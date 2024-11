María Fernanda Cabal lanzó advertencia por nuevo audio de Gustavo Bolívar sobre reelección de Petro: “En peligro”

La senadora de oposición María Fernanda Cabal aseguró que el Gobierno Petro no se ha caracterizado por tener una buena administración y, aun así, sus integrantes buscan una reelección presidencial - crédito Natalia Pedraza/EFE

El director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, está en el ojo del huracán por la revelación de grabaciones en las que presuntamente confirmaría la implementación de una estrategia para buscar la reelección del presidente Gustavo Petro como mandatario de Colombia. Los audios salieron a la luz poco después de que fuera cuestionado por un video divulgado en medios, en el que se refirió a una campaña de desprestigio contra varios medios tradicionales del país.

De acuerdo con el nuevo material publicado por la revista Semana, en una reunión virtual que tuvo el funcionario, explicó que hay pocas probabilidades de presentar un proyecto en el Congreso de la República para cambiar la normativa y permitir la figura de la reelección en Colombia. Según detalló, tienen dos factores en contra: que cuentan con pocos apoyos de senadores y congresistas, y que la idea de la reelección del presidente no se considera conveniente.

“Mira, él no quiere, pues no lo ha expresado sinceramente en los consejos de ministros, pero principalmente porque fue una promesa que él hizo, él se hizo esa promesa. Segundo, si él quisiera, nosotros no tenemos la mayoría del Congreso y eso es una dificultad. Hemos tenido que hacer muchos acuerdos con los partidos tradicionales para poder sacar adelante las reformas, pero una de reelección no pasaría, pero ni a palo”, precisó Gustavo Bolívar en la reunión.

Gustavo Bolívar habría asegurado que la manera de lograr una reelección presidencial sería imponiéndola - crédito Joel González/Presidencia

En consecuencia, indicó que se podría poner en marcha una estrategia para que el mandatario pueda mantenerse en el cargo por más años de los reglamentarios (cuatro), teniendo en cuenta que su periodo presidencial terminará en 2026 y hay fuerzas políticas de derecha que ya se están preparando para luchar contra el progresismo. No obstante, aclaró que dicha propuesta no sería viable.

“Entonces tocaría imponerla y eso ya es como romper el orden constitucional, institucional, perdón, y como que entrar en la misma tónica de los Maduros y de todas estas personas que quieren perpetuarse en el poder, no lo veo fácil ese camino, no lo veo, no lo veo fácil, no sé si llegara a suceder algo extraordinario”, añadió el director del DPS.

El presidente Gustavo Petro aseguró que no está interesado en ser reelegido presidente de Colombia - crédito Luisa González/Reuters

La senadora María Fernanda Cabal se refirió a los audios revelados, asegurando que evidenciarían un golpe a la democracia que se estaría fraguando en el Gobierno nacional. De igual manera, criticó al Gobierno Petro por el trabajo que ha hecho en más de dos años, en los que, desde su punto de vista, están admirando a dictaduras de otros países, como Venezuela, donde gobierna Nicolás Maduro, que recientemente fue reelegido presidente en medio de un presunto fraude electoral.

“La democracia en peligro. Estos personajes hoy en el poder son los que aplauden dictaduras mientras promueven la propia. A eso están dedicados en el gobierno Petro, porque gobernar les quedó grande”, señaló la congresista de la oposición, que hizo oficial su precandidatura a las elecciones presidenciales de 2026.

La senadora María Fernanda Cabal criticó al Gobierno Petro por audio de Gustavo Bolívar sobre reelección de Gustavo Petro - crédito @MariaFdaCabal/X

La polémica grabación de Gustavo Bolívar: una Asamblea Constituyente

El director del DPS también se refirió a la polémica Asamblea Nacional Constituyente, que en algún momento propuso el jefe de Estado y que generó escozor porque, si prosperara, sería posible modificar la Constitución Política y eliminar la normativa que impide la reelección de presidentes.

No nos queda un camino jurídico, digamos sensato para poder llegar a una reelección