Hija de Fernando Gaitán reveló drama que vivió el escritor en sus últimos días: “Murió muy estresado y con muchas angustias”

El libretista fue uno de los responsables de internacionalizar las producciones de televisión colombiana desde los años 90 - crédito Colprensa

El 29 de enero de 2019 falleció en Bogotá a sus 58 años Fernando Gaitán, uno de los libretistas más influyentes de América Latina, producto de un infarto agudo al miocardio que sufrió mientras era trasladado a un centro médico.

Su muerte dejó un gran vacío en la televisión colombiana y en América Latina, pues fue producto de su agudeza y atención al detalle que telenovelas como Café, con aroma de mujer, Yo soy Betty, la fea, Hasta que la plata nos separe y A corazón abierto no solo fueron éxitos rotundos de audiencia en el país, sino que alcanzaron proyección internacional ya fuese por sus versiones originales o por sus adaptaciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De todas ellas, Yo soy Betty, la fea (1999), lo encumbró a nivel internacional e inmortalizó el personaje de Beatriz Pinzón Solano (interpretado por Ana María Orozco) y a Don Armando (interpretado por Jorge Enrique Abello) en una historia que cruzó con acierto el romance, el humor, y el drama.

Este sábado 9 de noviembre estaría cumpliendo 64 años y, en homenaje a su memoria, sus hijos lanzaron una reedición del libro basado en Café, con aroma de mujer, en el que narraba cómo fue el proceso de escritura y grabación de la telenovela que terminó de consagrar a Margarita Rosa de Francisco en la televisión nacional.

Ana Maria Gaitán es la segunda hija del libretista Fernando Gaitán - crédito @anagaitang/Instagram

Ana María Gaitán, su segunda hija, habló con Revista Semana y contó detalles poco conocidos hasta ahora de su vida personal. Durante la charla describió a su padre como una persona muy entregada a su trabajo, pese a lo cual nunca dejó de lado sus responsabilidades como padre.

“Como familia, sabíamos que era un papá que trabajaba mucho; salía muy temprano en la mañana y solo lo veíamos hasta la noche, cuando llegaba a la casa, en el barrio La Carolina, justo a la hora en la que daban la novela para verla con mi mamá. Trabajaba mucho y recuerdo que siempre le cogía la tarde para entregar los libretos”, recordó su hija.

También lo describió con cierto parecido a uno de los personajes favoritos de los televidentes en Betty, la fea: “[Era] Como don Hermes, el papá de Betty, muy sobreprotector. Muy de las llevo y las traigo, de quiero conocer a sus amigos, no coja taxi en la calle y esas cosas. Era un papá cómplice también, con quien era una delicia irse de rumba, le gustaban el jazz, la bossa nova, el blues, la salsa, los tangos. Un papá al que le gustaba bailar”, señaló.

Jorge Herrera interpretó a 'Don Hermes Pinzón', en 'Yo soy Betty, la fea', personaje con el que Ana María comparó la personalidad de su padre - crédito Canal RCN

Ana María también relató cómo fueron los últimos días de vida de su papá, y aseguró que una serie de situaciones lo afectaron seriamente en ese tiempo, más allá de que no fuesen temas de salud concretos. “Creo que mi papá murió muy estresado y con muchas angustias. Se le juntaron muchos problemas al mismo tiempo y que lo sacaron de RCN”, dijo, incluyendo la creación de un teatro que no pudo realizarse por restricciones gubernamentales.

“La última vez que lo vi fue en su casa, y esa mañana lo vi como cansado. Se me hizo raro verlo un martes, comienzo de semana, así, pero supuse que se había trasnochado escribiendo. Él no estaba enfermo, hacía poco se había hecho exámenes y no le salió nada raro. Antes de despedirme, lo miré desde el ascensor y le pedí que descansara un poquito más” afirmó.

La hija de Gaitán contó que fue la niñera quien lo encontró desmayado, esa mañana de enero. “Agradezco que se haya ido de este mundo así, como sin darse cuenta, sin dolor, sin sufrir”, dijo.