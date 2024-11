La exreina Vanessa Mendoza se enfrentó a Gustavo Petro tras polémico video de casas construidas por el Gobierno en el Chocó: “Deje de mentir, usted no ha hecho nada ni lo hará”

Como es habitual, el presidente Petro desató controversia en X tras publicar una foto - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

El presidente Gustavo Petro generó una nueva controversia tras publicar en su cuenta de X la imagen de una cabaña que, según él, forma parte del Resguardo Indígena Tanela, en Unguía, Chocó.

La publicación, acompañada de la frase “Viviendas hechas por mi gobierno para Unguía, Chocó”, ha sido objeto de críticas y cuestionamientos por dos razones principales.

Usuarios de redes sociales rápidamente señalaron que la imagen compartida por el presidente Petro podría no corresponder a una vivienda construida por su Gobierno.

En su lugar, se ha sugerido que la foto es de un alojamiento turístico publicado en la página de viajes Booking.com, y que en realidad se encuentra en Ecuador. Esta revelación ha generado dudas sobre la veracidad de la información compartida por el mandatario y ha alimentado el debate sobre la transparencia en la comunicación gubernamental.

La exreina Vanessa Mendoza, oriunda de Unguía, Chocó, fue una de las voces más críticas en respuesta a la publicación de Petro.

Mendoza, conocida por su activismo y trabajo social en la región, confrontó al presidente en redes sociales, afirmando: “Sr. Gustavo Petro deje de mentir que en mi Unguía-Chocó usted no ha hecho nada y ni lo hará ya”. Sus declaraciones han resonado fuertemente, especialmente entre los habitantes de la región que sienten que sus necesidades no han sido atendidas adecuadamente.

- crédito @VanessaMendozaB/X

Sin embargo, pese a las respuestas de los usuarios, un internauta, @CelsoTeteC, publicó un video con el mensaje: “Para los que están diciendo que es falsa la imagen, aquí está en vídeo. Viviendas hechas por el gobierno del cambio en el Chocó”, acto seguido añadió: “Aquí más evidencias. Se acostumbraron a que sus gobiernos de derecha nunca miraran al Chocó, que cuando lo hace el presidente Petro les parece extraño y raro”.

El internauta, además añadió fotos con GPS para saber donde estaba ubicada y un usuario, @PORRASOPINION, señaló que esas notas las escribía cualquier persona, por lo que se debe revisar siempre la veracidad de la información que se cuelga a la red.

“La rigurosidad periodística de @Melquisedec70 es asombrosa. No entró al link de Booking pero tranquilo, yo si lo hice. Adivine qué, la nota de la comunidad (escrito de cualquier persona) es FALSA. Por respeto a las personas que acaba de engañar no me río a carcajadas”, fueron las palabras del usuario.