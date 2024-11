Esta es la intervención quirúrgica que La Segura tuvo que posponer por su embarazo: “Quedará para después”

La Segura habló del proceso quirúrgico al que se iba a someter antes de quedar embarazada - crédito @la_segura/Instagram

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Natalia Segura, conocida en redes sociales como La Segura, ha sido tendencia en los últimos días desde que compartió que estaba esperando su primer bebé junto a su prometido Ignacio Baladán.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Aunque Natalia ha centrado su contenido en compartir el proceso de su embarazo, la caleña apareció en redes sociales para confesar que tuvo que posponer una importante cirugía tras enterarse de que tiene casi cinco meses de embarazo.

En un video compartido por desde su cuenta de Instagram explicó que debía someterse a una reconstrucción de glúteos, después de recordar que hace unos entro al quirófano para que le retirara unos biopolímeros de esa zona de su cuerpo, razón por la que ella explica que su cola se ve caída.

La Segura confesó que se hará la reconstrucción de gluteos cuando tenga a su bebé - crédiot @harry_homa- Instagram 'La Segura'

“Les voy a decir algo que no les tengo que explicar, pero es para que no me empiecen a preguntar... en una historia que hice, se me ve la nalga chorreada y recuerden que yo tengo dos retiros de biopolímeros y no me he hecho la reconstrucción, porque justo cuando me la iban a hacer quedé embarazada... Ya la reconstrucción quedará para después”, explicó.

La caleña siguió a decir que es normal que esa zona de su cuerpo pierda firmeza después de las dos intervenciones. “Es bien fuerte como queda la nalga estéticamente, por eso la reconstrucción es para después de tener a mi bebé… Ahora eso no es lo importante, pero no lo voy a ocultar, porque ese es mi cuerpo”, añadió.

Además, confesó que no considera el procedimiento importante por el momento, pues está enfocada en el proceso de su embarazo y asegura que acepta que su cuerpo se vea así mientras tiene la oportunidad de volver al quirófano. “Es lo que hay y lo acepto por ahora, y ahorita un poco más adelante, cuando nazca el bebé y pase un tiempito y me pueda operar, me hago la reconstrucción”, dijo.

Natalia Segura está planeando operarse después de tener a su bebé - crédito @la_segura / Instagram

Esto recordó que Natalia a documentado desde sus redes sociales como los biopolímeros han hecho que sea víctima de dolores crónicos que le impiden caminar con normalidad, pues las sustancias inyectadas en sus glúteos le comieron parte de esa zona y llegó hasta su columna.

Se espera que la creadora, la exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, comparta detalles de su intervención después de que dé a luz a su bebé.

Así anunció La Segura que se convertiría en madre

Desde el 28 de octubre, la creadora de contenido caleña enterneció a sus seguidores cuando publicó en su cuanta de Instagram que estaba esperando su primer hijo con su prometido, el empresario uruguayo Ignacio Baladán.

En la descripción de la foto en la que se ve a ambos mientras muestran la prueba de embarazo y una ecografía, escribieron: “Sí, vamos a ser papás. ¡Con lágrimas en los ojos les escribo este mensaje, uno de los más importantes de mi vida! Siempre me decían: ‘Segu ¿cuándo vas a ser mamá?’, honestamente pensé que nunca, estaba llena de miedos antes de encontrar el amor de mi vida, y creo que Dios solo estaba esperando que nos encontráramos en este mundo”, escribió.

Natalia Segura confirmó a sus seguidores que está en la dulce espera de su primogénito - crédito @la_segura/IG

La caleña siguió a decir que el resultado positivo de su prueba la llenó de miedo por no saber a qué retos se enfrentaría al convertirse en madre por primera vez. “Después de ver el resultado sentí pánico de pensar que no sabía nada de cómo ser mamá, pero solo supe en ese momento que daría mi vida por este bebé que llevo en mi vientre, el amor que siento es inexplicable y solo sueño con el momento en el que vea su carita por primera vez”.

“Te amo hijo o hija mía, me haré mil veces más fuerte de lo que he sido por ti y sé que te escogí el mejor padre que hubieras podido tener”, añadió.

Incluso en el sentido mensaje, el empresario aprovechó para confesar que espero el momento de formar una familia desde siempre, por lo que asegura que haber conocido a Natalia fue la pieza fundamental para cumplir su sueño.

Ignacio Baladán escribió sentido mensaje a su bebé - crédito @ignaciobaladan / Instagram

“Solo me queda dar gracias a Dios porque me estuvo preparando 35 años para encontrar a la persona que siempre soñé. Yo siempre esperé tener una familia, una mujer como vos para el resto de mi vida y contigo lo encontré. Estoy emocionado por esto y estoy seguro de que vamos a formar la Familia que ambos soñamos. Acá te estamos esperando con todo el amor del mundo”, escribió Baladán.