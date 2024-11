A sus 60 años, la mamá de la presentadora Laura Tobón se vuelve a casar

La presentadora Laura Tobón hizo un importante anunció familiar que entusiasmó a seguidores - crédito Laura Tobón

Gina María Yepes, madre de la presentadora y modelo colombiana Laura Tobón, está próxima a dar un gran paso en su vida personal: se casará nuevamente, a los 60 años.

Este anuncio fue hecho por su hija a través de su cuenta de Instagram, donde compartió detalles sobre la boda y expresó su felicidad por este nuevo capítulo en la vida de su madre.

Laura Tobón, que ha mantenido una relación muy cercana con su progenitora, destacó lo inspirador que ha sido para ella ver cómo su mamá ha mantenido la esperanza en el amor a pesar de los desafíos y decepciones que ha enfrentado en el pasado.

Según comentó en su publicación, la ceremonia tendrá lugar en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos, y contará con la participación especial de sus hijas como madrinas y de su nieto, Lucca, como pajecito.

La modelo y presentadora compartió un video en el que ella misma reconoce su sorpresa ante el anuncio de su mamá. Para ella lo más importante es la “perseverancia” de su progenitora para ser feliz en el amor.

Señala que esta historia de vida debería ser un ejemplo para todas las personas que deciden abrirle la puerta a una nueva experiencia.

“Me inspira tanto ver cómo nunca se dio por vencida. A pesar de todo, ha seguido abriendo su corazón con la misma ilusión, como si cada intento fuera el primero. […] Ahora que soy mamá, ustedes no se imaginan lo que valoro a mi mamá, y la valoro diferente. Verla tan presente en la vida de mi hijo me llena de amor, pero también me da miedo de dejarla ir porque es la persona que siempre ha estado ahí para mí”, escribió, dejando claro el apoyo a su madre y el acompañamiento que tendrá con ella en esta nueva etapa de su vida.

Agregó que “aquí estoy yo para celebrar a esa mujer que nunca dejó de creer y que me enseñó que, aunque el camino sea complicado, la felicidad siempre vale la pena”..

Han sido varios los comentarios de seguidores que apoyan la decisión de Gina María Yepes y que adhieren a las palabras de Tobón.

Una familia con historia y resiliencia

La vida familiar de Laura Tobón ha estado marcada por una serie de acontecimientos que han moldeado su carácter. Jairo Tobón, el padre de la presentadora, es un empresario con formación en Administración y Química, y se ha destacado en la industria de fragancias y sabores. En su juventud, deseaba que Laura siguiera sus pasos en el ámbito empresarial, o al menos alejada del mundo del entretenimiento. Incluso, llegó a prohibirle participar en concursos de belleza.

Laura, sin embargo, siguió su pasión por la televisión y la moda, labrando su propio camino en la industria del entretenimiento. Aunque no se deja ver con frecuencia en público junto a su padre, ha demostrado tener una relación cercana con él, especialmente después de que superara un complicado episodio de salud por COVID-19, que lo mantuvo hospitalizado durante un tiempo.

Por su parte, la familia Tobón tiene una composición particular. Jairo es el padre de Laura y de su hermana menor, María Camila, pero no es el progenitor de María Paula, la hermana mayor, quien nació de un matrimonio anterior de Gina María Yepes.

Este próximo enlace matrimonial es una prueba de que nunca es tarde para volver a creer en el amor y comenzar una nueva etapa en la vida, una lección que, sin duda, la madre de Laura Tobón ha enseñado a su familia y que la presentadora ha compartido con sus seguidores como fuente de inspiración y esperanza.