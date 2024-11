Este sería el canal al que llegaría ‘Lo sé todo’ tras su salida de Canal Uno: lo haría bajo un nuevo nombre

Tras el final de 'Lo sé todo' en septiembre, nuevas informaciones indicarían que Ariel Osorio y Alejandra Serje podrían volver a la televisión, en un nuevo formato - crédito @losetodocol/Instagram

Aunque los programas de farándula y chismes son de larga data en la televisión colombiana, la mayoría de ocasiones estuvieron ligados a la programación del fin de semana. Sweet, el dulce sabor del chisme entre 1998 y 2013, fue el que tuvo más impacto y se emitía en horas de la noche. Pero tras el final del programa, el Canal Uno se quedó sin uno de sus mejores productos para mantenerse a flote en la batalla por el rating que protagonizaban Caracol Televisión y el Canal RCN.

Eso fue hasta 2018 cuando apareció Lo sé todo, que logró responder al liderazgo que ya tenía entonces La Red de Caracol Televisión los fines de semana, con un formato que se emitía de lunes a viernes y en horas de la tarde. Poco a poco se transformó en un referente de la farándula colombiana y acompañando al Gordo estuvieron figuras como Marbelle, Elizabeth Loaiza, Violeta Bergonzi, Sara Uribe, Elianis Garrido, Mafe Romero o Alejandra Serje se transformaron en uno de los productos más viables del canal.

Sin embargo, el programa llegó a su final el pasado 30 de septiembre debido a la reestructuración que se vio sometido el Canal Uno con la adquisición de la mayor parte de sus espacios por parte de Grupo Prisa, algo que también marcó el final del Noticiero CM& el pasado jueves 14 de noviembre. En su lugar, se decidió que Tardes 1 cubriría el lugar de Lo sé todo

Tras el final del magacín, no tardaron en generarse rumores y preguntas sobre los siguientes pasos de Ariel Osorio, así como los de Alejandra Serje. Pero todo indica que el regreso a la televisión colombiana estaría muy cerca, aunque esta vez sería bajo un nuevo nombre.

Tras el final de 'Lo sé todo', Ariel Osorio puso en marcha un proyecto en su canal de YouTube, bautizado como 'La Corona' - crédito @arielosorio1/Instagram

Así lo dio a conocer el periodista Carlos Ochoa, reconocido por manejar información de primera mano relacionada con la televisión colombiana, tanto en materia de actores y actrices, como de nuevas producciones. En esta oportunidad, a través de sus redes sociales, Ochoa afirmó que el proyecto estaría en marcha y se sumaría al canal City TV, y en principio la fórmula de presentadores sería con Osorio y Serje, la misma con la que terminó Lo sé todo.

“¿Regresa ‘Lo sé todo’? No, mis amores, se trata de ‘La Corona’ del chisme, el programa del ‘Gordo’ Ariel que tiene en YouTube y para donde va este gran espacio. Llegaría a las tardes de City TV y, ¿Será que tendrá el mismo nombre? ¿Y quién estaría con el ‘Gordito’ Ariel?. Todo parece indicar que la dueña de la otra corona sería Alejandra Serje, su compañera de fórmula en el terminado programa ‘Lo sé todo’ Colombia. Se dice que se tendrá chismes de todos los canales, sin importar que lo transmitan por City TV”, dijo.

Alejandra Serje podría volver a sumarse a Ariel Osorio como presentadora en un nuevo programa en City TV. De momento, la modelo no se refirió a dicha información - crédito @alejandraserjea/Instagram

Por otra parte, Ochoa aseguró que habría intenciones de sumar al equipo un tercer periodista en La Corona, pero en este caso decidió mostrarse más reservado: “Prefiero no hablar de él para evitar polémicas y que después me diga que no es chisme confirmado”, comentó.

Cabe destacar que, actualmente, City TV no tiene un programa enfocado a los chismes como si lo tiene Caracol Televisión con La Red. Dentro de su oferta de farándula destacan el programa de entrevistas Bravíssimo y el magacín Hashtag, ambos emitidos en los fines de semana. Por lo tanto, en caso de confirmarse la información suministrada por Ochoa, el nuevo formato con Osorio y Serje al mando tendría la posibilidad de emitirse entre semana como Lo sé todo en su momento, o bien intentar competir con La Red los fines de semana.