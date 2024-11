León Fredy Muñoz se pronunció tras ser absuelto en caso de narcotráfico: “Me la plantaron, me la pusieron”

El embajador León Fredy Muñoz agradeció a quienes lo apoyaron a lo largo de su carrera - crédito Colprensa - @LeonFredyM/X

El embajador de Colombia en Nicaragua, León Fredy Muñoz, celebró su absolución por parte de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, un fallo que pone fin a un proceso judicial que duró más de seis años y que lo involucró en un polémico caso de narcotráfico.

Muñoz fue acusado de portar cocaína en su equipaje de mano en el aeropuerto José María Córdova en 2018, pero la Corte concluyó que no existían pruebas suficientes para demostrar que el excongresista tenía intención de distribuir la sustancia ilícita.

La decisión de la Corte Suprema, con ponencia de la magistrada Blanca Nélida Barreto, determinó que los elementos probatorios no sustentaban la acusación presentada por la Fiscalía. En el fallo, la magistrada destacó que no había indicios claros que justificaran la intención punible de Muñoz y señaló errores en el enfoque de la investigación, que se centró en desvirtuar la tesis de un presunto montaje político en lugar de construir un caso sólido sobre la supuesta distribución de la droga.

Tras conocerse el fallo, Muñoz utilizó sus redes sociales para expresar su alivio y agradecer a quienes lo apoyaron durante el proceso. En un emotivo mensaje, recordó a su madre fallecida y reafirmó su compromiso de luchar por la justicia:

“Después de 6 años y medio, hoy demostramos que nunca tuvimos nada que ver con ese absurdo montaje del cual fuimos víctimas. Mi corazón está tranquilo y alegre, por fin cesó la horrible noche. A mi madrecita que hasta el último momento me tuvo en sus oraciones y que se me fue sin poder ver este momento, hoy quiero decirle que sentí su abrazo y su consuelo”, publicó el político.

El embajador también aprovechó la ocasión para resaltar su intención de seguir trabajando en favor de quienes enfrentan acusaciones injustas: “Mi compromiso sigue en firme: seguiré alzando la voz por aquellos que han querido silenciar, que silenciaron o que fueron injustamente acusados. La lucha es conjunta para que, en Colombia, la valentía de decir la verdad no nos cueste la vida”.

Además, en un extenso comunicado, el equipo de Muñoz destacó los logros del embajador y sus luchas en defensa de la democracia y los derechos humanos. Se resaltó su papel como congresista y activista político, así como las amenazas y atentados que ha enfrentado durante su carrera.

“Hoy Colombia y el mundo sabe que este reconocido activista político fue víctima de un montaje [...] como un falso positivo judicial por sus contradictores políticos quienes le querían destruir su carrera”, señala el documento difundido en sus redes sociales.

Según el documento, el caso judicial fue utilizado como una herramienta de persecución política para frenar su labor en favor de la transparencia y la justicia social.

El embajador destacó su trayectoria como defensor de derechos humanos y luchador por la transparencia. “He vivido una cruel persecución orquestada para silenciar mi voz y mi lucha por la justicia social (..) La verdad ha prevalecido, y hoy celebramos la justicia”, afirmó.

“La lucha continúa, y mi voz seguirá resonando en defensa de un país más justo y equitativo”, concluyó en el comunicado para la opinión pública.

¿Quién plantó la droga?: esto dijo el diplomático

León Fredy Muñoz habló con Noticias Caracol sobre las acusaciones que lo vincularon con narcotráfico y la droga encontrada en su equipaje en 2018. En su testimonio, el excongresista afirmó que nunca tuvo intención de involucrarse en actividades ilícitas: “Fue muy duro, yo estaba recién electo de congresista, pues pa’ qué yo iba a cargar en mi maleta, de Bogotá a Medellín, ese tipo de droga, pues obvio no era para narcotráfico”.

Muñoz sostuvo que la droga no estaba destinada al consumo y reiteró que “nosotros seguimos sosteniendo la tesis que me la plantaron, me la pusieron.”

La periodista también se centró en el momento en que la droga pudo haber sido colocada en su maleta, por lo que el embajador explicó que la maleta le había acompañado durante todo su viaje: “La maleta me acompañó desde Medellín, estuvo en Bogotá, llegué el lunes en la mañana, la maleta la tuve hasta el jueves que regresé”; sin embargo, señaló que hubo momentos en los que estuvo apartado de ella: “Esa maleta estuvo en el apartamento donde me quedé, y estuvo en un sitio judicial (...) en el lobby del club, ese el momento que yo me desligué de la maleta”.

El excongresista también recordó que su viaje fue parte de un esfuerzo por apoyar a su partido en las elecciones presidenciales de 2018.