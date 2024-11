Marcela Mar se fue con toda en contra de Karol G y le hizo una petición por su canción ‘+57′: “Gracias por las disculpas a medias”

Marcela Mar criticó la canción de Karol G y su mensaje de arrepentimiento - crédito @marcelamar07/IG

La reciente colaboración entre Karol G, Feid, Maluma, J Balvin, Ryan Castro, Blessd y DF, titulada +57, ha generado una ola de reacciones y comentarios en las redes sociales, la mayoría de ellas negativas por la letra de la canción, que algunos señalan como una apología al consumo de drogas y a una sexualización de menores.

Aunque varios seguidores de la cantante colombiana recibieron con entusiasmo y de manera positiva la producción musical, hubo varios en contra de la misma y sus mensajes llegaron al punto de generar una polémica en las redes sociales y los medios de comunicación.

Es por esto que Karol G salió a emitir una disculpa pública y compartió un texto con su explicación sobre el verdadero propósito de la canción. Sin embargo, esta respuesta no convenció a todo el público, especialmente a la actriz Marcela Mar, la cual aprovechó su perfil en X para lanzar un contundente comentario en el que también le exigió un cambio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Canción '+57' causó polémica que terminó con disculpas de Karol G - crédito @jbalvin

En un intento por calmar la tormenta mediática que se creó, tanto J Balvin como Karol G, en su momento, decidieron romper el silencio y abordar las controversias en torno a la letra de +57, tratando de compartir el objetivo que tenían ellos con la canción y el valor que querían resaltar principalmente.

En un video, José Álvaro Osorio Balvin intentó suavizar la polémica y señaló que el verdadero propósito de la canción era mostrar lo que lograron con la unión de todos y agregó que Karol G había tenido la visión de reunir a varios de los grandes exponentes musicales de Medellín en un momento único.

“Muy felices y muy agradecidos con el apoyo a +57, creo que más que una canción y ver que pudimos debutar a nivel global, lo que eso demuestra es la unión, que cuando nos conectamos con un mismo propósito de seguir dando entretenimiento, pero a la vez dejar cualquier tipo de ego que podamos tener y poder unirnos para mostrar que cuando estamos juntos hacemos la diferencia, creo que ese es el mensaje de la canción. El verdadero mensaje del tema es la misión de poder estar juntos y demostrar que sumamos todos y Karol por la visión de que nos juntáramos es algo que debemos agradecer muchísimo porque era algo que no iba a pasar, sino en este momento. Te agradecemos Karol por la visión, suma mucho y ayuda mucho”, expresó Balvin.

Así lo dejó evidenciado en sus redes sociales - crédito @jbalvin/IG

Por su parte, Karol G publicó un mensaje en sus historias de Instagram en donde reconocía las críticas y mostraba una actitud reflexiva al respecto, pero no asumió una responsabilidad directa, pues admitió que tenía aún “mucho por aprender”, pero explicó que no se había entendido la canción.

“Sí me importa mi gente y soy una persona que día a día busco como involucrarme en proyectos donde yo misma pueda extender mi bendición e impactar de una forma positiva la vida de muchas personas. Como artistas estamos expuestos a la opinión pública y a las interpretaciones individuales de personas que nos quieren y personas que difieren de lo que hacemos”, empezó diciendo Carolina Giraldo (su nombre de pila) junto a unas palabras de gratitud para sus seguidores que entendieron de manera positiva la canción y su trabajo.

“Siento mucha frustración por la desinformación que se ha dado, con los post falsos que supuestamente he hecho y eliminado desde Twitter, cuenta que no uso desde hace 6 meses. En este caso, desafortunadamente se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente”, continuó expresando la cantante colombiana.

Karol G se pronunció sobre las críticas que recibió por su canción '+57' - crédito @karolg/IG

“Ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva, pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta de que todavía tengo mucho por aprender. Me siento muy afectada y me disculpo de corazón”, terminó diciendo la artista en su mensaje, que de inmediato fue respaldado por su novio y algunos colegas.

Feid reposteo el texto y escribió: “Mi reina, vamos” y J Balvin no tardó en publicar la misma foto junto a: “Reina acá estamos con vos. Nos has dado tantas glorias que esto no quita tu grandeza. Además, el tema es nuestro, así que aquí estamos incondicional”.

Sin embargo, para la actriz Marcela Mar, esa disculpa no fue suficiente y a través de su cuenta en la plataforma X expresó su desacuerdo con las palabras de Karol G, instando a la cantante a ir más allá de las explicaciones y realizar acciones concretas que reparen el daño que, en su opinión, ya se ha hecho.

“Querida y admirada Karol G, gracias por las disculpas a medias, la canción no se sacó de contexto. Es bastante clara. Las disculpas se acompañan con actos de reparación. Vuélvanse a juntar y creen un himno que repudie la explotación sexual y la escnna (sic) en Medellín”, escribió la actriz.

Esta fue la respuesta de Marcela Mar a Karol G - crédito @marcelamar07/X

Para Marcela Mar, la canción +57 no fue malinterpretada, como sugirió Karol G, sino que, desde su punto de vista, el mensaje era claro y no necesitaba reinterpretación, para esto, le propuso que rehicieran la colaboración, pero esta vez con un tema que denunciara abiertamente la explotación sexual y la comercialización de menores en Medellín, ciudad que ha sido señalada como un centro de este problema social.