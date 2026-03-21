Fuerzas Militares revelaron el cartel de los delincuentes más buscados en Arauca

El cartel de los delincuentes más buscados en Arauca - crédito @FuerzasMilCol/X

Las Fuerzas Militares publicaron las imágenes de los hombres que se han convertido en prioridad para las autoridades del departamento de Arauca por cometer crímenes de lesa humanidad en contra de varios grupos poblacionales.

La imagen que fue difundida por las redes sociales, presenta un cartel oficial con el título “Los más buscados Arauca por afectación a defensores de derechos humanos, firmantes de paz y sus familiares”. Está respaldado por logos institucionales del Ministerio de Defensa, la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación, entre otros.

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El documento muestra una lista de personas buscadas, especificando recompensas diferenciadas por cada uno:

1. Hasta 3.076 smlmv ($6.152.000.000) en recompensa:

Alias Antonio García (Elecer Herlinto Chamorro Acosta)

2. Hasta 2.307 smlmv equivalentes a $4.614.000.000 en recompensa:

Alias Pablito (Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía)

Alias Pablo Beltrán (Israel Ramírez Pineda)

Alias Gabino (Nicolás Rodríguez Bautista)

Alias Raúl Arturo (Archila Rincón)

3. Hasta 600 smlmv ($1.200.000) en recompensa:

Alias El Profesor (William Ernesto Cruz Lizcano)

Alias Cavilán (Isidro López Serrano)

Alias Humberto (Jaime Fuya Gómez)

4. Hasta 15 smlmv ($30 millones) en recompensa:

Alias David (Juan de Dios Lizarazo Astroza)

El cartel incluye la frase: “Gracias a usted, los capturaremos”.

En el mensaje las instituciones fueron enfáticas al mencionar los delitos por los que son buscados los delincuentes y algunos de los que más destacan:

Las Fuerzas Militares publicaron las imágenes de los hombres que se han convertido en prioridad para las autoridades del departamento de Arauca por cometer crímenes de lesa humanidad en contra de varios grupos poblacionales - crédito @FuerzasMilCol/X

“Estos son los criminales más buscados en el departamento. Ofrecemos millonarias recompensas por información que permita neutralizar a estos homicidas de líderes sociales, defensores de DD. HH. y sus familias. Por alias ‘Antonio García’, recompensa de hasta 3.076 smlmv. Por alias ‘El Profesor’, ‘Gavilán’ y ‘Humberto’ una recompensa hasta de 600 smlmv. Por alias ‘David’ una recompensa hasta de 15 SMLMV”.

En la parte inferior se destacan líneas telefónicas seguras para reportar información (3178965777, 3143587212, 107), el correo electrónico dijin.elite-jef@policia.gov.co, y se recalca la absoluta reserva de la información suministrada. La fecha del aviso es 7 de agosto de 2025 y el código de referencia es 2025-127.

La divulgación de la imagen busca incentivar la colaboración ciudadana en la identificación y captura de los individuos señalados por su presunta participación en delitos contra defensores de derechos humanos y firmantes de paz en el departamento de Arauca.

Estos son los más buscados del Clan del Golfo

El cartel difundido por las Fuerzas Militares de Colombia, en conjunto con la Fiscalía General y diferentes cuerpos de seguridad, presenta a los individuos más buscados del Ejército Gaitanista de Colombia, más conocidos como el Clan del Golfo por su responsabilidad en amenazas y asesinatos contra defensores de derechos humanos, firmantes de paz y sus familiares - crédito @FuerzasMilCol/X

Las autoridades colombianas han incrementado sus esfuerzos para capturar a los líderes más buscados del Clan del Golfo, organización también conocida como Ejército Gaitanista de Colombia. La reciente divulgación de un cartel oficial señala a quienes, según los cuerpos de seguridad, serían los principales responsables de amenazas y asesinatos contra defensores de derechos humanos, firmantes del acuerdo de paz y sus familiares.

La Fiscalía General y las Fuerzas Militares, junto con otros organismos, han decidido ofrecer una recompensa sin precedentes: hasta 600 salarios mínimos legales mensuales vigentes —equivalentes a USD 1,2 millones— por cualquier información que conduzca a la captura de cuatro individuos identificados como figuras clave dentro de la estructura criminal.

Las personas señaladas en la lista prioritaria son Rober Alexander Martínez Velásquez, Osneider Ruiz Arroyo, Urainer Gilberto Córdoba Buenaventura (conocido como Tocayo) y Jhonatan Restrepo Salazar (alias Angelo). Estos nombres encabezan la ofensiva institucional ante la violencia que ha afectado a distintos sectores sociales en varias regiones de Colombia.

La presencia de grupos armados ilegales en García Rovira genera temor entre los habitantes rurales de Santander - crédito Defensoría del Pueblo

El cartel también incluye un segundo grupo de presuntos integrantes del Clan del Golfo, para quienes la recompensa establecida es de 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes —alrededor de USD 30.000—. Entre ellos se encuentran personas identificadas con los alias Richard, Chacal, Risitas, Chalia, Silvestre y Camilo.

Las fuerzas del orden han hecho énfasis en la importancia de la colaboración ciudadana, subrayando que los datos que faciliten la captura de estos individuos serán tratados bajo estricta reserva.