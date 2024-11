Estos son los peligros de usar tacones o chanclas en un vuelo

Usar chanclas, Crocs, sandalias sin sujeción trasera o tacones en un avión no es una buena opción - crédito Shutterstock

Uno de los dilemas más recurrentes de las personas es qué ropa usar cuando van a viajar en avión.

La mayoría prefieren estar tan cómodos con ropa fresca y relajada que incluso se atreven a usar las chanclas que normalmente utilizan en la casa. Otras prefieren lucir sus mejores atuendos junto con zapatos de tacón.

Según explica Andrea Fischbach azafata de American Airlines para el portal de moda Who What Wear usar chanclas, Crocs, sandalias sin sujeción trasera o tacones en un avión no es una buena opción.

Fischbach afirma que este tipo de calzado debe evitarse porque representan peligros en un vuelo especialmente si se requiere que los pasajeros evacuen el avión rápidamente. “Si hay una evacuación, y se requieren toboganes, tendrán que quitarse los tacones, ya que pueden perforar el tobogán”.

En cuanto a los zapatos abiertos dice que pueden ser perjudiciales para las personas cuando entran al baño. Estos pueden hacer que sea menos insalubre el ambiente. Por esta razón recomiendan cambiarse las chanclas o sandalias por zapatos cerrados

De hecho, llevar los zapatos puestos durante el vuelo no es solo una cuestión de cortesía. Según los auxiliares de vuelo hay una razón higiénica para evitar andar descalzo o con el pie parcialmente descubierto en un avión.

“A veces no es agua lo que ves en el suelo del baño. Probablemente son fluidos corporales lo que estás pisando”, le explicó a Business Insider Leysha Pérez, auxiliar de vuelo regional.

Si hay una evacuación y se requieren toboganes los tacones altos tendrán que quitarse ya que pueden perforar el tobogán - crédito EFE

Un grupo de expertos de aviación en Reino Unido también le mencionó al medio que se debe revisar bien los materiales por los que están compuestos las prendas que se van a llevar para el viaje y evitar volar con aquellas que puedan contener fibras artificiales como leggings y mallas.

El problema está en que en circunstancias de emergencia estas prendas pueden suponer un riesgo para todos los pasajeros porque son altamente inflamables.

Los expertos también advierten que las blusas o sudaderas grandes también podrían generar un riesgo por el material del que están compuestas. Por eso por es aconsejable vestir con prendas de fibras naturales.

Una de las mejores opciones es llevar ropa cómoda durante un vuelo para tener una experiencia agradable, pero los expertos alertan que hay que tener cuidado con las prendas escogidas tanto por motivos de seguridad como por higiene. Por esta razón también recomiendan evitar llevar pantalones cortos o faldas a bordo de un avión por mucho calor que haga.

Hay que llevar siempre ropa holgada, ancha y que sea muy cómoda - crédito Shutterstock

Qué tipo de ropa llevar para un viaje en avión

De acuerdo con el portal especializado en viajes BobIO debido a la presurización hay que llevar siempre ropa holgada, ancha y que sea muy cómoda. Evitar los looks y outfits de moda con los que no estemos a gusto.

Por otro lado, debido a la temperatura es importante llevar capas. Además de poder pasar el embarque del avión con ropa en la mano (incluida una chaqueta) sirven como almohada para apoyar y para cubrirse en caso de tener frío (que es lo más habitual en la cabina).

La ropa interior también debe ser cómoda tanto para los hombres, como para las mujeres. Cualquier ropa ajustada y apretada puede molestar con el paso de las horas e incluso irritar la piel. También se recomienda usar los calcetines de algodón que suelen absorber el sudor y transpirar evitando los malos olores.

En cuanto a los pantalones es útil llevar ropa holgada, nada de jeans o pantalones rígidos que son poco flexibles. Por ejemplo, ir en traje o con cinturones es bastante incómodo. La cintura debe ir holgada y sin apretar.

Para las zonas superiores y sobre todo en el caso de las niñas y las mujeres es mejor evitar llevar los hombros al descubierto. El aire acondicionado llegará directamente a la zona del cuello y más de una persona se resfría por estos cambios de temperatura.

<br/>