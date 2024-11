Colombiana que ganó Miss Teen of the Universe 2024 contó cómo se preparó para el certamen

La joven colombiana aseguró que está comprometida con adelantar proyectos de salud mental para el beneficio de las personas - créditos socabs/Instagram

El 5 de octubre de 2024, la colombiana Sofía Cabrera fue coronada como Miss Teen Universe, certamen llevado a cabo en Nueva Delhi, India. La modelo, nacida en Quindío el 2005 ganó entre otras 15 participantes de distintos países luego de demostrar su carisma y seguridad, además de su belleza.

En redes sociales, la joven de 19 años compartió una foto celebrando su coronación y, además, escribió que era el resultado de mucho trabajo y esfuerzo: “No tengo palabras para describir lo que sentí en este momento, es el resultado de mucho trabajo y esfuerzo. Gracias Colombia por permitirme ser su reina y vivir esta mágica experiencia, gracias India por recibirme con tanto amor y hacerme sentir como en casa”, dijo en la actualización.

La quindiana venía de ganar en junio de 2024 Miss Teen Universe Colombia, certamen que le valió para asistir al encuentro mundial que la coronó como la señorita mundial recientemente. La corona deberá entregarla en Indonesia en 2025.

Sofía Cabrera aseguró que hizo un gran esfuerzo para ganar el certamen de Miss Teen Universe - crédito socabs/Instagram

Según comentó a La Red de Caracol sus inicios en el mundo de los reinados se dio en el reinado departamental del café, en Quindío, donde “tuve mi primera experiencia, yo era nueva en los reinados, pero dije ‘bueno, lo voy a intentar‘ y me quedó gustando”. Cabrera aseguró que optó por darle importancia a sus estudios universitarios antes que a las pasarelas, razón por la que los dejó a un lado, según comentó.

No obstante, “se presentó la oportunidad de representar al Quindío en Miss Teen Universe Colombia” y ganó, lo que le permitió representar al país a nivel internacional. Respecto a esto aseguró que “yo sabía que debía ir con la preparación, pero no pensando en un certamen nacional, sino desde antes pensando en uno internacional”.

Además, confesó, hizo algunos estudios en oratoria, “en inglés”, porque sabía que la competencia iba a ser muy “dura”: La parte del inglés es ahora muy importante; en la parte del concurso nacional eso fue un plus, fue lo que me diferenció del resto” dijo para los micrófonos del programa mencionado.

La modelo nacida en Quindío aseguró que el dominio del inglés fue importante para su victoria - crédito socabs/Instagram

Pero eso no solo la ayudó en Colombia. Sofía aseguró que en el gigante asiático también le ayudó hablar el idioma que hoy por hoy predomina en el mundo: “Ya cuando estuve en la India me di cuenta de la importancia de esto, porque allá nadie hablaba español, todo era en inglés, incluso, los del reinado no tenían traductores”.

La competencia, que duró una semana, fue enriquecedora para la colombiana, pues “estaba muy emocionada por el hecho de ir a conocer otra cultura”, aunque aseguró que no les permitieron ver la parte “digamos complicada” de la India por razones de seguridad.

La polémica de los reinados

El medio citado la cuestionó sobre las críticas que existen por parte de personas hacia los certámenes y eventos de belleza. Cabrera aseguró que comprendía este tipo de comentarios, “es entendible que haya gente que vea los concursos de belleza que vean los concursos como una mujer que se para y se expone ante la gente”, pero que en la actualidad la mayoría de las mujeres representantes de diferentes países demostraban como habían evolucionado este tipo de concursos: “ya no solo es demostrar el físico, sino qué podemos agregar al mundo”.

En ese momento recordó que ella misma hace parte de una fundación llamada ‘Carrera por la salud mental’ en Armenia, donde las personas hablan de sus problemas mentales mientras hacen deporte. “Creo que eso es muy importante”.

Sobre este tema, publicó TeleCafé que el gobernador de Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, destacó la dedicación que ha tenido Cabrera y su familia en su camino a la corona.

La joven quindiana, no solo destacó por su belleza, sino también por su compromiso social - crédito socabs/Instagram