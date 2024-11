Así se dio cuenta Natalia Sanint de su trastorno alimenticio: “Ya me veía distinta”

La comediante habló de su lucha contra el trastorno alimenticio - crédito @natasanint_/Instagram

La locutora y comediante Natalia Sanint, exparticipante del programa de televisión MasterChef Celebrity y actual concursante de MasterChef A rojo vivo del Canal RCN, habló con Infobae Colombia acerca de su trastorno compulsivo alimenticio, el cual fue diagnosticado hace varios años y fue el causante de que se sometiera a una cirugía para bajar de peso.

La humorista reveló cómo se dio cuenta de su trastorno y, al parecer, todo inició desde su niñez y adolescencia, puesto que en su hogar eran de buen comer. “En mi casa siempre se ha comido mucho, en mi casa la generosidad de mi papá y de mi mamá siempre fue comer demasiado. Nosotros a los cuarentones (...) nos criaron con que si usted se comía todo y si usted repetía, el niño o la niña siempre estaba alentado”, expresó la locutora de Olimpia Estéreo.

Natalia Sanint reveló que su trastorno comenzó por hábitos alimenticios en su hogar desde la infancia y adolescencia - crédito @natasanint_/Instagram

La bogotana, conocida por su personaje de ‘Nancy Patricia Chucurí’, con el que exagera la cultura de la mujer santandereana, recordó que desde joven comía mucho, pero al llegar a la adultez no pudo parar y llegó a tener sobrepeso: “Yo crecí con los calentados de mi papá, que son una delicia. Era arroz, plátano, papa, o sea, era el carbohidrato y el festival de la harina, que es una delicia (...) Entonces, crecí así, con esa vaina de comer tanto y todo eso, pero cuando ya estuve grande empecé a subir demasiado de peso (...) y era como ya incontrolable; ya me veía distinta (...) antes era como ‘está gordita, pero está bien’”.

Sin embargo, Sanint empezó a sentir una fuerte ansiedad por comer, lo que la llevó a pedir ayuda a un profesional: “Empecé a sentir que mi ansiedad por la comida y por comer grandes cantidades de dulces, sobre todo, no estaba bien, no era normal. Entonces busqué ayuda con un psiquiatra, y me diagnosticaron ese trastorno compulsivo por la comida, y todos los días lucho contra eso”.

Natalia Sanint decidió someterse a una cirugía para la reducción de peso por razones de salud - crédito @natasanint_/Instagram

Además de su ansiedad por la comida, Natalia confesó que no se sentía cómoda con su peso y por eso tomó la decisión de realizarse una cirugía: “La decisión mía de hacerme una manga gástrica, que es uno de los procedimientos para bajar de peso más radicales que existen después viene el bypass, fue una decisión en familia, con mi esposo debido a tenía un sobrepeso de 98 kilos, no me sentía bien físicamente, me dolía mi rodilla, estaba haciendo apnea del sueño, no estaba feliz. Además no me sentía bien con lo que veía en el espejo, no me sentía bien conmigo misma y tomamos la decisión en familia de hacerme esta cirugía ya como un recurso muy radical”.

Asimismo, aclaró que su intervención no fue impulsada por comentarios negativos sobre su cuerpo, sino por salud: “Pero mi decisión no fue por comentarios. Yo no me dejo afectar por comentarios. Tengo una convicción de que yo me veo como quiero yo hago lo que quiero y lo que se me da la gana y si yo quiero si me critican, gracias a Dios nunca, me ha importado entonces no fue por eso, sino por sentirme bien, por verse linda Nata y porque fue una decisión en familia y estoy muy feliz”.

La humorista mencionó que se siente realizada al mirarse al espejo tras un año de su cirugía - crédito @natasanint_/Instagram

Actualmente, la comediante se encuentra aún luchando con su trastorno alimenticio, pero se siente feliz con su peso y estilo de vida: “Cuando veo el espejo me siento muy contenta, ya ha pasado un año larguito que me hice la cirugía, ya me tomé mis exámenes anuales y estoy perfectamente bien de todo, ya no soy prediabética, mi problema de la tiroides se estabilizó (...) hice un proceso postoperatorio adecuado y por eso me encuentro muy bien. Yo me siento muy feliz y claro luchando contra mi trastorno compulsivo alimenticio que es de mi cabeza y es que me gusta comer grandes cantidades de comida y lo disfruto mucho, pero mi estómago ahora es pequeño. Entonces me estoy acostumbrando a no recibir tanta comida y por supuesto a no dejarme llevar por esos impulsos que yo los tengo ya diagnosticados porque puede volverme a subir de peso”.