transmisión sexual, aspecto que continúa bajo evaluación médica.

En la misiva, afirmó que no tenía la capacidad para salvaguardar a la menor frente al entorno familiar y pidió a otros que asumieran esa responsabilidad de su cuidado, lo que alertó a las autoridades por lo que puede estar pasando al interior del hogar.

Estado de salud de la niña y hallazgos médicos

Según la emisora, el personal médico a cargo verificó lesiones en el cuerpo de la menor, que serían compatibles con violencia sexual. Tras observar las marcas, el equipo médico hospitalizó a la niña para estabilizarla, por lo que la pequeña recibe atención y permanece bajo el cuidado de una madre sustituta asignada por el Icbf.

Ante la gravedad del caso, la comunidad está a la espera de los resultados de los exámenes iniciales tras la revelación de la madre por los indicios de abuso y la posible presencia de una enfermedad de transmisión sexual. Esta hipótesis continúa bajo análisis por parte del equipo de salud del centro hospitalario.

Las autoridades intervinieron después de que se localizaron lesiones en la menor y se recibiera una carta materna preocupante - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Respuestas institucionales y apoyo ciudadano

El Icbf, seccional Atlántico, confirmó a Blu Radio que el caso está siendo atendido por especialistas y que se adoptaron medidas para restablecer los derechos de la menor afectada. Por su parte, desde la Policía de Infancia y Adolescencia informaron a la emisora que no tenían conocimiento del caso y aseguraron que el hospital negó el ingreso de los uniformados que acudieron a verificar la información.

Mientras que las autoridades del hospital Niño Jesús y del Icbf se refirieron a la gravedad del caso, mientras la falta de coordinación institucional ha generado inquietudes sobre la respuesta oficial.

Cabe mencionar que la situación también desató la reacción inmediata en la comunidad, debido a que los vecinos y ciudadanos de Barranquilla ofrecieron ayuda a la pequeña entregando donaciones de ropa y pañales para la niña.

La Policía pide protección a los menores de edad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Este tipo de casos que afectan a los menores de edad son rechazados a nivel nacional, por lo que las autoridades piden a la comunidad que denuncien a tiempo para que las autoridades puedan intervenir y garantizar la integridad de los niños.

Para este fin, se tiene habilitada la línea 141 del Icbf, que es gratuita y funciona 24/7. Asimismo, se cuenta con la línea de emergencias 123, o pueden dar a conocer los casos acudiendo a Comisarías de Familia, la Policía de Infancia y Adolescencia o la Fiscalía General de la Nación.