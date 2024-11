El Pibe Valderrama posó para la foto junto a cantante de banda de heavy metal: de quién se trata

El Pibe Valderrama enloqueció las redes sociales cuando apareció en una fotografía al lado del cantante de la agrupación noruega Satyricon, que se presenta en Colombia este 8 de noviembre @pibevalderramap/Instagram

Hablar de Carlos el Pibe Valderrama es hacerlo de un ícono de la cultura colombiana. El samario, dos veces elegido Mejor Jugador de América y reconocido por su paso por Deportivo Cali, Junior de Barranquilla, Unión Magdalena y clubes extranjeros como el Montpellier francés o el Real Valladolid español, destacó durante los años 80 y 90 por su visión de juego, su precisión para asistir a sus compañeros con pases entre líneas, sus dotes como líder y, por supuesto, su inconfundible melena afro.

El “Mono” disputó tres mundiales con la selección Colombia, destacando por su talento en todas ellas. Pero quizás la participación que más se recuerda del samario es la de Francia 98, dejando para el recuerdo su asistencia a Leider Preciado en el partido contra Túnez, y el intercambio de camisetas con David Beckham en el partido final de la Tricolor en el torneo ante Inglaterra.

No cabe duda que todo esto hace de Valderrama una figura de alcance global y fácilmente reconocible en cualquier parte, por lo que no es sorpresa verlo tomándose fotografías tanto con personas del común como con famosos que no quieren dejar pasar la oportunidad de aparecer con el Pibe. Lo que sí llamó más la atención es que fuese un cantante de heavy metal el que posara al lado del samario en una fotografía que generó revuelo en la red.

Satyricon, banda noruega de black metal, encabeza el Colombia Metal Festival que se celebra este viernes 8 de noviembre en la Gran Carpa Corferias - crédito Colombia Metal Festival

Esta semana llegaron a Colombia los miembros de Satyricon, reconocida banda noruega de black metal, que encabezan el Colombia Metal Festival que se celebra este viernes 8 de noviembre en la Gran Carpa de Corferias. Junto a ellos se presentan bandas internacionales reconocidas en el ambito del heavy metal como At The Gates, Katatonia, Samael, Cattle Decapitation, Chelsea Grin y Crisix, a quienes se suman las agrpaciones nacionales Masacre y Underthreat.

Tras su arribo al Aeropuerto Internacional El Dorado el pasado jueves 7 de noviembre, todo indica que la banda se encontró a Valderrama en el aeropuerto, y el cantante Sigurd “Satyr” Wongraven no se cortó a la hora de pedirle al samario que se tomara la foto para el recuerdo de su visita al país. “Si alguna vez tuvieron dudas... Satyricon ha llegado a Colombia⚡️¡Nos vemos mañana!”, se lee en la descripción de la publicación que circuló en las cuentas oficiales de la banda.

Sigurd "Satyr" Wongraven, cantante de Satyricon, posó con el 'Pibe' en una foto que desató la locura entre los fans de la banda noruega, previo a su presentación en el Colombia Metal Festival - crédito @satyriconofficial/Instagram

La imagen no tardó en circular por toda la red debido al inusual e inesperado encuentro, motivando que los seguidores colombianos se refirieran con humor a la reunión de dos personajes tan distintos. Incluso hubo quienes reforzaron lo que consideraron como un encuentro épico al señalar que el Pibe lucía una camiseta del exjugador de la NBA, Dennis Rodman.

“¿Sabrá el Pibe con quien se tomó esa foto?”, “La foto que no sabíamos que necesitábamos”, “Eche, el pibe escucha Satyricon?? Jodaaa, Mother north, Junior tu Father”, “Y el PIbe ahi posando y seguro que NPI de que esta con un ídolo del Black metal mundial!”, “Todo black, todo black!”, “El Pibe Blackerrama”, “Satyricon & the Valderramas”, fueron algunas de las reacciones que alcanzaron más notoriedad durante las horas posteriores a la publicación.

El Pibe recordó el momento favorito de su carrera profesional

El 'Pibe' reveló su momento favorito y su gol favorito de su carrera profesional. Curiosamente, ambas situaciones se relacionaro con el Mundial de Italia 90 - crédito AFP

Durante una dinámica de preguntas rápidas con el creador de contenido norteamericano Brian The Analyst, el futbolista respondió la inquietud y se remitió a uno de los momentos más importantes de la selección Colombia.

“Cuando clasificamos al campeonato mundial del 90 porque llevábamos 28 años sin ir y mi generación volvió al campeonato. Eso fue un momento inolvidable en mi carrera deportiva”, dijo. En una respuesta posterior, añadió que su gol favorito de toda su carrera fue también durante dicho Mundial, con la anotación de media distancia ante Emiratos Árabes Unidos, que selló la victoria por 2-0 en el primer partido de la Tricolor en el certamen.