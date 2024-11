Alcalde de Bucaramanga sacó pecho luego de que reconocidos actores se rindieron en elogios hacia la Ciudad Bonita

El dirigente santandereano aseguró que los "mejores eventos" están en Bucaramanga - crédito @soyjaimeandres/X

Sin duda alguna, Jaime Andrés Beltrán se ha posicionado como uno de los dirigentes más polémicos en todo el territorio nacional. Y es que el alcalde de Bucaramanga, quien sería un potencial candidato a la presidencia de cara a las elecciones de 2030, ha impuesto múltiples medidas en la capital santandereana que han sembrado todo tipo de opiniones en el país.

No obstante, lo que sí sería seguro, sería el sentido de pertenencia que tendría el también llamado Bukele colombiano sobre la ciudad que dirige. De hecho, Beltrán ha expresado su respaldo a diferentes aspectos relacionados con la capital santandereana, como por ejemplo su equipo de fútbol, sus locaciones, entre otros.

Así las cosas, en una nueva muestra del “afecto” que tendría Beltrán sobre la Ciudad Bonita, el dirigente “sacó pecho” luego de que algunos de los actores más reconocidos del país se rindieran en elogios hacia la capital santandereana.

Y es que personajes como Juliana Galvis, Manolo Cardona, Angie Cepeda y Natalia Reyes participaron de los Premios Macondo, uno de los eventos más importantes de la farándula colombiana cuya edición en el presente año se celebró en la Ciudad Bonita.

Los Premios Macondo destacan a lo mejor de la industria del cine y la televisión en el país - crédito Cortesía/Academia Colombiana de Cine

Precisamente, los mencionados actores fueron protagonistas de un video en el que cada uno de ellos se rindió en elogios a Bucaramanga. Por ejemplo, Juliana Galvis, nacida en la capital santandereana y que ha participado en producciones como El Cartel de los Sapos, Hasta que la plata nos separe, entre otras, aseguró sentirse orgullosa de la Ciudad Bonita, de la que destacó sus múltiples locaciones.

“Yo debo decir que me siento absolutamente orgulloso de la ciudad que hoy estoy viendo y que hoy están viendo mis colegas, una ciudad organizada que sabe manejar el turismo, con restaurantes divinos, el teatro más espectacular de todos. Yo estoy muy contenta y realmente me siento muy orgullosa de ser santandereana”.

Manolo Cardona no se quedó atrás y aseguró que, aunque hacía años no visitaba la Ciudad Bonita, regresar a dicha población representó un placer para él: “Divino, hace rato no tenía el placer de venir a Bucaramanga y me encantó”.

Por su parte, Angie Cepeda, que encarnó a Virginia Vallejo en la serie Escobar, el Patrón del Mal, dijo: “Por algo dicen que es la Ciudad Bonita, espectacular, me encanta, es superverde, superorganizada, la gente muy linda, nos han tratado superbien”.

Actores se rindieron en elogios a Bucaramanga - crédito @soyjaimeandres/X

El video cerró con la participación de la actriz Natalia Reyes, que aseguró: “Yo amo Bucaramanga, es realmente una ciudad bonita y es muy importante que estemos acá, porque eso era lo que soñábamos hace mucho tiempo y era llevar el cine colombiano a todas las esquinas y realmente me siento recobijada, abrazada en la camiseta que han puesto los bumangueses”.

“Estamos muy felices de estar acá”, concluyó.

Frente a este tipo de comentarios, el también llamado “Bukele colombiano” dijo: “Lo mejor del cine colombiano está reunido en Bucaramanga con los #PremiosMacondo. Orgullosos de recibir tantas palabras positivas de nuestra ciudad”.

Incluso, el dirigente aseguró que “los mejores eventos están en Bucaramanga”.

Jaime Andrés Beltrán aseguró que "los mejores eventos están en Bucaramanga" - crédito @soyjaimeandres/X

Premios Macondo, uno de los eventos más importantes para el entretenimiento colombiano

Los Premios Macondo son una prestigiosa ceremonia de premiación organizada por la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Su objetivo es reconocer y celebrar la excelencia en la industria cinematográfica colombiana, destacando tanto el talento creativo como técnico de las producciones locales. Inspirados en el universo literario de Gabriel García Márquez, estos premios buscan reflejar la riqueza cultural y artística del país.

Desde su primera edición en 2010, los Premios Macondo se han consolidado como una plataforma vital para el fortalecimiento del cine colombiano. Las categorías abarcan diversos aspectos de la producción cinematográfica, incluyendo mejor película, dirección, actuación, guion, entre otras. Cada año, cineastas nacionales e internacionales participan en esta ceremonia, que no solo celebra logros individuales, sino también el crecimiento y el impacto cultural del cine colombiano en el ámbito internacional.