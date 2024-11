“Mejor Sin Ti”, el nuevo sencillo de Alkilados junto a Jhay P y Tuny D que celebra dejar atrás relaciones tóxicas

En el video musical de "Mejor Sin Ti", dirigido por Juanito Gálvez, Alkilados y Jhay P simbolizan el proceso de superación personal entre llamas y vehículos volcados, tras una relación destructiva - crédito Agencia Jaque

La banda colombiana Alkilados vuelve a la escena musical con su nuevo sencillo Mejor Sin Ti, una colaboración con el artista urbano Jhay P y el aclamado productor Tuny D.

La canción, que explora temas de liberación personal tras relaciones tóxicas, pone en evidencia la evolución de Alkilados hacia un sonido más urbano y celebra el poder de seguir adelante.

En esta colaboración, Alkilados combinó sus característicos sonidos de ukelele y teclados con un beat intenso, propio del reguetón actual, bajo la producción de Tuny D, mientras que la composición, a cargo de Jhay P, Tuny D y Juanito, miembro de Alkilados, logró fusionar la esencia de la banda con una sonoridad renovada y vibrante, ideal para las pistas de baile.

La banda colombiana Alkilados estrenó "Mejor Sin Ti", un sencillo que marca su evolución hacia un sonido más urbano y fresco en colaboración con Jhay P y el productor Tuny D - crédito Agencia Jaque

“Con ‘Mejor Sin Ti’ queremos mostrar un lado atrevido y divertido, sin alejarnos de nuestro sonido, pero añadiendo nuevos matices. La producción de Tuny y el desparpajo de Jhay P le dan una vibra única; esta es la canción, no de la calma, sino de la fiesta después de la tormenta”, señaló Juanito sobre el lanzamiento.

Para Jhay P, que ha sido uno de los artistas urbanos de mayor crecimiento en el último año, esta colaboración representa un paso importante en su carrera. El joven cantante no solo ha colaborado previamente con Feid, también fue telonero en varios conciertos de Karol G en Bogotá y Medellín, en los que interpretó su música ante más de 50 mil espectadores.

El lanzamiento de Mejor Sin Ti también incluyó un video musical dirigido por Juanito Gálvez y producido por Tributo Cine, en el que los artistas aparecen en el contexto de un accidente automovilístico.

Alkilados unió fuerzas con Jhay P y el productor multiplatino Tuny D en un tema que explora la liberación emocional tras relaciones tóxicas, manteniendo la esencia de la banda con toques renovados - crédito Agencia Jaque

De acuerdo con la banda, la escena simboliza la devastación de una relación destructiva y la fortaleza de quienes logran salir adelante tras ese impacto, pues entre llamas, humo y vehículos volcados, Alkilados, Jhay P y Tuny D representan un viaje hacia la recuperación emocional.

La colaboración con Tuny D, un productor multiplatino que ha trabajado con grandes figuras del reguetón como Ryan Castro, Jhayco, Anuel AA y Chencho Corleone, añade un toque especial a la canción.

El sencillo, junto a su video musical, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, por lo que Alkilados invitó a sus seguidores a disfrutar de esta nueva propuesta que combina emoción, intensidad y frescura en una sola experiencia musical.

"Mejor Sin Ti" fusionó el ukelele y los teclados característicos de Alkilados con un beat urbano, bajo la producción de Tuny D y la composición de Jhay P, Juanito y el propio Tuny D - crédito Agencia Jaque

Un nuevo comienzo

En una entrevista reciente para La Red de Caracol Televisión, Jhay P confesó abiertamente sus problemas con las drogas en la niñez y cómo fue la ayuda de su manager lo que le permitió salir adelante.

El cantante relató que comenzó a consumir sustancias a los 13 años, en un contexto social que facilitaba el acceso a drogas: “Conocí la marihuana por un parcero, y ya después las otras drogas las conocí con otros locos por ahí. Me hice mucho daño desde muy niño”.

El artista reveló que el consumo afectó su memoria y su juventud, marcándolo durante años: “Parte de mi juventud no la recuerdo tanto; me gustaba probar a los parceros y demostrarles que no me daba miedo probar”, agregó.

Tras abrir conciertos para Karol G y colaborar con Feid, Jhay P da otro paso en su carrera al colaborar con Alkilados en "Mejor Sin Ti", consolidándose como una figura emergente en la música urbana - crédito Agencia Jaque

Según relató, aunque logró un tiempo de sobriedad durante su adolescencia, a los 20 años recayó y enfrentó nuevamente la lucha contra la adicción, fue entonces cuando la intervención de su actual manager resultó determinante para su recuperación: “Cuando él llegó, me sentía muy avergonzado; yo hablaba muy rápido, muy disparado. Él me enseñó a hablar, a comportarme y a sentirme bien en espacios donde antes me sentía fuera de lugar”.

Por tal motivo, Jhay P expresó su gratitud hacia su manager, destacando el rol positivo y el apoyo incondicional que le brindó en el proceso: “Me aceptaba y me cambiaba por el amor que me daba. Fue una bendición, una experiencia bonita, aprendí mucho”, añadió entre lágrimas.