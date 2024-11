Elizabeth Loaiza inició su campaña para ingresar a ‘La casa de los famosos Colombia’

La modelo comenzó su campaña para hacerse con un lugar en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @elizabethloaiza/Instagram

Cada vez está más cerca el arranque de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia y las confirmaciones de los que se enrolarán en el reality show del Canal RCN se van conociendo poco a poco. Mientras en materia de presentadores falta por saber quién acompañará a Carla Giraldo (ante la incertidumbre de si Cristina Hurtado retomará su lugar, en vista de las diferencias que esta tuvo con la también actriz), entre los participantes las cosas ya comiezan a moverse.

Tras poner en marcha una dinámica mediante la cual los televidentes podrán votar por los participantes de su predilección, ya se realizó la primera votación del grupo de cinco mujeres durante la semana anterior. La creadora de contenido y exparticipante de realities, Melissa Gate, se quedó con el 35% de los votos y es la primera participante confirmada.

Esta semana inició la votación para conocer el primer hombre que estará presente en la segunda temporada, que saldrá entre Yesid Achicué, Ricardo Montoya, Julián Campos, Ovidio Asprilla, Emiro Navarro y Valentino Lázaro. Pese a ello, otra de las mujeres que aspira a sumarse decidió no perder tiempo y comenzó a trazar su estrategia para ganar los votos de los televidentes.

Con un reel publicado en sus redes sociales, la modelo hizo un repaso de su carrera para reafirmar por qué calificaba como "famosa" - crédito @elizabethloaiza/Instagram

Se trata de la modelo Elizabeth Loaiza, confirmada en octubre como parte del grupo de celebridades que competirán por su lugar. La vallecaucana decidió apelar a la pregunta que desde la primera temporada se hizo recurrente con buena parte de los participantes: “¿Y está por qué es famosa?”

Con un reel publicado en su cuenta de Instagram, Loaiza hizo un repaso por su trabajo en el modelaje, recordando que fue el rostro de marcas como Leonisa, portada de revistas como SoHo y TVyNovelas, presentadora en Lo sé todo, y ganadora en 2006 del certamen Miss Mundo Colombia. También recordó sus apariciones como actriz en producciones como El Paseo 4 y como participante en el Desafío 2013: África, el origen y el Desafío 2014: Marruecos.

La publicación contó con el apoyo de varias figuras del modelaje y el entretenimiento, incluyendo a Mariana Dávalos, Nanis Ochoa (compañera de set en Lo sé todo) y hasta Natalia París, que en los comentarios preguntó “cómo se vota pues”. En cuanto a sus seguidores, manifestaron que era “la única famosa” entre las opciones que se anunciaron por parte del Canal RCN.

¿Quién es Elizabeth Loaiza?

Elizabeth Loaiza adquirió impacto en el modelaje desde su paso por Miss Mundo Colombia 2006 - crédito @elizabethloaiza/Instagram

Nacida el 7 de enero de 1989 en Cali, es una modelo, empresaria y activista reconocida en el ámbito nacional e internacional, principalmente por su trabajo como modelo. Inició su carrera a los cuatro años, participando en campañas publicitarias y convirtiéndose en imagen de la línea infantil de Leonisa.

A los 17 años fue elegida como imagen oficial del Cali Exposhow y ganó el certamen Miss Mundo Colombia 2006, representando al país en el concurso internacional de la franquicia celebrado en Polonia.

Desde entonces su belleza le valió apariciones en portadas de revistas como SoHo, TV y Novelas y Playboy México, sumado a otras participaciones en cine y televisión que enriquecieron su currículum. También se desarrolló en el ámbito empresarial, principalmente emprendiendo en el sector de la moda y la belleza. A esto se suma su incursión en política en 2019, cuando se unió al partido Colombia Renaciente y aspiró a una curul en el Concejo de Bogotá, sin éxito.

En 2020, Loaiza fue diagnosticada con cáncer de útero, enfermedad que superó tras someterse a tratamientos de quimioterapia. Posteriormente, se convirtió en una voz activa contra el uso de biopolímeros en procedimientos estéticos, compartiendo su experiencia personal y abogando por la prohibición de estas sustancias.

Loaiza también fue noticia en junio de 2021, cuando la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le impuso una multa de 136 millones de pesos por publicidad engañosa relacionada con pruebas rápidas de COVID-19. La sanción se basó en que Loaiza promocionó en su cuenta de Instagram el producto “ProMed Covid 19 Rapid Test”, afirmando que contaba con registro sanitario en Colombia y que su venta se limitaba a entidades gubernamentales y de salud. Sin embargo, investigaciones de la SIC y del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) demostraron que dichas afirmaciones no eran ciertas, pues el producto no tenía la autorización sanitaria requerida y su comercialización no se restringía a las instituciones mencionadas.