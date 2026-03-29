Colombia

Cuánto cuesta preparar bagre en salsa para Semana Santa: receta y precios actualizados en Colombia 2026, según Corabastos

Un menú sencillo, acorde a los valores religiosos, cobra protagonismo durante la semana mayor. El platillo, sencillo y de fácil preparación, se consolida como opción principal en hogares de diversas regiones

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
El pescado es elegido como alternativa humilde y solidaria durante la Semana Santa y su consumo trasciende los estratos sociales colombianos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En Colombia, la Semana Santa es una de las épocas más especiales del año, no solo por su significado religioso, también por las costumbres culinarias que reúne a las familias en torno a la mesa.

En 2026, la celebración se extiende del 29 de marzo al 5 de abril, periodo en el que el pescado se convierte en protagonista, especialmente el bagre en salsa, una receta tradicional y sabrosa que se disfruta en casi todas las regiones del país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

¿Por qué se come pescado en Semana Santa?

La abstinencia de carne roja durante la Semana Santa, especialmente el Viernes Santo, es una práctica con profundas raíces religiosas. Según el derecho canónico de la Iglesia Católica (canon 1251), los fieles deben abstenerse de comer carne como forma de penitencia y respeto, ya que la carne roja representa el cuerpo de Cristo crucificado.

Pescado - Semana Santa
La abstinencia de carne roja en Semana Santa responde a un mandato del derecho canónico y busca honrar el cuerpo de Cristo crucificado - crédito Colprensa

Por ello, el pescado —visto como alimento sencillo y humilde— se popularizó como alternativa, extendiéndose a todos los estratos sociales y convirtiéndose en una tradición que, además de espiritual, tiene un trasfondo de solidaridad, pues el dinero ahorrado en carnes era originalmente destinado a ayudar a los más necesitados.

Ingredientes y costos (precios Corabastos, marzo 2026)

Esta receta rinde para 4 a 6 personas y, según los últimos valores de Corabastos, el costo total de preparación ronda los $69.000, es decir, entre $14.500 y $17.250 por porción, dependiendo del número de comensales.

Ingredientes principales:

  • Bagre: $31.000 el kilo (2 kilos = $62.000)
  • Tomate chonto (2 unidades, 300 g): $1.350
  • Cebolla cabezona blanca (1 unidad, 200 g): $1.200
  • Pimentón rojo (1 unidad, 150 g): $4.500
  • Ajo (2 dientes): $500
  • Plátano verde (4 unidades): $8.000
  • Arroz blanco (2 tazas, 400 g)
  • Aceite vegetal (uso parcial)
  • Leche entera (1/2 taza): $4.100
  • Salsina (opcional): $500
  • Comino, achiote o pimentón, sal y pimienta: $500 (porciones pequeñas)
  • Agua o caldo de pescado: sin costo adicional relevante

Preparar bagre en salsa con patacones y arroz tiene un costo estimado de $39.000 a $42.000 para cuatro personas, según precios de Corabastos - crédito Corabastos
Preparar bagre en salsa con patacones y arroz tiene un costo estimado de $39.000 a $42.000 para cuatro personas, según precios de Corabastos - crédito Corabastos

Totales aproximados:

  • Bagre: $62.000
  • Tomate, cebolla, pimentón y ajo: $8.900
  • Plátano y arroz: $8.000
  • Leche entera y salsina: $4.600 ($4.100 de leche + $500 de salsina)
  • Condimentos y aceite: $5.000
  • Total: $88.500 (para 4 a 6 personas)

Receta de bagre en salsa con patacones

  • Tiempo total: 1 hora
  • Dificultad: Fácil
  • Porciones: 4

Paso 1: preparar la salsa

  • Pica finamente la cebolla, el ajo, los tomates y el pimentón.
  • En una sartén grande, añade dos cucharadas de aceite y sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes y fragantes (3-4 minutos).
  • Incorpora el pimentón, el tomate rallado y la salsina (opcional), junto con comino, achiote o pimentón, sal y pimienta al gusto.
  • Sofríe por 5 minutos a fuego medio, revolviendo ocasionalmente.
  • Añade media taza de agua o caldo. Cocina la salsa durante 10-15 minutos, permitiendo que los vegetales se integren y la salsa espese.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los patacones que acompañan el bagre en salsa deben comerse frescos para garantizar su tradicional crocancia en la mesa de Semana Santa - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Paso 2: cocinar el bagre

  • Coloca los filetes de bagre sobre la salsa y cúbrelos bien con el guiso.
  • Tapa la sartén y cocina a fuego bajo por 10-15 minutos.
  • Cinco minutos antes de terminar, incorpora la leche para darle suavidad y cremosidad a la salsa.

Paso 3: preparar los patacones

  • Pela los plátanos verdes y córtalos en rodajas gruesas.
  • Fríe las rodajas en aceite caliente hasta que estén doradas y blandas (2-3 minutos por lado).
  • Retira, aplástalas y vuelve a freír hasta que estén crujientes. Escúrrelas sobre papel absorbente y agrega sal al gusto.

Paso 4: cocinar el arroz blanco

  • Cocina dos tazas de arroz blanco siguiendo el método tradicional o en la arrocera.

