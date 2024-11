La Segura se refirió al mayor reto de la maternidad: “No me gusta cocinar”

La vallecaucana dejó claro que no tiene mayores habilidades para la cocina - crédito @noti_entretenimiento/IG

El 28 de octubre de 2024, Natalia Segura, mejor conocida como La Segura, reveló a través de sus redes sociales que estaba esperando a su primogénito junto a Ignacio Baladán.

La publicación la hizo con una fotografía en la que en su mano sostenía la prueba de embarazo y una de las primeras ecografías que se realizó para confirmar el estado de gestación del bebé que viene en camino.

En medio de la emoción que le generó la noticia, la vallecaucana compartió un amoroso mensaje en el que incluyó a su pareja, haciendo referencia al buen momento de los dos y cómo la vida se encargó de ponerlo a su lado.

“Creo que Dios solo estaba esperando que nos encontráramos en este mundo, hoy tenemos el fruto del amor más bonito que he podido tener en mi vida!”, dijo la Segura.

Natalia Segura confirmó a sus seguidores que está en la dulce espera de su primogénito - crédito @la_segura/IG

A través de una publicación en sus historias de Instagram, La Segura les contó a sus seguidores cuál es para ella el mayor reto que enfrenta en esta nueva etapa como mamá. De acuerdo con la vallecaucana, la cocina es uno de esos temas que se le dificulta, tema que quedó en evidencia mientras se preparaba unos huevos fritos.

“Ustedes me están viendo como toda una mamá, como toda una ama de casa empoderada, ¡ay, no, ya me sé fritar unos huevos… Amigos, a mí no me gusta cocinar, eso es algo mío, pero sé hacer unos huevos, obvio”, comentó entre risas, mientras contaba otras anécdotas de su vida personal como los viajes que realiza gracias a su profesión como creadora de contenido.

Ignacio Baladán y La Segura están en la dulce espera. Colombiana tiene 4 meses de embarazo. IG

Del mismo modo, la creadora de contenido habría hecho referencia que otro de los retos que enfrentaría con el cuidado de su primogénito serían los deseos de viajar cuando permanece mucho tiempo en casa: “Me fascina viajar, cuando estoy tanto tiempo en mi casa en verdad digo ‘quiero viajar’ … Así que me encanta, también soy workaholic”.

Los comentarios de sus seguidores no tardaron en aparecer y algunos mencionaron que posiblemente se trataría de los miedos de la joven al perder la libertad que tenía antes de ser mamá. Otros más destacados son: “Es normal, no todos nacimos aprendidos para la cocina, cuando se es mamá se ponen retos”; “mi hijo aguantaría hambre, mis habilidades culinarias no son las mejores”; “podrás viajar, pero después que crezca un poquito o tienes a la abuela”, entre otros.

Cuál fue el mensaje de Ignacio Baladán

La Segura añadió un mensaje a sus redes sociales que emocionó a sus millones de seguidores - crédito @la_segura/IG

La pareja confirmó su compromiso mientras Natalia participaba en La casa de los famosos Colombia, pues el chef sorprendió a su pareja en medio de una dinámica con un ramo de flores y el anillo de compromiso.

Cinco meses más tarde, la pareja sorprendió a sus millones de seguidores con la noticia del embarazo de la vallecaucana donde el también creador de contenido dejó un conmovedor mensaje por la llegada de su primogénito o primogénita a sus vidas. Inicialmente, no dudó en expresar su agradecimiento a Dios por haberlo estado preparando durante 35 años para encontrar a la persona con la que siempre había soñado.

Posteriormente, dijo sentirse emocionado porque “siempre esperé tener una familia, una mujer como vos para el resto de mi vida”, una dedicatoria a la caleña, que sacó lágrimas a más de uno. Y agregó: “De forma inesperada nuestros caminos se enlazaron en un momento que capaz no era el mejor de los dos, pero ese momento sí lo fue, y después de ahí nunca más nos separamos porque siempre supe que vos eras la indicada para este camino en mi vida”.