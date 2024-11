Exintegrante de Las Hermanitas Calle reveló que ha sufrido depresión y cómo ha intentado sanar

La artista se sinceró sobre sus desafíos emocionales - crédito @lyna_laoficial/Instagram

El dúo de la música carrilera Las Hermanitas Calle fue fundado por las hermanas Fabiola y Nelly Calle, originarias de Ciudad Bolívar, Antioquia. Sin embargo, Nelly Calle falleció el 27 de febrero de 2003 en Medellín a causa de un cáncer de útero.

Después de la muerte de Nelly, Fabiola continuó con el proyecto musical. Inicialmente, incorporó a su hermana menor Solángel Calle, y posteriormente a Mary Cañas, una cantante antioqueña con más de 20 años de trayectoria.

En 2017, Lina Barrientos se unió al dúo, aportando su experiencia en la música popular. Sin embargo, en febrero de 2021, Barrientos anunció su salida del grupo para emprender una carrera en solitario.

Ahora la exintegrante del grupo reveló que enfrenta problemas de salud mental, incluyendo depresión y ansiedad desde hace más de 5 años.

La artista reveló en una entrevista con el programa de Caracol Televisión La red cómo ha vivido este proceso.

“No ha sido fácil, es uno de los episodios más difíciles de mi vida, que mucha gente todavía no comprende, pero es una realidad. No puedes respirar bien, sientes que no puedes hasta tragar, llegó un momento que me sentía como ahogada, con miedo, con un temor y una sensación de que te vas a morir (...) me remitieron a donde un psicólogo, luego fue remitida al psiquiatra y ahí empezó todo este recorrido que es muy duro muy largo (...) la gente no entiende que uno no quiere nada”.

Lina reveló que los profesionales en salud le recetaron medicamentos para su ansiedad y depresión, pero hubo momentos que los dejó y tuvo una recaída: “A mí el psiquiatra me mandó otra clase de medicina mucho más fuerte y yo le dije que no, porque yo ya había visto personas con este medicamento y no quiero ser dependiente”.

En la actualidad, continúa con su tratamiento diario; sin embargo, para ella no fue fácil hablar de este tema porque en su mente tuvo pensamientos de no querer seguir viviendo, aunque pensó que no quería lastimar a sus familiares.

“Soy dependiente de una pastilla que se llama Escitalopram que me tomo una diaria (...) la dejé y volví a recaer. La recaída es peor. Actúa a las 3 o 4 semanas, porque durante esos primeros días estás desnivelado, digámoslo así, y volver a tomar ese camino es complejo (...) lo pensé, en el momento en que lo pensé también pensé que ni era la solución y que era muy egoísta y que la mejor manera porque yo ya había leído que cuando me dio covid, que para mí fue muy difícil, fueron días durísimos, porque de pronto no lo identificaba en ese momento pensaba que no se veía así pero me da miedo morirme yo no quería hacer sufrir más gente no quería hacer sufrir a lo que yo más amo”, añadió en diálogo con el medio citado.

La cantante destacó que está en un proceso para tener una estabilidad mental: “Estoy adquiriendo nuevamente seguridad, estoy adquiriendo esa estabilidad mental, no solo por lo que pienso, sino también por mis medicamentos y con toda la ayuda de Dios, porque esa es mi primera medicina”.

Además, Barrientos le envió un consejo a todas esas personas que están pasando por la misma situación: “Mi mayor consejo es que siempre busquen primero a Dios, luego a la familia porque ellos siempre van a estar ahí”.

La artista recibió mensajes de apoyo por parte de sus fanáticos cuando reveló sus problemas de salud mental: “👏👏👏👏👏 te aplaudo porque se que no es fácil, te admiro y te quiero muchísimo y lo sabes ❤️ todas las bendiciones para ti mi Linis🙌”; “Eres la mejor, sabes que tu familia te ama y que cuentas con nosotros siempre, te amo ❤️🙏”; “Dios te Bendiga siempre… mucha fuerza de voluntad bella… saldrás adelante y llena de grandes bendiciones. Tú eres luz ❤️🙌 abrazos”.