Oblea de chicharrón con arequipe: la extraña receta que habría viralizado a emprendedor bumangués

La combinación de sabores habría captado la atención de visitantes y locales, incluso, estando a unos minutos de la ciudad dulce de Colombia - crédito @tarazzona_94 / TikTok

Un nuevo reto gastronómico habría puesto en el radar a un pequeño negocio de obleas en Bucaramanga, luego de que el creador de contenido colombiano Nelson Tarazona compartiera su preparación “más exótica”.

“Esto se salió de control. Ahora venden obleas de chicharrón con pico de gallo y arequipe”, recalcó, mientras que uno de los trabajadores del lugar preparaba su nuevo platillo insignia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Sin trucos, ni preparaciones fuera de lo común, el platillo mezcla lo dulce del arequipe, con lo salado del chicharrón y lo ácido del pico de gallo, en una oblea de dos tapas que, a pesar de los comentarios negativos que despertó entre los más escépticos, en redes, sería un boom para los bumangueses y le haría competencia a las obleas de La ciudad dulce de Colombia (Floridablanca), a contados minutos de la capital de Santander.

“Uy mano, véase My litllte pony: la magia de la seriedad, para que aprenda a tratarme”, “Uy no, léase 100 años de seriedad”, “Ni en mi peor desnutrición”, “Mano, vease Betty la seria”, “¿Dónde se ubican? para pasar por otra calle”, “¿A quién se le ocurrió esa diablura?”, “¿Alguno y ala probó? para que no la recomiende”, se lee en las reacciones, varias de ellas a modo de broma, con todo y que en el fondo de la grabación se alcanza escuchar a un cliente frecuente diciendo: “Es delicioso, pruébelo”.

La hamburguesa de chocoramo: otra combinación viral que puso a su creador en el radar gastronómico de los colombianos

La hamburguesa con Chocoramo ha captado la atención de los usuarios en redes sociales, quienes están divididos entre los que desean probar esta peculiar combinación y quienes la consideran una “abominación”. Según reveló el creador de la cuenta LorecomiendoCo, el bogotano Juan Giraldo, la inspiración para replicarla en Bogotá surgió tras ver un video viral sobre este platillo en Fusagasugá. Aunque sus amigos en la hamburguesería inicialmente mostraron escepticismo, aceptaron el desafío de recrearla con los mismos ingredientes: Chocoramo, carne, queso y tocineta.

Giraldo, acostumbrado a probar mezclas de sabores dulces y salados, confesó que al recibir la hamburguesa experimentó ciertas dudas. “Siento que todo va a salir mal”, expresó entre risas, comentando que le resultó complicado decidir si acompañarla con Coca Cola o con leche. Tras el primer bocado, sin embargo, admitió que disfrutó de la experiencia, aunque reconoció que comerla era un desafío debido a su textura poco manejable.

En medio, lleva carne, queso y tocineta - crédito @dondegeorfefusa / X

El origen de esta innovadora hamburguesa se remonta al restaurante Donde George en Fusagasugá. En 2014, George, su propietario, ideó el platillo después de ver un camión de la empresa Ramo, recordando su gusto por el Chocoramo. Con el apoyo de su hermano, materializó la hamburguesa combinando carne, queso y tocineta entre dos trozos de este bizcocho. En 2022, añadieron un giro más al incorporar jalapeños, una versión que describen como “de locos”.

Donde George se ha convertido en un destino popular para motociclistas y grupos del gremio, que acuden no solo por el ambiente, sino por sus atrevidas combinaciones. La hamburguesa con Chocoramo es una de las 40 variedades que ofrece el restaurante y, según George, es también su favorita. Su éxito ha sido tal que incluso ha despertado la curiosidad de la propia empresa Ramo, sorprendida de ver su clásico bizcocho reinventado en un contexto tan inesperado, que generó todo tipo de reacciones en las redes sociales.

En el restaurante existen 40 variantes del tradicional platillo - crédito @dondegeorfefusa / X

“Yo pensé que ya había conocido todas las formas posibles de comer chocoramo”, “¡¡¡Tengo que ir a probarla!!!”, “Esa combinación de sal y azúcar es excelente”, “¿Dónde están ubicados? Para nunca ir”, “Terrorismo culinario”, “¿Cómo así que hay una historia? Solo se fumó la más verde y ya está”, “¿Y l sencilla es con gala, mi rey?”, “Se me hizo agua la cac@#$%”, “Las cosas se están saliendo de control”, “Respeten el chocoramo”, “¿De salsa le ponen mayonesa o lechera?”.