Petro denunció persecución contra funcionarios del Gobierno y su familia: “Fuerzas uribistas quieren tumbar al presidente de Ecopetrol”

Pese a dificultades, Ecopetrol sigue siendo la empresa más rentable del Estado colombiano - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

El presidente Gustavo Petro denunció, el 30 de marzo de 2026, que sectores uribistas dentro de Ecopetrol estarían intentando frenar el proyecto de inteligencia artificial más ambicioso del país.

En una serie de declaraciones publicadas en su cuenta oficial de X, el mandatario vinculó el supuesto sabotaje a disputas por el control de contratos petroleros y de conectividad, por lo que señaló, sin pruebas, una presunta intervención de grupos políticos y empresariales opuestos a su administración.

Al respecto, expuso que el plan para construir el primer mega data center para inteligencia artificial en Santa Marta (Magdalena), junto con un segundo nodo previsto en Cupic (Chocó), busca posicionar a Colombia como eje global en el manejo de datos para la biodiversidad natural y humana.

Según él, la soberanía nacional sobre los datos constituye el eje estratégico para el desarrollo económico futuro, afirmación que reiteró a lo largo de la publicación. Además, aseguró que la información generada debe permanecer bajo control del Estado colombiano o, en su defecto, de una instancia multilateral pública.

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El jefe de Estado afirmó que el proyecto, impulsado por su gobierno desde el Ministerio de Cultura y la Armada Nacional, representa la continuidad de iniciativas científicas como la exploración del Galeón San José, hallado durante el mandato de Juan Manuel Santos.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, dijo que los mejores proyectos deben continuar a pesar de las diferencias políticas - crédito @PetroGustavo/X

“Los mejores proyectos deben continuar a pesar de las diferencias políticas, no hacer como hicieron con el metro subterráneo, que dejé en proyecto de ingeniería avanzada listo para licitar construcción y literalmente los Vargas Lleras, Cardenas y Peñalosa se lo tiraron solo para que no fuera presidente. Se tiraron a Bogotá”, indicó el presidente, que contrastó la situación con el caso del metro subterráneo de Bogotá, cuya licitación fue descartada, según su versión, por razones políticas adversas a su candidatura presidencial.

A la publicación la acompañó con un pódcast denominado Pódcast Galeón San José, del Instituto Colombiano de Antropología e Historia.

Ecopetrol, una disputa interna

De igual manera, el presidente Gustavo Petro denunció que Ecopetrol está siendo escenario de una disputa interna, donde “fuerzas uribistas” habrían obstaculizado la modernización tecnológica y el fortalecimiento de la conectividad nacional.

“Intentaron en Internexa entregar la data colombiana a Ali Babá”, aseguró al referise a la compañía de infraestructura digital participada por Ecopetrol y la estatal ISA. Sostuvo que tanto empresarios extranjeros como nacionales presionan para privatizar el acceso a la información digital colombiana.

En lo referente a Internexa, el mandatario explicó que se presentaron propuestas para invertir más de $1 billón con el objetivo de ampliar la banda ancha en todo el país, propuestas que hasta la fecha fueron rechazadas. Según Petro, el rechazo forma parte de una estrategia para debilitar la empresa y favorecer la privatización de la infraestructura digital nacional, a pesar de los recursos ofrecidos desde el Ejecutivo.

Además, el mandatario colombiano se refirió al fracaso del sistema de conectividad en Colombia, que ubica al país en los últimos lugares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) en acceso a banda ancha. Según Petro, el rezago obedece a “la subasta de las mejores bandas del espectro electromagnético a empresas privadas cuasi monopólicas” que no cumplieron los compromisos de ampliar el servicio a zonas remotas y vulnerables, sin que el Ministerio TIC haya aplicado sanciones. “Nos están estafando”, sentenció en la publicación.

En el mensaje, el jefe de Estado sostuvo que la pugna interna en Ecopetrol gira en torno al control de contratos de petróleo y gas por casi $25 billones, los cuales expiran en los próximos dos meses.

Por qué “quieren tumbar” al presidente de Ecopetrol, según el presidente Petro

El jefe de Estado colombiano dijo que “sectores de la prensa y la Fiscalía quieren tumbar al presidente de Ecopetrol (Ricardo Roa)”, y que existe una persecución judicial contra funcionarios de su gobierno y su familia, derivada de las denuncias presentadas por la administración sobre irregularidades en la gestión de contratos y supuesta financiación de campañas políticas con recursos del sector petrolero.

Ricardo Roa es presidente de Ecopetrol desde el 24 de abril de 2023 - crédito Luisa González/Reuters

Reveló que entregó a la Fiscalía General información financiera sobre movimientos sospechosos de ejecutivos de la presidencia de Ecopetrol bajo la gestión de Felipe Bayón, pero hasta el momento la autoridad judicial no inició acciones.

“Entregué a la fiscal general las transacciones financieras que demuestran la corrupción de ejecutivos de la presidencia de Bayón paro nada. Como es información reservada, entregué la información a la autoridad competente, pero no hicieron nada con ella. Allí surgió una alianza con el uribismo y se está efectuando una persecusión desatada contra ministros inocentes, otra por sobre topes que nunca existieron, ni un peso, y contra mi familia”, resaltó.

Financiación de grupos militares

También vinculó la financiación de grupos paramilitares, como La Gota Negra, y campañas presidenciales de la derecha colombiana con los recursos provenientes de los contratos petroleros y gasíferos. Además, afirmó que su campaña rechazó aportes de sindicatos petroleros que podrían haber comprometido su integridad ante la Fiscalía.

Petro concluyó la publicación al reiterar que la propiedad de la data sobre la biodiversidad colombiana debe ser patrimonio exclusivo de la Nación y no de intereses privados o extranjeros, por lo que insistió en que el futuro económico y científico de Colombia depende de la soberanía sobre sus propios datos.