Cuánto cuesta preparar bagre en salsa para Semana Santa: receta y precios actualizados en Colombia 2026, según Corabastos

El pescado es elegido como alternativa humilde y solidaria durante la Semana Santa y su consumo trasciende los estratos sociales colombianos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En Colombia, la Semana Santa es una de las épocas más especiales del año, no solo por su significado religioso, también por las costumbres culinarias que reúne a las familias en torno a la mesa.

En 2026, la celebración se extiende del 29 de marzo al 5 de abril, periodo en el que el pescado se convierte en protagonista, especialmente el bagre en salsa, una receta tradicional y sabrosa que se disfruta en casi todas las regiones del país.

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¿Por qué se come pescado en Semana Santa?

La abstinencia de carne roja durante la Semana Santa, especialmente el Viernes Santo, es una práctica con profundas raíces religiosas. Según el derecho canónico de la Iglesia Católica (canon 1251), los fieles deben abstenerse de comer carne como forma de penitencia y respeto, ya que la carne roja representa el cuerpo de Cristo crucificado.

La abstinencia de carne roja en Semana Santa responde a un mandato del derecho canónico y busca honrar el cuerpo de Cristo crucificado - crédito Colprensa

Por ello, el pescado —visto como alimento sencillo y humilde— se popularizó como alternativa, extendiéndose a todos los estratos sociales y convirtiéndose en una tradición que, además de espiritual, tiene un trasfondo de solidaridad, pues el dinero ahorrado en carnes era originalmente destinado a ayudar a los más necesitados.

Ingredientes y costos (precios Corabastos, marzo 2026)

Esta receta rinde para 4 a 6 personas y, según los últimos valores de Corabastos, el costo total de preparación ronda los $69.000, es decir, entre $14.500 y $17.250 por porción, dependiendo del número de comensales.

Ingredientes principales:

Bagre: $31.000 el kilo (2 kilos = $62.000)

Tomate chonto (2 unidades, 300 g): $1.350

Cebolla cabezona blanca (1 unidad, 200 g): $1.200

Pimentón rojo (1 unidad, 150 g): $4.500

Ajo (2 dientes): $500

Plátano verde (4 unidades): $8.000

Arroz blanco (2 tazas, 400 g)

Aceite vegetal (uso parcial)

Leche entera (1/2 taza): $4.100

Salsina (opcional): $500

Comino, achiote o pimentón, sal y pimienta: $500 (porciones pequeñas)

Agua o caldo de pescado: sin costo adicional relevante

Preparar bagre en salsa con patacones y arroz tiene un costo estimado de $39.000 a $42.000 para cuatro personas, según precios de Corabastos - crédito Corabastos

Totales aproximados:

Bagre: $62.000

Tomate, cebolla, pimentón y ajo: $8.900

Plátano y arroz: $8.000

Leche entera y salsina: $4.600 ($4.100 de leche + $500 de salsina)

Condimentos y aceite: $5.000

Total: $88.500 (para 4 a 6 personas)

Receta de bagre en salsa con patacones

Tiempo total: 1 hora

Dificultad: Fácil

Porciones: 4

Paso 1: preparar la salsa

Pica finamente la cebolla, el ajo, los tomates y el pimentón.

En una sartén grande, añade dos cucharadas de aceite y sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes y fragantes (3-4 minutos).

Incorpora el pimentón, el tomate rallado y la salsina (opcional), junto con comino, achiote o pimentón, sal y pimienta al gusto.

Sofríe por 5 minutos a fuego medio, revolviendo ocasionalmente.

Añade media taza de agua o caldo. Cocina la salsa durante 10-15 minutos, permitiendo que los vegetales se integren y la salsa espese.

Los patacones que acompañan el bagre en salsa deben comerse frescos para garantizar su tradicional crocancia en la mesa de Semana Santa - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Paso 2: cocinar el bagre

Coloca los filetes de bagre sobre la salsa y cúbrelos bien con el guiso.

Tapa la sartén y cocina a fuego bajo por 10-15 minutos.

Cinco minutos antes de terminar, incorpora la leche para darle suavidad y cremosidad a la salsa.

Paso 3: preparar los patacones

Pela los plátanos verdes y córtalos en rodajas gruesas.

Fríe las rodajas en aceite caliente hasta que estén doradas y blandas (2-3 minutos por lado).

Retira, aplástalas y vuelve a freír hasta que estén crujientes. Escúrrelas sobre papel absorbente y agrega sal al gusto.

Paso 4: cocinar el arroz blanco

Cocina dos tazas de arroz blanco siguiendo el método tradicional o en la arrocera.

Paso 5: servir

En cada plato, sirve un filete de bagre bañado en salsa, acompañado de una porción generosa de arroz blanco y patacones recién fritos. Decora con cilantro fresco si lo deseas y añade unas gotas de limón al gusto.

Consejos y conservación

El bagre en salsa se puede guardar hasta dos días en la nevera en recipiente hermético. Los patacones deben comerse frescos para mantener su crocancia, pero pueden recalentarse en horno o sartén. Esta receta, además de ser una tradición familiar, es accesible y nutritiva, ideal para celebrar la Semana Santa con historia y sabor.