Polémica en la definición del fútbol colombiano: jugador del Once Caldas anunció a dónde cobraría el tiro penal en el partido ante América, qué pasó

El futbolista fue acusado de hacer trampa en el partido entre América de Cali y Once Caldas de Manizales en el Estadio Pascual Guerrero - crédito Jesús Avilés / Infobae

Finalizó la fase del todos contra todos de la Liga Betplay con la definición de los ocho clasificados a las finales del fútbol profesional colombiano, así como los equipos que jugarán la Primera B en el 2025.

En uno de los encuentros que definía quién podría ser el cabeza de serie en los cuadrangulares (que significa la ventaja deportiva que representa tener en las finales al cerrar en condición de local), se llevó a cabo en el estadio Pascual Guerrero y dejó al cuadro vallecaucano como uno de los líderes del campeonato.

No obstante, durante en el partido se presentó una acción polémica y curiosa, y que automáticamente generó reacciones en las redes sociales: el mediocampista del Once Caldas, Róger Torres, anunció al portero del América de Cali, Jorge Soto, dónde iba a cobrar el tiro penal.

Róger Torres y la polémica del cobro de tiro penal anunciado al portero del América de Cali

El futbolista fue acusado en redes sociales de haber hecho trampa - crédito @rogertorres10 / Instagram

Transcurría el minuto 84 del partido cuando el árbitro del encuentro decretó tiro penal a favor del Once Caldas de Manizales.

En ese momento el partido iba 1-0 a favor del América. Cuando el delantero Roger Torres iba a cobrar el tiro penal, se ve en la transmisión que el futbolista saca la lengua y la coloca al lado izquierdo de su boca, en donde se visualiza como haciendo el preanuncio de dónde iba a realizar el tiro.

Posteriormente, el cobro fue atajado por el portero Jorge Soto, que se lanzó al lado hacia donde Torres movió previamente la lengua. En el mismo transcurso del partido, América liquidó y goleó al ‘Blanco Blanco’ de Manizales con anotaciones de Adrián Ramos, al minuto 87; de Duván Vergara, al 90+3, y dejó al cuadro del entrenador uruguayo Jorge Polilla Da Silva como ganador del partido.

Declaraciones de Roger Torres tras su gesto polémico

Jorge Soto atajó el cobro de Roger Torres - crédito José Luis Guzmán / Colprensa / El País

Tras la falla del tiro penal, el futbolista habló el 15 de noviembre de 2024 con el diario La Patria de Manizales, en donde fue consultado sobre el tema y aclaró que, es un gesto habitual en él y que nunca tuvo la intención de pre-anunciar su cobro:

“Siempre trato de relajarme lo más posible, si tú buscar penales míos en YouTube, ves que siempre hago lo mismo; es algo que trabajé hace mucho tiempo con el psicólogo. Cierro los ojos, me relajo, pienso en un momento agradable de mi carrera y cobro”.

Además fue enfático que el gesto que realizó y por el cual es acusado de hacer trampa al avisarle al portero Jorge Soto a donde iba su cobro, hace parte de su rutina:

“Es mi rutina, siempre lo hago, yo no bromeé con nadie. Estaba serio, obviamente era un penal difícil por lo que me ha tocado vivir, pero era todo o nada, y así lo asumí”.

Y concluyó que tras ser acusado en redes sociales por la presunta trampa que se evidenció en la transmisión de Win Sports a través de YouTube, se vio afectado a nivel emocional por todo lo ocurrido:

“Soy el más afectado con esto. Ustedes saben lo duro que me ha tocado acá y yo vengo empujando. En el momento del cobro dije en la mente: ‘este es el momento del meterme del todo’ y lastimosamente lo erré. Siempre que he entrado desde el banco de los suplentes he dado lo mejor, y aporté a que el equipo tenga un mejor estilo de juego, pero hoy me tocó vivir esta situación”.

El mensaje de Roger Torres en su cuenta de Instagram tras el tiro penal fallado

El futbolista dejó un mensaje tras su tiro penal fallado - crédito @rogertorres10 / Instagram

Estos fueron los resultados de la fecha 19 de la Liga BetPlay

14 de noviembre de 2024

Partido: Alianza FC 0-4 Atlético Bucaramanga

Estadio: Armando Maestre Pavajeau de Valledupar

Goles: Michael Rangel al minuto 18, Aldair Zarate al 24, Frank Castañeda al 34 y Carlos Henao al 58

Partido: Deportes Tolima 1-0 Atlético Nacional

Estadio: Manuel Murillo Toro de Ibagué

Goles: Brayan Gil al minuto 29 para Deportes Tolima

Partido: Boyacá Chicó 1-5 Millonarios

Estadio: Bello Horizonte-Rey Pelé de Villavicencio

Goles: Kevin Palacios al 10 y 42, Santiago Giordana al 16, David Mackallister Silva al 18, Radamel Falcao García al 90+3 para Millonarios, salió expulsado Carlos Sarabia al 39 y descontó Henry Plazas al 84 para Boyacá Chicó

Partido: Independiente Santa Fe vs. Jaguares de Córdoba

Estadio: El Campín de Bogotá

Goles: Omar Albornoz al 36, Juan Pablo Zuluaga al 60 y Jhon Melendez al 83 de partido, salió expulsado Iván Scarpetta para Santa Fe al 43

Partido: Fortaleza CEIF 0-1 Águilas Doradas de Sincelejo

Estadio: Metropolitano de Techo

Goles: Johan Caballero al 25 para Águilas Doradas

Partido: Junior de Barranquilla 3-0 Deportivo Cali

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla

Goles: Didier Moreno al minuto 5, Brayan Castrillón al 73 y Stiven Rodríguez de tiro penal al 90+6, salió expulsado Luis Cariaco González al 84 para Junior

Partido: América de Cali 3-0 Once Caldas de Manizales

Estadio: Pascual Guerrero de Cali

Goles: Adrián Ramos al minuto 71 y 87, Duván Vergara al 90+3, Sergio Valencia salió expulsado para Once Caldas al 60

Partido: Independiente Medellín 1-0 Envigado

Estadio: Atanasio Girardot de Medellín

Goles: Fainer Torijano al minuto 45+2 para Medellín

Partido: Deportivo Pasto 3-2 Patriotas de Boyacá

Estadio: Departamental La Libertad de Pasto

Goles: Las anotaciones fueron de Israel Alba al minuto 21, de Daniel Moreno al 30 y 68 de partido para el Deportivo Pasto, mientras que las anotaciones de Patriotas llegaron por intermedio de Flabian Londoño Bedoya al 43 y de Andrés Alarcón al 90+2.

Partido: Deportivo Pereira 4-3 La Equidad

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Goles: Yuber Quiñones al minuto 5, Santiago Aguilar al minuto 11 y Carlos Darwin Quintero al 15, Juan David Ríos al minuto 89 para Pereira, Elan Ricardo al 3 de partido, Leider Riascos al 32 y Leiner Escalante al 85 de partido.

