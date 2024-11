“Nadie voto dos veces”: Humberto de la Calle explicó qué fue lo que realmente pasó con la elección

De acuerdo con el senador, lo que ocurrió fue un accidente - crédito Colprensa

En una sesión del Senado de la República de Colombia, el senador Humberto de la Calle abordó el incidente ocurrido el 18 de noviembre del 2024, cuando se encontraron 104 papeletas en lugar de las 102 esperadas durante una votación.

Según explicó De la Calle, el suceso fue un accidente y no un caso de fraude, como se había especulado inicialmente.

Durante la sesión del 19 de noviembre del 2024, que estaba programada para las 10:30 de la mañana, De la Calle aprovechó el tiempo antes de que comenzara formalmente para aclarar la situación.

Según sus declaraciones, las papeletas adicionales no estaban marcadas, lo que indica que no hubo votos duplicados. El senador explicó que las papeletas estaban adheridas unas a otras, lo que llevó a la confusión.

“Lo que ocurrió ayer fue un accidente, creo que realmente no corresponde a un fraude. Como se explicó, había adheridos tarjetones uno al otro, pero no se marcaron los que estaban detrás, es decir, realmente nadie voto dos veces, hubo un accidente, pudo haberse tramitado de otra forma.

De la Calle expresó su convicción de que lo ocurrido fue un accidente y no un intento de fraude. “Después de haber oído las explicaciones de los senadores Garcés y Pinto, tengo la convicción de que lo que ocurrió fue un accidente”, afirmó. Además, señaló la importancia de preservar la dignidad del Senado y evitar que la desconfianza en la institución se profundice.

El incidente generó reacciones de condena, que De la Calle describió como una respuesta normal ante la sospecha de fraude. Sin embargo, insistió en que el evento no debe ser visto como un ataque a la integridad del Senado. “Lo que intento reivindicar es la dignidad del Senado. Nosotros mismos no podemos llegar hasta la destrucción de esta institucionalidad que vive bajo presión, lleno de desconfianza el país contra el Senado, pero lo que ocurrió ayer no creo que sea así y considero que es lamentable”, añadió.

Humberto de la Calle aseguró que por dignidad del Senado, el fraude es un hecho inaceptable y que deben limpiar su imagen - crédito Colprensa

El senador también lamentó que el país esté lleno de desconfianza hacia el Senado, pero reiteró que no considera que lo sucedido sea un reflejo de esa desconfianza. “Lo que ocurrió ayer no creo que sea así y considero que es lamentable”, concluyó.

Las palabras del senador De la Calle fueron apoyadas por el Jota Pe Hernández, que en medio de la plenaria aseguró que aclarar la situación era fundamental. Indicó que se puede descartar el fraude porque además de que los tarjetones estaban pegados, se pudo ver que uno de los votos que traían el tarjetón en blanco iba para Claudia Dangond y el otro era para el candidato Miguel Efraín Polo.

Tras palabras de Hernández, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, aseguró que tal aclaración era necesaria con el objetivo “de quitar el manto de duda que había sobre la elección hecha por el Senado”.

La solución que propone De la Calle

Con el objetivo de aclarar las dudas con respecto a los candidatos y para que la elección sea más informada, De la Calle propuso nuevas reuniones con los candidatos de manera que los miembros del Senado puedan hacer preguntas sobre temas puntuales que estén relacionados con las exposiciones previas hechas por los ternados.

De acuerdo con el senador, el objetivo es dejar claro que “aquí no triunfa en que tenga quien le haga fraude, sino que hay un espacio de razonamiento que nos permite salir de esta confrontación, que se ha llenado de mitos, de apreciaciones exageradas y descalificaciones mutuas”.

Los hechos del Senado

Un incidente inusual y preocupante se produjo en el Senado de Colombia durante la elección de un nuevo magistrado para la Corte Constitucional. El proceso de votación, que debía ser rutinario, se vio empañado por la aparición de dos votos adicionales.

El presidente del Senado, Efraín Ceda indicó que era importante aclarar la situación - crédito www.senado.gov.co

Durante la sesión, se encontraban presentes 102 senadores, pero al finalizar el conteo, se registraron 104 votos. Los candidatos Miguel Efraín Polo y Claudia Dangond recibieron cada uno 50 votos, mientras que se contabilizaron dos votos en blanco y un tarjetón sin marcar, lo que desató la controversia.

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, reconoció la gravedad de la situación y solicitó que se repitiera la elección. La elección busca designar al magistrado que reemplazará a Antonio José Lizarazo en la Corte Constitucional. En un primer momento, los senadores escucharon las propuestas de los candidatos, que incluían a Jaime Humberto Tobar además de Polo y Dangond, antes de proceder a la votación.