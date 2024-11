Scorpions y Judas Priest encabezan el cartel del Monster of Rock 2025: cuándo se presentarán las legendarias bandas en Bogotá

Desde el 15 de noviembre estarán disponibles las boletas - crédito cortesía Medplus

Scorpions, la legendaria banda de rock alemana, se prepara para ofrecer su espectáculo en Bogotá como parte del festival Monsters Of Rock en 2025.

Este evento, que reúne a varias de las bandas más importantes del hard rock y el heavy metal, regresa a la capital colombiana tras su debut en 2022. Según la información proporcionada, el festival contará con la participación de bandas internacionales como Judas Priest, Europe, Opeth, y representantes de la escena nacional como Darkness y Kronos.

La preventa de entradas para el festival comenzará el 15 de noviembre de 2024 a las 10 de la mañana para los clientes de Banco Falabella, mientras que el público general podrá adquirirlas a partir del 18 de noviembre a las 10 de las mañana. Las entradas estarán disponibles a través de TaquillaLive.com.

Scorpions, que celebran seis décadas de trayectoria, han sido reconocidos recientemente con el Legend Award de la revista alemana Metal Hammer, consolidando su estatus como pilares del rock. La banda, liderada por Klaus Meine, Rudolf Schenker y Matthias Jabs, promete un espectáculo que incluirá sus grandes éxitos y temas de su último álbum, Rock Believer. Completan la formación actual el bajista Pawel Maciwoda y el baterista Mikkey Dee.

Además, sería la segunda vez que se presenta en Colombia en este mismo festival, la primera vez fue en 2022 y se presentaron antes de Kiss.

Por su parte, Judas Priest, considerados una de las bandas de heavy metal más influyentes, presentarán su 19º álbum de estudio, Invincible Shield, que celebra su 50º aniversario. La banda, liderada por Rob Halford, conocido como ‘El Dios del Metal’, ha vendido más de cincuenta millones de discos y fue incluida en el Rock & Roll Hall of Fame en 2022.

Europe, con más de 40 años de carrera, también se unirá al festival. La banda sueca, famosa por su éxito “The Final Countdown”, ha vendido millones de discos y continúa su gira mundial Time Capsule. Joey Tempest y su grupo prometen un espectáculo lleno de energía y nostalgia.

Opeth, otra banda sueca, conocida por su metal progresivo, presentará su último álbum, The Last Will & Testament, considerado su trabajo más oscuro y pesado hasta la fecha. La banda, liderada por Mikael Åkerfeldt, ha sorprendido a sus seguidores con su evolución musical a lo largo de los años.

El festival Monsters Of Rock en Bogotá promete ser un evento memorable para los amantes del rock y el metal, reuniendo a generaciones de fanáticos en un solo lugar para disfrutar de la música de algunas de las bandas más icónicas del género.

El esperado regreso de The Offspring a Bogotá en 2025

The Offspring ha confirmado su regreso a Colombia con un concierto exclusivo en el Movistar Arena de Bogotá, programado para el 23 de marzo de 2025. Este evento es parte de su gira mundial titulada ‘Supercharged’, según la información disponible. La banda, liderada por Dexter Holland y Noodles, promete un espectáculo memorable para sus seguidores en el país.

La preventa de entradas comenzará el 5 de noviembre a las 12 del mediodía, exclusiva para clientes de Movistar, y se extenderá hasta el 7 de noviembre o hasta agotar existencias. Posteriormente, los clientes de los Bancos Aval y la billetera digital dale! tuvieron acceso a una preventa del 7 al 9 de noviembre. La venta general se abrió el 9 de noviembre a las 12 del mediodía, permitiendo a quienes se preinscribieron realizar su compra en las primeras tres horas.

El regreso de The Offspring a Colombia sigue al éxito de su presentación en el Festival Estéreo Picnic 2024. La banda, que ha vendido más de 45 millones de álbumes a nivel mundial, ha sido un pilar del punk rock desde su formación en 1984 en Garden Grove, California. Su alineación actual incluye a Todd Morse, Brandon Pertzborn y Jonah Nimoy, quienes continúan llevando su música a audiencias globales.

El nuevo álbum de la banda, titulado Supercharged, ha sido producido por Bob Rock y ha sido destacado por su sonido potente y claro. Canciones como Come To Brazil y The Fall Guy reflejan el estilo pop-punk característico de The Offspring. Dexter Holland ha expresado que este álbum representa el mejor sonido que han logrado hasta ahora.

The Offspring es reconocida por su contribución al resurgimiento del interés comercial en el rock durante la década de 1990, junto a otras bandas californianas como Green Day y Rancid. Su música ha dejado una marca indeleble en la escena del punk rock, consolidando su legado a lo largo de más de tres décadas.