Sara Corrales contó cómo aprendió a decir no: “Me costó lágrimas de dolor”

Sara Corrales contó cómo logró convertirse en una mujer empoderada y plena - crédito cortesía Sara Corrales

Sara Corrales cierra un 2024 lleno de plenitud, pues según ella, este fue su año de ‘graduación en sanación’, ya que dejó atrás todos los conflictos, problemas y traumas que la perseguían para darle paso a una nueva vida en la que la paz interior y el amor propio son su prioridad.

La actriz paisa reveló a Infobae Colombia cómo consiguió alcanzar este estado de felicidad en el que además, aprendió a decir “no” cuando es necesario y, el respeto a sí misma es la el punto de partida en todas sus relaciones tanto de pareja como familiares y laborales.

“No es algo bonito, cuesta, eso duele y mucho, yo tuve que llorar demasiado en terapia, pero lo importante es comprometerse con uno mismo”, mencionó.

Desde México, país en el que se encuentra radicada Sara Corrales, la también empresaria habló con Infobae Colombia sobre el éxito que está teniendo a nivel Latinoamérica a nivel artístico, así cómo también se está convirtiendo en un referente para las mujeres latinas, al punto que fue invitada junto a grandes estrellas del entretenimiento internacional a la temporada del talk show Ojos de Mujer de E! Entertainment en el que las celebridades tratan sin filtro temas de actualidad a través de la visión femenina y experiencias personales.

Sara Corrales contó su experiencia personal y reveló que necesitó de terapia para superar problemas del pasado que la atormentaban - crédito Infobae Colombia

Sin embargo, antes de llegar a ser una mujer empoderada, Sara atravesó varias dificultades de las que conversó para ayudar a que quienes la siguen puedan tener un referente y dejen el miedo a un lado.

“El 2024 ha sido el año con más bendiciones para mí. Ha sido un año de plenitud en todos los sentidos: expansión, crecimiento. Siento que este año ha sido la graduación de todo mi trabajo interno, de años de amor propio, respeto hacia mí, de aprender a decir ¡no! cuando es necesario. La sumatoria de todo eso me ha permitido vivir una vida sencillamente maravillosa: en lo familiar, en lo personal, en mi relación de pareja. Me siento plena. Y eso es de las cosas más hermosas. Gracias, Dios, gracias vida por este regalo tan grande”, resumió Sara acerca del buen momento que está viviendo en todos sus aspectos.

Si este año fue importante para la actriz y modelo nacida en Medellín, Antioquia, el 2025 promete que será mucho mejor para ella, pues junto con su boda al lado del empresario argentino Damián Pasquini, estrenará una película y cumplirá su deseo más grande, ser mamá.

La pareja publicó un texto en redes sociales con el que confirmó la noticia - crédito @saracorrales/Instagram

“Creo que se viene un año maravilloso. Ya quiero que empiecen a pasar los días para que se concreten todas las cosas que tenemos planeadas. Una de esas es, por supuesto, mi matrimonio. Estoy disfrutando muchísimo este proceso con mi pareja. Además, queremos ser papás, y eso me llena el corazón al imaginarlo. En lo laboral, también hay una película que está en camino. Veremos cómo encajamos todo en el tiempo”, adelantó.

Sara Corrales sanó problemas del pasado

Desde que la actriz paisa que saltó a la fama en Colombia luego de su destacada participación en el reality Protagonistas de novela y que luego demostró su talento en producciones como Vecinos, empezó a presumir en redes sociales su nuevo estilo de vida saludable, son muchos los seguidores que le piden desvelare su secreto para la felicidad.

Sara Corrales adelantó cómo será su boda soñada y el mayor deseo que tiene para el 2025 - crédito Infobae Colombia

“Mira, esa es una pregunta que me hacen muchas seguidoras: “¿Cómo haces para tener tanto amor por ti, tanto respeto?”. Yo les digo: “No es solo un tip, es un compromiso contigo misma, un proceso profundo de sanación”, advirtió Corrales.

Según detalló Sara en su charla con Infobae Colombia, las personas deben asumir que sanar no es una tarea simple, que requiere fortaleza y disposición para aceptar todo lo que conlleva, puesto que, es un proceso de duelo.

“Eso viene acompañado de otras cosas, como vivir bien: comer bien, hacer deporte, dormir bien, descansar, cuidar el cuerpo, el alma, todo. No es solo un aspecto de la vida, porque somos seres integrales. Si un área no funciona, las demás tampoco lo harán. Si no te alimentas bien, si solo consumes comida procesada, tu cerebro no va a funcionar de manera óptima para que tomes buenas decisiones. Cuando te comprometes a sanar, a sacar lo mejor de ti, ahí es cuando llegas a estar en plenitud y disfrutar realmente de la vida”, agregó acerca de las cambios que adoptó para mejorar.

Sara Corrales reveló su clave para alcanzar el éxito y el amor propio - crédito @saracorrales/Instagram