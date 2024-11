Caso contra Santiago Uribe no termina, víctimas apelarán la sentencia

Santiago Uribe fue absuelto el 13 de noviembre - crédito Juan Pablo Gómez/Colprensa

El 13 de noviembre la atención de la opinión pública estaba puesta en la resolución del caso contra Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir por su presunta participación en la consolidación de Los Doce Apóstoles.

Cabe mencionar que, esta estructura criminal, de acuerdo con la JEP, fue consolidada por la Asociación de Comerciantes de Yarumal, provocó la muerte de al menos 181 víctimas en ese municipio, 134 en Valdivia y 89 en Santa Rosa de Osos en los años 90.

En la investigación, la fiscalía se basó en un informe entregado por el Grupo de Análisis de Información de la JEP, que señaló que Uribe Vélez tuvo un papel importante en la financiación del grupo armado, a pesar de que entre 1999 y el 200 había sido exonerado por este mismo caso.

Finalmente, el 13 de noviembre de 2024, luego de cuatro años de proceso, el Juzgado Primero Penal Especializado de Antioquia declaró al ganadero inocente de todas las acusaciones en su contra, argumentando que existen “dudas razonables” en las pruebas que se presentaron en su contra.

De manera inmediata, el expresidente Álvaro Uribe Vélez celebró el fallo escribiendo “Gracias a Dios” en su cuenta de X.

Caso no ha terminado aún

A pesar de las múltiples reacciones a favor de la decisión del juzgado, cabe mencionar que, el caso contra Santiago Uribe no ha terminado todavía, ya que de acuerdo con la fiscalía, aun la parte demandante puede apelar la decisión.

“En aras de materializar el acto de notificación personal, se les remite copia íntegra de la providencia que puso fin a la instancia, obrante en 218 folios en formato PDF, no sin antes significarles que contra dicha determinación procede el recurso de apelación”.

El recurso de apelación “es un instrumento judicial, en este caso, para impugnar una sentencia controvirtiéndola con argumentos que apunten a desvirtuarla total o parcialmente y sirvan de marco al juez de segunda instancia para llevar a cabo la función revisora”.

Minutos después de que se confirmó la absolución de Uribe Vélez, el periodista Daniel Coronell informó que los representantes de las víctimas en este caso apelarán la sentencia ante el Tribunal Superior de Antioquia, confirmando que aun el caso contra el hermano del expresidente no se ha cerrado de manera definitiva.

Opiniones divididas tras el fallo

Una de las primeras figuras políticas que reaccionó fue el expresidente Iván Duque, que en su cuenta de X indicó que este era un resultado positivo que demostraba que Santiago Uribe es una persona que “ha trabajado con honestidad y servido a Colombia con pasión”.

“Se ha hecho justicia con Santiago Uribe Vélez y toda su familia. La absolución frente a cargos basados en calumnias e infamias que durante años atacaron su honra es un triunfo para la honorabilidad de una familia que ha trabajado con honestidad y servido a Colombia con pasión. Me uno en alegría a todos sus seres queridos”, escribió el expresidente.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro también se pronunció, pero en su caso se mostró en contra de la absolución de Uribe Vélez y dejó esto claro en un extenso mensaje que compartió en su cuenta de X.

“Un crimen internacional de lesa humanidad, como haber asesinado sistemáticamente los miembros de la UP, con asesinato de niños incluido, lanzar operaciones de asesinato de civiles indefensos sistemáticamente, no puede quedar en la impunidad por el temor de un juez. Las normas del mundo hablan que si la justicia de un país no es capaz de juzgar a los criminales contra la humanidad, lo hace un tribunal internacional”, escribió el mandatario.