Paso 5: servir

  • En cada plato, sirve un filete de bagre bañado en salsa, acompañado de una porción generosa de arroz blanco y patacones recién fritos. Decora con cilantro fresco si lo deseas y añade unas gotas de limón al gusto.

Consejos y conservación

El bagre en salsa se puede guardar hasta dos días en la nevera en recipiente hermético. Los patacones deben comerse frescos para mantener su crocancia, pero pueden recalentarse en horno o sartén. Esta receta, además de ser una tradición familiar, es accesible y nutritiva, ideal para celebrar la Semana Santa con historia y sabor.

Temas Relacionados

Semana SantaTradición GastronómicaBagre en SalsaColombia-NoticiasColombia-Recetas

Más Noticias

Niño de 11 años recibió golpiza hasta que “perdió el sentido” en Ibagué: la madre asegura que fueron sus compañeros de clase

El menor afirmó que se encuentra hospitalizado en un centro asistencial y que “se ha desmayado”. Criticó falta de acciones por parte de la institución educativa

Niño de 11 años recibió golpiza hasta que “perdió el sentido” en Ibagué: la madre asegura que fueron sus compañeros de clase

Gobernador de Antioquia lanzó duro mensaje tras declaraciones de Iván Cepeda en Medellín: “No se arrodilla sino ante Dios”

La reacción del mandatario se produjo luego de las afirmaciones del aspirante presidencial en las que discutió el “negacionismo” de las autoridades departamentales y abordó episodios históricos relacionados con la violencia en la región

Gobernador de Antioquia lanzó duro mensaje tras declaraciones de Iván Cepeda en Medellín: “No se arrodilla sino ante Dios”

Atlético Nacional sorprendió a sus hinchas para el partido ante Deportivo Pasto: regresó importante jugador

Los verdolagas defenderán el liderato en el estadio La Libertad con un hombre que viene de una delicada lesión y espera ser la figura para conseguir el triunfo

Atlético Nacional sorprendió a sus hinchas para el partido ante Deportivo Pasto: regresó importante jugador

Bomberos de Soacha hacen grave denuncia por crisis de vehículos: “Algunos llevan más de un año sin operar”

Alegaron “total abandono” por parte de la alcaldía municipal. Reportaron fallas estructurales en la estación, los socorristas usan uniformes de otros territorios y es evidente el deterioro de los carros. Infobae Colombia conoció las imágenes

Bomberos de Soacha hacen grave denuncia por crisis de vehículos: “Algunos llevan más de un año sin operar”

Jornada sangrienta en Puerto Colombia, Atlántico: asesinaron a “El Capo” y alias Mencho; figuraban en panfleto de Los Porteños

Una de las víctimas, Ever Edinson Castro Miranda, había sido procesada por delitos asociados al Clan del Golfo y otros grupos delictivos

Jornada sangrienta en Puerto Colombia, Atlántico: asesinaron a “El Capo” y alias Mencho; figuraban en panfleto de Los Porteños
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército destruyó dos artefactos explosivos en zona rural de Yarumal, Antioquia

Ejército destruyó dos artefactos explosivos en zona rural de Yarumal, Antioquia

Cayó alias Lerma, presunto integrante del brazo logístico del frente Jaime Martínez en Jamundí: este es su historial criminal

El objeto clave que habría dejado abandonado “Iván Mordisco” antes de que su campamento fuera bombardeado por el Ejército

Ejército neutralizó motobomba con capacidad para afectar 200 metros a la redonda en El Plateado

Encontraron tres cuerpos incinerados dentro de un carro en Cauca: es la masacre número 35 que se registra en Colombia en 2026

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno consideran un tercer hijo: podría ser mediante un vientre de alquiler

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno consideran un tercer hijo: podría ser mediante un vientre de alquiler

Yaya Muñoz reveló cómo fue su experiencia con Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas tras denuncias de presunto acoso: “Lo que vi mientras trabajé allá”

Crecen las señales de un romance entre Lina Tejeiro y Ryan Castro: esto es lo que se dice en redes

La actriz Marcela Gallego denunció que a su hijo lo robaron dos veces en Bogotá en una sola semana y respondió a críticas en redes: “Que nunca les pase”

El Agropecuario reveló que estuvo a punto de abordar el vuelo en el que murió Yeison Jiménez: “Fui el último que estuvo con él”

Deportes

Atlético Nacional sorprendió a sus hinchas para el partido ante Deportivo Pasto: regresó importante jugador

Atlético Nacional sorprendió a sus hinchas para el partido ante Deportivo Pasto: regresó importante jugador

Comienzo vibrante en la Copa Colsanitas: estos serán los rivales de Camila Osorio y Emiliana Arango en el debut

Le cerraron el estadio al Unión Magdalena y le “echaron llave”: grave denuncia sobre el Sierra Nevada

Luciano Pons, delantero del Bucaramanga, tuvo un fuerte cruce con un periodista: “Lo que dices es para generar malestar”

Didier Deschamps, técnico de Francia, advierte sobre el poder ofensivo de Colombia antes del amistoso en Maryland: “Rival difícil de enfrentar”