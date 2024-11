Expresidente del BID, Luis Alberto Moreno, recordó la amistad entre Quincy Jones: “Uno de mis mejores amigos acá en Estados Unidos”

Luis Alberto Moreno recordó su amistad de más de 20 años con Quincy Jones - crédito Ralph Alswang/Europa Press

Quincy Jones, el legendario compositor estadounidense, falleció a los 91 años, dejando un legado imborrable en la música y en las relaciones personales que cultivó a lo largo de su vida.

Uno de sus amigos más cercanos fue el exdiplomático colombiano Luis Alberto Moreno, que compartió con La W algunas de las memorias más entrañables que vivió junto a Jones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Moreno relató que su amistad con Jones comenzó hace 22 años, cuando un amigo común en Estados Unidos los presentó durante un viaje. Desde entonces, desarrollaron una relación especial basada en la admiración mutua y el intercambio de historias.

A pesar de la cercanía, Moreno nunca le pidió favores a Jones, prefiriendo disfrutar de las anécdotas que el compositor compartía, especialmente aquellas relacionadas con su relación con el expresidente Bill Clinton y su esposa Hillary.

“Uno de mis mejores amigos acá en Estados Unidos era amigo de él, me invitaron a un viaje juntos y comenzamos una relación muy especial”, le contó Moreno en una entrevista a Julio Sánchez Cristo.

Quincy Jones falleció a los 91 años, dejando un legado inolvidable en la música - crédito Chris Pizzello/AP

En su conversación con Julio Sánchez Cristo de La W, Moreno destacó la curiosidad insaciable de Jones por conocer las culturas del mundo. Según Moreno, Jones solía decir que los países se identificaban por su comida, su gente y su música, lo que reflejaba su deseo de aprender de las personas y las culturas que lo rodeaban. Esta curiosidad fue una de las cualidades que, según Moreno, hicieron de Jones una figura tan grande y respetada.

“Siempre decía que los países se identificaban por su comida, por su gente y su música (…). Él tenía una enorme curiosidad de aprender de las personas, eso fue lo que lo hizo tan grande”, recordó Luis Alberto Moreno.

Además, Moreno recordó el cariño especial que Jones sentía por Colombia, un país que mencionaba con frecuencia y del que siempre quería saber más. Para Jones, Colombia era un lugar cercano a su corazón, y su interés por la situación del país era constante. “Él hablaba de Colombia como si fuera un país cercano a su corazón”, dijo el exdiplomático.

La muerte de Quincy Jones deja un vacío en el mundo de la música y en la vida de quienes lo conocieron personalmente. Para Luis Alberto Moreno, el recuerdo de su amigo es el de un hombre maravilloso, cuya vida y obra seguirán inspirando a generaciones futuras.

Quincy Jones, leyenda musical del siglo XX, redefinió la industria con innovaciones y éxito

Quincy Jones influyó profundamente en la música del siglo XX con una mezcla única de tradición e innovación - crédito Doug Pizac/AP

Quincy Jones, fue una figura central en la música del siglo XX, dejó una huella imborrable en la industria musical al fusionar elementos del pasado con innovaciones del presente. Su enfoque único lo llevó a producir éxitos icónicos como “Thriller” de Michael Jackson y “Fly Me to the Moon” de Frank Sinatra. Jones, que falleció a los 91 años, fue un visionario que supo escuchar y anticipar el futuro de la música.

Desde sus inicios como trompetista en la banda de Lionel Hampton, Jones mostró un talento innato para la música. Su carrera despegó cuando Dinah Washington le dio la oportunidad de producir discos, lo que lo llevó a explorar nuevos horizontes en la música pop. En 1963, a sus 30 años, Jones ya había recorrido un largo camino, incluyendo estudios en París con Nadia Boulanger, maestra de Igor Stravinsky.

Un momento crucial en su carrera fue la producción de “It’s My Party” de Lesley Gore, una canción que alcanzó el número uno en las listas de éxitos. Jones logró lanzar el sencillo antes que el reconocido productor Phil Spector, asegurando su éxito. Este logro demostró su habilidad para combinar elementos del jazz y la música clásica con el pop contemporáneo.

Will Smith y Oprah Winfrey deben parte de su éxito inicial en cine y televisión a Jones - crédito Reuters/AP

La carrera de Jones no se limitó a la música. También fue instrumental en el descubrimiento de talentos como Oprah Winfrey y Will Smith, a quienes ayudó a alcanzar el estrellato en el cine y la televisión. Su capacidad para identificar y promover nuevos talentos fue una constante en su vida profesional.

Jones creía firmemente en la importancia de aprender del pasado para construir el futuro. En una entrevista de 2018 con David Marchese para la revista New York, expresó: “Se supone que debes usar todo del pasado. Si sabes de dónde vienes, es más fácil llegar a donde vas”. Esta filosofía lo guió a lo largo de su carrera, permitiéndole mantenerse relevante en una industria en constante cambio.

El legado de Quincy Jones es vasto y multifacético. Su influencia se extiende más allá de la música, abarcando el cine, la televisión y la cultura popular en general. Su vida y obra continúan inspirando a músicos y artistas de todo el mundo, quienes ven en él un ejemplo de creatividad y visión.