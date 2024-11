Senadoras se unieron a la polémica relacionada con la canción ‘+57′ de Karol G: anuncian proyecto “letras decentes”

El proyecto de ley 'letras decentes', impulsado en el Senado, busca establecer regulaciones para letras musicales que contengan lenguaje misógino o que inciten a la violencia - crédito Colprensa - @karolg/Instagram

Durante un encendido debate en el Senado de la República, Sonia Bernal, del Pacto Histórico, y Karina Espinosa, perteneciente al Partido Liberal, anunciaron su intención de presentar un proyecto de ley denominado “letras decentes”. La iniciativa busca regular el contenido de las letras de canciones en el país, imponiendo sanciones a los compositores e intérpretes cuyas creaciones incluyan referencias que puedan interpretarse como violentas, misóginas o que promuevan conductas sexuales explícitas.

Este proyecto surge como respuesta a la reciente controversia en torno a la canción +57, que cuenta con la participación de reconocidos artistas colombianos como Maluma, Feid, Ryan Castro, J Balvin, Blessd y DFZM, es fuertemente criticada por sectores políticos y sociales debido a una de las frases de la canción: “mamacita desde los fourteen (14)”.

La frase fue considerada por varios sectores como una incitación a la violencia y un ejemplo de cómo las letras musicales pueden influir negativamente en la sociedad, particularmente en los jóvenes: “El reguetón no es un pasatiempo, no es inofensivo, no es inocente”, afirmó la senadora Espinosa en plena sesión del Senado. “Su esfera de influencia puede exaltar sexualidad, y estas letras fomentan la promiscuidad. Aquí está claro que la música con letras misóginas nos está generando violencia”, añadió.

La propuesta de ley “letras decentes” plantea sanciones directas no solo a los artistas, sino a las casas productoras y distribuidoras que comercialicen canciones con contenidos explícitos. Según Espinosa, la ley también exigirá a los cantautores y autores “reparar el daño y promocionar música decente”, refiriéndose a producciones que no promuevan ni justifiquen el maltrato o la violencia contra mujeres, niños y adolescentes.

En plena sesión del Senado, la senadora Karina Espinosa afirmó que "el reguetón no es inofensivo" - crédito @CCongresoCol/X

Durante el debate, Espinosa presentó estudios que respaldan la relación entre el consumo de música con contenido sexual y la adopción de conductas sexuales prematuras y de riesgo en adolescentes: “En un estudio realizado con 278 adolescentes, se encontró que escuchar letras de canciones con contenido sexual está asociado con futuras conductas de sexting entre adolescentes varones. Estos resultados sugieren que los chicos pueden ser especialmente susceptibles a mensajes líricos sobre sexualidad, lo que puede deberse, en parte, a expectativas sexuales de género”, explicó Espinosa.

El proyecto de ley también propone que el Estado, a través de campañas educativas, promueva contenido musical que fomente el respeto y la igualdad de género. Este enfoque buscaría establecer una diferenciación clara entre la libertad de expresión y la promoción de comportamientos perjudiciales en la sociedad.

Según las senadoras impulsoras del proyecto, “letras decentes” no pretende limitar la creatividad ni censurar el arte, sino establecer unos parámetros de responsabilidad social para aquellos que, con sus letras, influyen en el pensamiento y comportamiento de los jóvenes colombianos.

Senadoras Bernal y Espinosa proponen la ley 'letras decentes', que sancionaría a quienes incluyan referencias violentas o sexualmente explícitas en canciones, en respuesta a la polémica por la canción "+57" de Karol G - crédito @Kespinosaoliver/X - @ soniabernalsanchez/Instagram

“Nos está generando violencia crear un ambiente propicio para que se produzcan agresiones contra mujeres, niños, niñas y adolescentes; es hora de actuar ya y no podemos quedarnos callados ante esta situación”, señaló Espinosa, llamando a sus colegas a unirse en la firma de esta propuesta legislativa.

Frente a la controversia y las numerosas críticas dirigidas a la canción de reguetón, Karol G salió en defensa de la letra, por medio de un comunicado, bajo el argumento que la intención detrás del tema era destacar la colaboración entre artistas colombianos y brindar una pieza alegre para sus seguidores.

“Desafortunadamente, se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente”, afirmó; sin embargo, esta explicación no logró aplacar la inconformidad de sectores políticos ni de algunas instituciones gubernamentales.

Por otro lado, un grupo de congresistas en la Cámara de Representantes solicitó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) convocar a los autores de la canción a participar en un taller de concientización sobre la violencia sexual contra menores. Este llamado, según los representantes, pretende sensibilizar a los artistas sobre el impacto de sus letras en la juventud. La iniciativa también contempla la realización de un debate de control político para abordar el efecto de las canciones con contenido explícito en el comportamiento de los jóvenes y adolescentes.