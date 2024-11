Federico Gutiérrez estalló contra el Gobierno nacional por emergencia en Santa Cruz: “No hemos recibido ni una llamada”

El alcalde Gutiérrez se despachó contra el Gobierno nacional y Petro por no atender emergencia en Santa Cruz- crédito @FicoGutierrez/X/Presidencia de la República

Desde el 10 de noviembre de 2024, Medellín se enfrenta a una grave emergencia luego de que en el sector de Santa Cruz se rompiera un tubo madre encargado de suministrar agua a gran parte de la capital de Antioquia. El hecho dejó importantes afectaciones y daños a cientos de familias.

De acuerdo con las autoridades locales, 130 familias con 457 integrantes y 112 mascotas están damnificados, mientras que nueve viviendas sufrieron daños estructurales, y seis de ellas fueron evacuadas de manera temporal para garantizar la seguridad de sus habitantes.

Para hacer frente al hecho que se registró hace más de 48 horas, las Empresas Públicas de Medellín avanzan en las negociaciones con la aseguradora y responder a los afectados que perdieron gran parte de sus pertenencias. Por ahora, Emvarias, empresa que ofrece servicios de aseo público, continúa removiendo los escombros, lodo y limpiando las zonas que resultaron afectadas.

Según el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se está brindando atención prioritaria a la población vulnerable, que incluye mujeres gestantes, migrantes y otras personas.

“Estamos atendiendo a las personas con discapacidad, a las mujeres gestantes y lactantes, a los migrantes y a todas las personas que lo necesitan. Hay 106 familias con mascotas, son 215 animales que también están recibiendo los alimentos y hogares de paso cuando las familias no pueden atenderlos por unos días”, dijo.

El mandatario local agradeció por las ayudas que llegan a los centros de acopio por parte de la ciudadanía. A propósito, aprovechó para enviar un fuerte mensaje al Gobierno nacional, que lidera el presidente de la República, Gustavo Petro, manifestando su preocupación porque a dos días de la emergencia no ha recibido ningún mensaje o comunicación del Estado para solventar a la población afectada.

“Miren, al día de hoy yo no he recibido una sola llamada del Gobierno nacional, ni una sola. Aquí estamos atendiendo la emergencia nosotros”, enfatizó el alcalde.

De igual manera, sostuvo que para él no es nuevo la falta de atención del Estado a los problemas de Medellín, además de mencionar que no es extraño que se haga oídos sordos. Así las cosas, dijo que no se quedará a esperar que lleguen las ayudas del Gobierno y tampoco pedirá apoyo, ya que tiene claro que la respuesta es un no.

La alcaldía sigue recibiendo donaciones para los afectados

El mandatario local también habló sobre las distintas maneras en la que todos los colombianos pueden hacer su aporte para afrontar la emergencia por la ruptura del tubo madre en el sector de Santa Cruz. Entre las más importantes, destacó las donaciones en dinero y especie para los afectados. Según Gutiérrez, ya recibieron más de $20 millones en concesiones.

“Gracias a quienes han donado a través de la corporación Presentes, ya van 23 millones de pesos recogidos para ayudar a estas familias, adicionales a toda la ayuda que se ha dado. Todos más que invitados a donar”, expresó.

El alcalde de Medellín también recordó los puntos de entrega de las donaciones en especie, señalando que se seguirán recibiendo en la terminal de transporte terrestre del norte, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. “Hoy recibimos donaciones en el estadio durante el partido, gracias a las dos hinchadas de Nacional y Medellín, gracias a todos los que aportaron”, contó.

Además de destinar las casas de cultura y bibliotecas para recibir diferentes ayudas, por lo que pidió a todas las personas que quieran donar llevar, sobre todo, kits de aseo personal y para los hogares, que es lo que más se necesita en este momento.

“Es muy lindo que ver que en medio de la tragedia hay tanta solidaridad. Aquí vamos a seguir todos los días hasta que la situación esté totalmente controlada”, puntualizó el alcalde de Medellín.