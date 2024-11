‘Guajira’ descartó a Kevyn, del ‘Desafío XX’, para formar una familia: “Estoy esperando un súper hombre”

Guajira descartó a Kevyn para convertirse en madre - crédito @guajira_desafio/Instagram

El ganador de El Desafío XX, Kevyn Rúa, ha sido viral en redes sociales desde que se convirtió en el ganador del programa de competencia. Sin embargo, tras el final del reality show, el deportista de Puerto Boyacá también ha sido tema de conversación por la supuesta relación que mantiene con su compañera de triunfo Kelly Ríos, conocida como Guajira.

Aunque los dos desafiantes no han oficializado una relación, los videos compartidos por ambos alimentan los rumores de los internautas, pues en las publicaciones se les ve compartir y darse detalles como si sostuvieran una relación amorosa.

Sin embargo, en una reciente aparición de Guajira en redes sociales, dio a entender Kevyn ha sido descartado para los planes de formar una familia, pues la deportista asegura que desea tener tres hijos, pero aún está a la espera de que llegue el hombre indicado a su vida.

La respuesta de Kelly llegó después de que una de sus seguidoras le preguntara por los planes de su primer hijo. “Tener hijos no es una necesidad, si quiero hijos, quiero tres... pero teniendo en cuenta la responsabilidad que eso conlleva, no es mi momento... Y no tengo marido, estoy esperando mi súper hombre proyectado”, explicó Kelly.