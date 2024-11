Si usa Transfiya tenga cuidado: denuncian nueva modalidad de estafa

Todo comenzó con un mensaje de WhatsApp - crédito @decibelprank/TikTok

Las modalidades de estafa mediante dispositivos electrónicos han ganado popularidad en los últimos años, especialmente con el aumento de la digitalización y la dependencia de la tecnología en la vida cotidiana. Estas acciones se caracterizan por el uso de técnicas sofisticadas y métodos engañosos para obtener datos personales, información bancaria o dinero de las víctimas.

En los últimos meses, las transferencias de dinero y pagos a través de Transfiya han experimentado un notable aumento en su implementación. Este sistema permite realizar transacciones de manera instantánea entre todo tipo de entidades bancarias, incluidas aquellas que no son aliadas, por lo que es una aplicación llamativa para los ladrones.

Por medio de las redes sociales, varias personas que han caído en las trampas de estos criminales han aprovechado para compartir sus experiencias y advertir a los demás. Tal fue el caso de David Flórez, un creador de contenido conocido como @decibelpranktv, quien por medio de un video que subió a su cuenta de TikTok relató cómo estuvo a punto de ser víctima una estafa. Según contó, el incidente comenzó cuando recibió un mensaje de WhatsApp que incluía un pedido urgente.

El joven estuvo a punto de ser víctima de una estafa - crédito Robert Günther/dpa

El joven emprendedor detalló que recibió el mensaje a través de la plataforma de mensajería utilizada habitualmente para atender a clientes interesados en sus productos. En este caso, lo estaban apresurando para que enviara el pedido y aceptara un pago que se realizaría mediante la aplicación de Nequi.

De acuerdo con Flórez, el supuesto cliente se identificaba como un doctor de un reconocido hospital. Este individuo solicitaba unos detalles de manera insistente y quería recibir el pedido rápidamente. Por otro lado, contactó al emprendimiento por teléfono, asegurando que efectuaría una transferencia mediante Transfiya desde Daviplata, la cual debía ser aceptada en Nequi.

“Cuando reviso y voy a aceptar la supuesta transferencia, me encontré con que el valor de la compra era de 124 mil pesos, yo solo tenía que darle aceptar, pero no decía que iba a aceptar un dinero por recibir, sino que, esa persona me había solicitado un dinero”, comentó.

“Si no lees con cuidado lo que vas a aceptar, le puedes estar enviando dinero a una persona sin tu consentimiento y perder el dinero. Tengan muchísimo cuidado, nunca se descuiden o se confíen, pues hay muchas personas muy maldadosas”, agregó el joven.

El video se viralizó rápidamente, llegando a las 74,000 visualizaciones, por lo que generó una gran cantidad de comentarios por parte de los internautas, muchos de ellos aseguraron haber sido víctimas de esta modalidad de estafa. “En el local que yo trabajo paso igual”; “eso le pasó a mi hermano... ¿Será el mismo doctor?”; “gracias por compartir esa modalidad”; “a mi restaurante llegó un pedido igual, pero localizaron ese número como que era un estafador”, son algunos de los comentarios que se leen.

El creador de contenido le dio una lección a los infractores - crédito @decibelpranktv/X

